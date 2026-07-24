Mùa hè lành mạnh từ những trải nghiệm ý nghĩa

Lê Tú Anh - 24/07/2026 20:00

Các CLB thể thao, lớp học kỹ năng và những buổi tuyên truyền ý nghĩa do Công an Hà Tĩnh tổ chức đã mang đến cho các bạn thiếu nhi một mùa hè sôi nổi.