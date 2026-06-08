Mùa hè năm ấy tập 3: Nhóm bạn thân tìm mọi cách bán bánh, mua vé số giúp Phương trả nợ Trong Mùa hè năm ấy tập 3, biến cố nợ nần khiến gia đình Phương rơi vào bế tắc. Cả nhóm bạn thân đã nghĩ đủ cách kiếm tiền để hỗ trợ bạn vượt qua khó khăn.

Trong diễn biến của phim Mùa hè năm ấy tập 3, gia đình Kim Phương rơi vào tình cảnh kiệt quệ tài chính khi bị người bác họ đòi lại khoản nợ 2 cây vàng. Chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của bạn, nhóm bạn thân gồm Khánh, Ly và Hoàng đã nỗ lực tìm mọi cách để xoay xở tiền bạc hỗ trợ.

Vượt qua bài kiểm tra thể dục nhờ sự trợ giúp từ bạn bè

Mở đầu tập phim, Khánh bị bạn trai của Thúy chặn đường gây sự ở cổng trường. Nhờ sự giúp đỡ của Ly và Hoàng đánh lạc hướng, Khánh cùng Phương mới có thể trèo rào thoát thân an toàn. Ngay sau đó, cả lớp phải đối mặt với bài kiểm tra môn bóng rổ đầy áp lực.

Nhận thấy kết quả môn thể dục ảnh hưởng trực tiếp đến hồ sơ du học của Phương, Khánh và Ly đã lên kế hoạch gỡ rối. Ly giả vờ đau bụng để kéo cô giáo chủ nhiệm lên phòng y tế, đồng thời cố tình để cô biết tầm quan trọng của bài thi đối với Phương. Nhờ sự can thiệp tinh tế từ cô chủ nhiệm và thầy giáo thể dục, Phương đã thuận lợi vượt qua kỳ kiểm tra.

Đáp lại sự hỗ trợ của bạn bè, Phương nhiệt tình phụ đạo môn Toán cho Khánh, giúp cậu đạt được điểm 8 ngoài mong đợi. Buổi ăn mừng tại nhà Khánh diễn ra ấm cúng khi bố mẹ Khánh mang đồ ăn đến cảm ơn Phương vì đã giúp con trai họ tiến bộ trong học tập.

Gia đình lâm vào bế tắc trước áp lực đòi nợ 2 cây vàng

Tuy nhiên, niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì gia đình Phương gặp biến cố lớn. Người bác họ từng cho vay tiền đã tìm đến tận nhà đòi lại 2 cây vàng ban đầu. Bố Phương đang điều trị bệnh tốn kém khiến chi tiêu trong nhà cạn kiệt. Mẹ của Phương là bà Ngọc đề nghị trả trước 50 triệu đồng tiền mặt và hoãn khoản trả vàng nhưng không được chấp thuận.

Trước tình thế gay gắt, người bác bắt buộc gia đình phải thanh toán 1 cây vàng trong vòng một tuần. Mẹ Phương tìm cách vay mượn người quen nhưng đều bị từ chối. Trong khi chị gái Kim Anh có ý định nghỉ học đi làm, mẹ cô kiên quyết phản đối vì muốn các con hoàn thành con đường học vấn và du học.

Phương đi làm thêm kiệt sức, nhóm bạn nghĩ cách kiếm tiền

Vô tình nghe được câu chuyện của mẹ và chị, Phương âm thầm xin làm ca tối tại một cửa hàng tiện lợi để kiếm tiền phụ giúp. Việc đi làm từ chiều đến khuya khiến cô kiệt sức, thường xuyên mệt mỏi trên lớp và bị giáo viên nhắc nhở vì chểnh mảng việc học cùng bài luận du học.

Trong khi đó, Khánh, Ly và Hoàng quyết tâm gom góp tiền giúp đỡ bạn. Sau khi mua vé số không thành công, cả nhóm chuyển sang mua bánh từ xa về bán lại cho học sinh trong trường. Dù vậy, kế hoạch kinh doanh bị cô chủ nhiệm phát hiện. Để chống chế, Hoàng nhanh trí mang bánh ra ăn cùng Khánh khiến cả nhóm bị thua lỗ nặng.

Đúng lúc cả nhóm đang tranh cãi gay gắt, Khánh bất ngờ nhận được cuộc gọi từ chị Kim Anh. Diễn biến tiếp theo sẽ được phát sóng trong các tập tới của bộ phim Mùa hè năm ấy trên kênh VTV3.