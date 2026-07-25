Mùa hè sinh tử tại Chelsea: 4 ngôi sao đắt giá đứng trước bài kiểm tra của Xabi Alonso Xabi Alonso bắt đầu chiến dịch tái thiết Chelsea. Mùa hè 2026 trở thành đợt sát hạch sinh tử đối với Jackson, Delap, Fofana và Gittens nếu muốn giữ vị trí.

Kể từ khi chính thức tiếp quản chiếc ghế nóng tại Stamford Bridge, HLV Xabi Alonso đã bắt tay vào cuộc thanh lọc lực lượng quy mô lớn. Việc Chelsea không giành được vé tham dự cúp châu Âu buộc chiến lược gia người Tây Ban Nha phải cắt giảm đội hình, tối ưu hóa quỹ lương nhằm tạo khoảng trống cho các bản hợp đồng mới, nổi bật là thương vụ bom tấn Morgan Rogers. Trong bối cảnh đó, chuyến du đấu hè 2026 chính là cuộc sát hạch sinh tử đối với những cái tên đang nằm trong danh sách nghi vấn.

Alonso sẽ thanh lọc nhân sự ở Chelsea.

Tương lai bất định của các chân sút hàng công

Vị trí tiền đạo cắm của The Blues đang chứng kiến sự biến động lớn nhất khi cả Nicolas Jackson lẫn Liam Delap đều rơi vào thế báo động đỏ. Nicolas Jackson trở lại Tây London sau thời gian thi đấu cho Bayern Munich dưới dạng cho mượn. Mặc dù đóng góp 11 bàn thắng trên đất Đức, màn trình diễn của chân sút 25 tuổi không đủ thuyết phục đại diện Bundesliga kích hoạt điều khoản mua đứt. Ban lãnh đạo Chelsea hiện định giá Jackson ở mức 65 triệu bảng và sẵn sàng lắng nghe các đề nghị chuyển nhượng, trong đó Aston Villa từng đánh tiếng khi hai bên thảo luận về các thương vụ Morgan Rogers và Alejandro Garnacho.

Jackson có tương lai bất định.

Bên cạnh Jackson, trường hợp của Liam Delap cũng vô cùng phức tạp. Từng được kỳ vọng lớn sau khi gia nhập với giá 30 triệu bảng từ Ipswich Town nhờ thành tích 12 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh, mùa giải ra mắt của Delap lại diễn ra vô cùng thất vọng. Chấn thương liên miên cùng các vi phạm kỷ luật khiến tiền đạo trẻ này chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn trên mọi đấu trường – dù sở hữu pha lập công ấn tượng trong chiến thắng 3-0 trước Barcelona tại Champions League.

Việc thi đấu không thành công dưới thời HLV Maresca cũng như thử nghiệm bất thành ở hành lang cánh phải của HLV Liam Rosenior đẩy Delap vào thế yếu. Hiện tại, với sự cạnh tranh gay gắt từ Nicolas Jackson, Joao Pedro, Marc Guiu và tân binh Emmanuel Emegha cho vị trí số 9, Delap bắt buộc phải bứt phá ngay lập tức nếu không muốn bị gạch tên.

Áp lực bủa vằn khu vực phòng ngự của Wesley Fofana

Tình hình ở khu vực phòng ngự cũng không mấy khả quan cho các cầu thủ hiện tại khi Xabi Alonso thúc đẩy ban lãnh đạo mang về thêm các trung vệ chất lượng. Trong bối cảnh Levi Colwill là cái tên duy nhất được đảm bảo tương lai, Wesley Fofana đối mặt với nguy cơ bật bãi rất cao nếu không thể hiện được năng lực trong đợt du đấu này.

Hậu vệ người Pháp phải chứng minh giá trị với Alonso.

Chuyển đến từ Leicester City với mức giá đắt đỏ 70 triệu bảng, trung vệ người Pháp vẫn chưa thể đền đáp sự kỳ vọng. Dù thể trạng đã phần nào ổn định trong mùa giải vừa qua, Fofana lại liên tục vướng vào những rắc rối ngoài sân cỏ liên quan đến các án phạt cấm lái xe. Mặc dù sơ đồ 3 trung vệ mà Alonso dự định áp dụng có thể mở ra cơ hội, Fofana cần phải chứng tỏ sự duy trì phong độ và độ tin cậy tuyệt đối để tranh chấp vị trí đá chính.

Cơ hội cuối cùng để Jamie Gittens khẳng định giá trị

Ở tuyến trên, Jamie Gittens dường như rơi vào quên lãng trong suốt mùa giải vừa qua. Cầu thủ chạy cánh chuyển đến từ Borussia Dortmund với mức giá 48,5 triệu bảng chỉ có vỏn vẹn 5 lần đá chính tại Ngoại hạng Anh trước khi dính chấn thương gân kheo nghiêm trọng vào tháng Hai, buộc anh phải nghỉ thi đấu hết mùa.

Dù đã bình phục hoàn toàn và lập công trong trận giao hữu kín với Crawley, cơ hội thi đấu của Gittens đang bị đe dọa nghiêm trọng khi sự xuất hiện của tân binh Morgan Rogers cùng sự trở lại của Estevao Willian làm gia tăng đáng kể tính cạnh tranh ở hành lang cánh. Loạt trận giao hữu hè 2026 chính là cơ hội cuối cùng để cựu sao Dortmund ghi điểm trực tiếp với Xabi Alonso và giữ lấy tấm vé ở lại Stamford Bridge.