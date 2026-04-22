Mua laptop MSI trang bị đồ họa NVIDIA RTX 50 Series nhận ngay mã kích hoạt game Pragmata miễn phí Chương trình ưu đãi từ MSI và Phong Vũ dành cho game thủ khi nâng cấp laptop trang bị card đồ họa thế hệ mới, tặng kèm tựa game Pragmata trị giá gần 1,5 triệu đồng.

MSI phối hợp cùng hệ thống Phong Vũ triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng khi mua các dòng máy tính xách tay trang bị card đồ họa thế hệ mới nhất của NVIDIA. Theo đó, người dùng sẽ nhận được mã kích hoạt tựa game đình đám Pragmata hoàn toàn miễn phí khi lựa chọn các cấu hình phần cứng mạnh mẽ thuộc dòng RTX 50 Series.

Chi tiết chương trình tặng game Pragmata khi mua laptop MSI

Chương trình áp dụng cho khách hàng mua lẻ trực tiếp tại các hệ thống cửa hàng trong khoảng thời gian từ ngày 14/04 đến hết ngày 12/05. Đây là cơ hội để những người dùng đang có ý định nâng cấp thiết bị sở hữu đồng thời cả phần cứng đỉnh cao và nội dung giải trí chất lượng.

Dòng sản phẩm áp dụng Quà tặng kèm Giá trị quà tặng (Ước tính) Laptop trang bị RTX 5070 / 5070 Ti 01 Code game Pragmata 59.99 USD (~1.500.000 VNĐ) Laptop trang bị RTX 5080 / 5090 01 Code game Pragmata 59.99 USD (~1.500.000 VNĐ)

Đáng chú ý, các dòng card màn hình NVIDIA RTX 50 Series tích hợp trên laptop MSI năm nay mang đến hiệu năng xử lý đồ họa vượt trội, tối ưu cho cả tác vụ chơi game nặng và các công việc sáng tạo nội dung chuyên nghiệp. Việc tặng kèm siêu phẩm Pragmata – một trong những tựa game được mong đợi nhất – giúp hoàn thiện trải nghiệm giải trí của người dùng ngay sau khi mua máy.

Hướng dẫn quy đổi và các mốc thời gian quan trọng

Để nhận mã quà tặng, khách hàng sau khi hoàn tất thủ tục mua máy cần thực hiện các bước đăng ký trực tuyến. Quy trình cụ thể như sau:

Truy cập vào trang thông tin ưu đãi chính thức của MSI tại địa chỉ: https://vn.msi.com/Promotion/ultimate-upgrade. Cung cấp các thông tin xác thực sản phẩm theo hướng dẫn của hệ thống. Nhận mã kích hoạt game và tiến hành quy đổi trên nền tảng tương ứng.

Người dùng cần lưu ý hạn chót để thực hiện việc đổi mã và sử dụng code game là ngày 09/06/2026. Sau thời hạn này, các mã chưa được kích hoạt sẽ không còn giá trị sử dụng.

Các điều khoản và lưu ý khi tham gia

Bên cạnh các mốc thời gian, khách hàng cần nắm rõ một số quy định từ nhà sản xuất và đơn vị phân phối để đảm bảo quyền lợi:

Ưu đãi tặng kèm không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc các hiện vật khác trong mọi trường hợp.

Chương trình chỉ dành riêng cho khách hàng mua lẻ trực tiếp tại cửa hàng, không áp dụng cho các đơn hàng dự án hoặc đại lý.

Số lượng quà tặng có thể giới hạn tùy theo tình hình thực tế của chương trình tại từng thời điểm.

Việc đầu tư vào các dòng laptop MSI RTX 50 Series không chỉ mang lại lợi thế về công nghệ xử lý đồ họa tiên tiến mà còn giúp người dùng tối ưu hóa chi phí khi được tặng kèm bản quyền trò chơi giá trị. Đây được xem là thời điểm thích hợp để các game thủ và chuyên gia đồ họa thực hiện kế hoạch nâng cấp thiết bị của mình.