Đời sống Mưa lớn và sạt lở tại Brazil: Ít nhất 55 người thiệt mạng, 15 người mất tích Ngày 26/2, các cơ quan chức năng Brazil cho biết số người thiệt mạng do mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất tại bang Minas Gerais ở Đông Nam nước này đã tăng lên ít nhất 55 người. Tổng thống Lula da Silva công bố các khoản hỗ trợ tài chính ban đầu nhằm khắc phục hậu quả thiên tai.

Mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng từ đêm 24/2

Mưa lớn bắt đầu từ đêm 24/2, gây ngập lụt nghiêm trọng, làm sập nhiều nhà cửa và khiến giao thông, hoạt động giáo dục tại nhiều khu vực bị gián đoạn.

Các trường hợp tử vong tập trung chủ yếu tại hai thành phố Juiz de Fora và Ubá, cách thành phố Rio de Janeiro khoảng 310 km về phía Bắc. Chính quyền Juiz de Fora đã ban bố tình trạng thảm họa công cộng và tiến hành sơ tán người dân khỏi các khu vực có nguy cơ cao.

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi vùng ngập lụt tại Santo Afonso, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Brazil. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Hơn 230 người được giải cứu, 5.500 người phải sơ tán

Lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Giới chức địa phương cho biết còn 15 người chưa được tìm thấy, hơn 230 người đã được giải cứu và khoảng 5.500 người buộc phải sơ tán.

Bộ Hội nhập và Phát triển Khu vực Brazil thông báo phân bổ khoảng 660.000 USD để khôi phục hạ tầng, khơi thông giao thông và hỗ trợ lương thực cho người dân.

Cảnh báo mưa lớn tiếp diễn trong những ngày tới

Viện Khí tượng Quốc gia Brazil (Inmet) cảnh báo mưa lớn có thể tiếp diễn trong những ngày tới, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và mất điện trên diện rộng.