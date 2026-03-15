Mưa thẻ đỏ và kịch tính VAR: Bayern Munich chia điểm nghẹt thở với Leverkusen Trận hòa 1-1 giữa Leverkusen và Bayern Munich trở thành tâm điểm với 2 thẻ đỏ của đội khách và 3 bàn thắng bị VAR từ chối trong một kịch bản điên rồ tại BayArena.

Trận đại chiến tại vòng 26 Bundesliga giữa Bayer Leverkusen và Bayern Munich đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1, nhưng diễn biến trên sân BayArena lại kịch tính hơn nhiều so với kết quả cuối cùng. Cuộc đối đầu này không chỉ có bàn thắng mà còn là một "bữa tiệc" của những quyết định VAR gây tranh cãi và những tấm thẻ đỏ làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.

Đòn phủ đầu và sự áp đảo của chủ nhà

Ngay từ phút thứ 6, đội chủ sân BayArena đã dội một gáo nước lạnh vào tham vọng của nhà đương kim vô địch. Tận dụng tình huống Luis Diaz mất bóng dưới áp lực từ Culbreath, Aleix Garcia đã thực hiện cú dứt điểm uy lực. Bóng chạm nhẹ một cầu thủ đổi hướng, khiến thủ thành Sven Ulreich hoàn toàn bất lực nhìn lưới rung lên.

Bàn thắng sớm giúp Leverkusen thi đấu đầy hưng phấn. Đội bóng của HLV đối phương duy trì lối chơi áp sát tầm cao hiệu quả, khiến Bayern Munich liên tục rơi vào thế bị động. Thống kê cho thấy Leverkusen kiểm soát bóng tới 56% và liên tục bắn phá khung thành đối phương.

Bước ngoặt từ những tấm thẻ đỏ và sai lầm kỷ luật

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của hiệp một không phải là bàn thắng mà là tấm thẻ đỏ của Nicolas Jackson. Phút 42, tiền đạo này có pha vào bóng nguy hiểm với Martin Terrier. Ban đầu, trọng tài Christian Dingert chỉ rút thẻ vàng, nhưng sau khi tham khảo VAR, ông đã thay đổi quyết định thành một thẻ đỏ trực tiếp.

Thẻ đỏ của Jackson khiến Hùm xám chơi thiếu người trong hơn 45 phút.

Việc phải chơi thiếu người khiến Bayern Munich gặp muôn vàn khó khăn. Tuy nhiên, bản lĩnh của đội bóng lớn đã được thể hiện đúng lúc.

Pha bóng dẫn đến tấm thẻ đỏ của Jackson.

Luis Diaz: Từ người hùng đến tội đồ

Bước sang hiệp hai, Bayern Munich bất ngờ có bàn gỡ hòa ở phút 69. Michael Olise thực hiện đường chuyền dọn cỗ để Luis Diaz dứt điểm chính xác, ghi bàn thắng thứ 15 của anh trong mùa giải này. Tuy nhiên, niềm vui của tiền đạo người Colombia không kéo dài lâu.

Diaz có bàn gỡ hòa quan trọng cho Hùm xám ở phút 69.

Đến phút 84, Luis Diaz phải nhận thẻ vàng thứ hai vì lỗi ngã vờ trong vòng cấm, buộc Bayern Munich phải thi đấu với chỉ 9 người trên sân trong những phút cuối trận. Đội khách buộc phải gồng mình phòng ngự để bảo toàn một điểm quý giá.

Nỗi ám ảnh mang tên VAR

Nếu không có công nghệ VAR, tỷ số trận đấu có lẽ đã biến động rất lớn. Tổng cộng có 3 bàn thắng bị khước từ sau khi các trọng tài tham khảo video quay chậm:

Phút 27: Jonathan Tah sút tung lưới đội bóng cũ nhưng bóng được xác định đã chạm tay anh trước đó.

Harry Kane vừa vào sân từ ghế dự bị đã đưa được bóng vào lưới, nhưng VAR xác định bóng chạm khuỷu tay tiền đạo này.

Phút 90+: Jonas Hofmann ghi bàn ở phút bù giờ cuối cùng nhưng bàn thắng bị hủy vì lỗi việt vị trong gang tấc.

Thống kê chuyên môn sau trận đấu

Dù có lợi thế hơn người trong phần lớn thời gian và tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2.78, Leverkusen lại gây thất vọng khi bỏ lỡ 5 cơ hội lớn.

Thông số trận đấu Bayer Leverkusen Bayern Munich Tỷ lệ kiểm soát bóng 56% 44% Số bàn thắng kỳ vọng (xG) 2.78 - Cơ hội lớn bỏ lỡ 5 0 Thẻ đỏ 0 2

Kết quả hòa này giúp Bayern Munich vẫn duy trì ngôi đầu bảng nhưng sẽ phải đối mặt với bài toán nhân sự nghiêm trọng. Trong khi đó, Leverkusen sẽ phải tự trách mình khi phung phí quá nhiều cơ hội để có thể đánh bại một đối thủ đang chơi thiếu người.