Mức lương ngoại lệ của Zinedine Zidane khi tiếp quản đội tuyển Pháp Cam kết mức thu nhập lên tới 5,4 triệu euro mỗi năm giúp Zinedine Zidane trở thành HLV trưởng tuyển Pháp, vượt qua những quy định tài chính khắt khe.

Sự xuất hiện của Zinedine Zidane trên băng ghế huấn luyện đội tuyển Pháp mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho bóng đá nước này. Bằng bản hợp đồng có thời hạn 4 năm hướng tới chu kỳ World Cup 2030, Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) không chỉ đặt niềm tin vào năng lực chuyên môn của vị chiến lược gia 54 tuổi mà còn dành cho ông một cơ chế đãi ngộ đặc biệt, vượt trên các tiêu chuẩn quản trị thể thao thông thường.

Zidane mang theo kỳ vọng to lớn của nước Pháp khi ngồi vào ghế HLV đội tuyển quốc gia. Ảnh: Reuters.

Con số vượt ngoài giới hạn thông thường

Theo tiết lộ từ đài RMC, hợp đồng của Zidane sở hữu cấu trúc tài chính đáng chú ý. Cựu thuyền trưởng Real Madrid nhận mức lương cố định 300.000 euro mỗi tháng, tương đương 3,6 triệu euro mỗi năm. Tuy nhiên, nếu hoàn thành các chỉ tiêu thành tích được đề ra, thu nhập của ông có thể gia tăng lên mức 450.000 euro/tháng, chạm mốc 5,4 triệu euro cho mỗi mùa giải.

Mức đãi ngộ này ngay lập tức thu hút sự chú ý từ dư luận bởi sự chênh lệch đáng kể so với mặt bằng pháp lý mới tại Pháp. Luật quản trị thể thao chuyên nghiệp vừa được áp dụng đặt ra trần thu nhập 450.000 euro/năm cho nhân sự và lãnh đạo các liên đoàn thể thao, trừ trường hợp đặc biệt được chính phủ chấp thuận. Mặc dù vậy, theo thông tin từ L’Équipe, FFF không cần phải xin cơ chế ngoại lệ. Lý do nằm ở thời điểm khởi tạo giao kèo: thỏa thuận giữa FFF và Zidane đã hoàn tất trước khi văn bản pháp lý mới chính thức có hiệu lực.

Xét trên khía cạnh lịch sử, con số tối đa 5,4 triệu euro mỗi năm vượt qua mức lương 3,8 triệu euro mà người tiền nhiệm Didier Deschamps từng nhận trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ 14 năm của mình.

Khát vọng chiến thắng vượt lên trên bài toán tài chính

Bất chấp những con số thu hút truyền thông, đại diện FFF khẳng định khía cạnh tài chính không phải nguyên nhân cốt lõi dẫn đến cái gật đầu của cựu danh thủ từng cùng tuyển Pháp vô địch World Cup 1998.

Chủ tịch FFF Philippe Diallo nhấn mạnh: "Đây không phải vấn đề tiền bạc. Chúng tôi nói về khát vọng, về một liên đoàn muốn tuyển Pháp chiến thắng và một cầu thủ từng mơ khoác màu áo xanh". Phát biểu này phần nào phản ánh góc nhìn chiến lược của FFF khi ưu tiên yếu tố tầm nhìn và giá trị biểu tượng mà Zidane mang lại.

Sự hiện diện của ông nhận được sự ủng hộ lớn từ lực lượng trụ cột. Ngay sau khi thương vụ được công bố, ngôi sao Kylian Mbappe đã phát đi thông điệp chào đón nồng nhiệt tới tân HLV trưởng trên trang cá nhân, tín hiệu cho thấy sự đồng thuận cao trong nội bộ đội hình "Les Bleus".

Thách thức chiến thuật và bài toán chuyển giao

Khép lại kỷ nguyên 14 năm gắn bó cùng Didier Deschamps, tuyển Pháp bước vào giai đoạn tái thiết với nhiều yêu cầu cấp thiết về mặt chuyên môn. Zidane đối mặt với bài toán tối ưu hóa nguồn nhân sự dồi dào, xây dựng lối chơi hiện đại và thực hiện lộ trình chuyển giao thế hệ một cách êm đẹp.

Chia sẻ trên RMC sau khi chính thức nhậm chức, Zidane đã bước đầu hé lộ những định hướng chiến thuật mới nhằm nâng cao tính chủ động và khả năng kiểm soát trận đấu của tuyển Pháp. Nhiệm vụ trọng tâm dành cho chiến lược gia 54 tuổi là duy trì vị thế ứng viên hàng đầu ở các giải đấu lớn, với cột mốc then chốt là chiến dịch World Cup 2030.