Về Báo Hà Tĩnh

Mỹ 1-0 Canada: Mỹ giành chiến thắng

Văn Thể07/10/2026 02:24

Mỹ bước vào màn so tài Canada lúc 07h00 ngày 07/10 tại Allianz Field với chuỗi phong độ ấn tượng, hướng tới việc hóa giải ưu thế đối đầu của đội khách.

Mỹ1 - 0CanadaKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Mỹ tiếp đón Canada.

  • 12'Mỹ ép sân

    Cầm bóng: Mỹ 73% - 27% Canada; phạm lỗi 0 - 2.

  • 24'Mỹ ép sân

    Cầm bóng: Mỹ 68% - 32% Canada, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 3 - 9, cứu thua 1 - 0.

  • 29'BÀN THẮNG! Mỹ (1-0)

    Phút 29': J. Ellis (Mỹ) lập công (kiến tạo: A. Freeman). Tỷ số: 1 - 0.

  • 31'Thẻ vàng

    Phút 31': T. Oluwaseyi (Canada) nhận thẻ vàng.

  • 36'Mỹ ép sân

    Cầm bóng: Mỹ 67% - 33% Canada, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 5 - 11, cứu thua 1 - 0.

  • 40'Thẻ vàng

    Phút 40': G. Reyna (Mỹ) nhận thẻ vàng.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Canada): M. Choiniere vào sân thay S. Eustaquio.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Mỹ): S. Berhalter vào sân thay G. Reyna.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Mỹ): S. Dest vào sân thay Y. Musah.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Mỹ): J. Hall vào sân thay J. Ellis.

  • 49'Mỹ ép sân

    Cầm bóng: Mỹ 60% - 40% Canada, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 4 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 10 - 13, cứu thua 2 - 0.

  • 58'Thẻ vàng

    Phút 58': J. David (Canada) nhận thẻ vàng.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Mỹ): T. Adams vào sân thay M. Albert.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Mỹ): C. Campbell vào sân thay B. Raines.

  • 61'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Mỹ 55% - 45% Canada, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 4 - 4; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 12 - 15, cứu thua 2 - 0.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Canada): D. Jebbison vào sân thay T. Oluwaseyi.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Canada): J. Russell-Rowe vào sân thay L. Millar.

  • 71'Thẻ vàng

    Phút 71': M. Tillman (Mỹ) nhận thẻ vàng.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Canada): P. David vào sân thay J. Shaffelburg.

  • 73'Canada ép sân

    Cầm bóng: Mỹ 54% - 46% Canada, dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 4 - 7; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 13 - 17, cứu thua 3 - 0.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Mỹ): N. Pierre vào sân thay M. Tillman.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Mỹ): A. Robinson vào sân thay A. Trusty.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Mỹ): A. Mehmeti vào sân thay G. Campbell.

  • 85'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Mỹ 54% - 46% Canada, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 4 - 8; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 16 - 18, cứu thua 3 - 0.

  • KTKết thúc: Mỹ 1-0 Canada

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 09:04 07/10/2026

Đội hình chính thức
Mỹ
Sơ đồ 4-2-3-1
Canada
Sơ đồ 4-4-2
28
Brian Schwake
16
Alexander Freeman
3
Chris Richards
18
George Campbell
6
Auston Trusty
15
Brooklyn Raines
10
Yunus Musah
7
Giovanni Reyna
17
Malik Tillman
27
Mathis Albert
22
Justin Ellis
1
Dayne St. Clair
23
Niko Sigur
4
Luc De Fougerolles
3
Ralph Priso
22
Richie Laryea
14
Jacob Shaffelburg
25
Nathan-Dylan Saliba
7
Stephen Eustaquio
11
Liam Millar
10
Jonathan David
12
Tani Oluwaseyi
Dự bị
Mỹ
24 Diego Kochen25 Chris Brady20 Neil Pierre5 Antonee Robinson13 Peyton Miller2 Sergiño Dest12 Miles Robinson8 Cavan Sullivan11 Zavier Gozo
Canada
18 Owen Goodman16 James Pantemis27 Richard Chukwu5 Jamie Knight-Lebel2 Jovan Ivanišević6 Mathieu Choinière28 Justin Smith15 Theo Corbeanu21 Jacen Russell Rowe
Cập nhật đội hình lúc 07:13 07/10/2026
MỹThống kêCanada
53%
Kiểm soát bóng
47%
5
Dứt điểm
6
1
Trúng đích
3
4
Phạt góc
8
17
Phạm lỗi
19
1
Việt vị
2
3
Thủ môn cứu thua
0
Cầu thủ nổi bật
Justin Ellis
Justin Ellis
Mỹ
1 bàn
Alexander Freeman
Alexander Freeman
Mỹ
1 kiến tạo · điểm 6.9

Đội tuyển Mỹ bước vào trận gặp đối thủ Canada với điểm tựa lớn từ phong độ thi đấu rất cao trong giai đoạn vừa qua. Trận so tài diễn ra lúc 07h00 ngày 07/10/2026 trên sân vận động Allianz Field hứa hẹn mang đến diễn biến chặt chẽ khi cả hai đội đều sở hữu những thông số chuyên môn đáng chú ý.

Điểm tựa phong độ thăng hoa của tuyển Mỹ

Mỹ đang duy trì nhịp độ thi đấu rất ấn tượng. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng xứ cờ hoa giành tới 4 chiến thắng và chỉ phải nhận duy nhất 1 thất bại. Đáng chú ý, sau một trận sảy chân ngắt quãng chuỗi 3 trận toàn thắng liên tiếp trước đó, Mỹ đã lập tức tìm lại niềm vui chiến thắng ở lần ra sân gần nhất. Sự ổn định và khả năng phục hồi nhanh chóng sau thất bại là nền tảng giúp tuyển Mỹ tự tin khi bước ra thảm cỏ Allianz Field.

Hiệu quả trong lối chơi giúp Mỹ duy trì thế chủ động. Tuy nhiên, thử thách sắp tới đòi hỏi tính kỷ luật cao hơn nhằm duy trì sự liền mạch trong cách vận hành chiến thuật.

Canada duy trì mạch bất bại vững chắc

Ở phía bên kia chiến tuyến, Canada chứng minh họ không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đội khách đang sở hữu chuỗi 5 trận liên tiếp không phải nếm mùi thất bại, trong đó giành được 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Trận đấu gần nhất của Canada khép lại với kết quả hòa, nối dài phong độ thi đấu ổn định và chắc chắn.

Khả năng tổ chức lối chơi chặt chẽ cùng tâm lý thi đấu kiên cường giúp Canada luôn đứng vững trong những thời khắc quan trọng. Mạch bất bại này tạo ra sự tự tin đáng kể cho đội khách trước chuyến hành quân.

Bài toán từ lịch sử đối đầu

Dù Mỹ đang nắm ưu thế về số trận thắng trong thời gian gần đây, lịch sử đối đầu lại chỉ ra những khó khăn không nhỏ khi chạm trán Canada. Trong 5 lần so tài gần nhất giữa đôi bên, Canada chiếm ưu thế rõ rệt với 3 chiến thắng, trong khi Mỹ chỉ có được 1 thắng lợi và 1 trận hòa.

Thống kê đối đầu cho thấy lối chơi của Canada thường tạo ra nhiều trở ngại cho tuyển Mỹ. Do đó, điểm tựa phong độ cao chính là chìa khóa để đội chủ nhà phá vỡ sự kỵ dơ và tìm kiếm kết quả tích cực trên sân nhà Allianz Field.

Kỳ vọng thế trận cân bằng

Cuộc chạm trán tại Allianz Field nhiều khả năng sẽ diễn ra với thế trận giằng co. Tuyển Mỹ sở hữu đà hưng phấn nhờ phong độ ấn tượng gần đây, trong khi Canada mang đến sự lỳ lợm từ chuỗi trận bất bại cùng lợi thế tâm lý từ lịch sử đối đầu. Đây sẽ là màn thử thách bản lĩnh thực sự cho cả hai đại diện.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Mỹ · 1 thắng1 hòaCanada · 3 thắng
23/03/2025
Tranh hạng ba
Canada
2 - 1
Mỹ
CAN
08/09/2024
Mỹ
1 - 2
Canada
CAN
10/07/2023
Tứ kết
Mỹ
2 - 2
Canada
Hòa
19/06/2023
Chung kết
Canada
0 - 2
Mỹ
MỸ
31/01/2022
Chung kết
Canada
2 - 0
Mỹ
CAN
Mỹ
5 trận gần nhất
TTTBT
7
Trận
4-0-3
T-H-B
17
Ghi (TB 2.4)
14
Thủng lưới
Canada
5 trận gần nhất
TTBTB
7
Trận
4-3-0
T-H-B
9
Ghi (TB 1.3)
3
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Mỹ 1-0 Canada: Mỹ giành chiến thắng
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO