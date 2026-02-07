Mỹ 2-0 Bosnia & Herzegovina: Mỹ giành chiến thắng
Mỹ bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với phong độ tốt hơn, trong khi Bosnia & Herzegovina cần vượt qua chính mình để tạo bất ngờ tại Levi's Stadium.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Mỹ tiếp đón Bosnia & Herzegovina.
- 45'BÀN THẮNG! Mỹ (1-0)
Phút 45': F. Balogun (Mỹ) lập công. Tỷ số: 1 - 0.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 51'Thay người
Phút 51' (Bosnia & Herzegovina): E. Bajraktarevic vào sân thay A. Gigovic.
- 51'Thay người
Phút 51' (Bosnia & Herzegovina): B. Tahirovic vào sân thay I. Sunjic.
- 51'Thay người
Phút 51' (Bosnia & Herzegovina): E. Mahmic vào sân thay E. Dzeko.
- 64'Thẻ đỏ
Phút 64': F. Balogun (Mỹ) nhận thẻ đỏ (Serious foul).
- 75'Thay người
Phút 75' (Bosnia & Herzegovina): H. Tabakovic vào sân thay S. Kolasinac.
- 75'Thay người
Phút 75' (Bosnia & Herzegovina): A. Memic vào sân thay N. Katic.
- 80'Thẻ vàng
Phút 80': S. Barbarez (Bosnia & Herzegovina) nhận thẻ vàng.
- 80'Thẻ vàng
Phút 80': S. Radeljic (Bosnia & Herzegovina) nhận thẻ vàng (Holding).
- 82'BÀN THẮNG! Mỹ (2-0)
Phút 82': M. Tillman (Mỹ) lập công. Tỷ số: 2 - 0.
- 87'Thay người
Phút 87' (Mỹ): S. Berhalter vào sân thay S. Dest.
- 88'Thay người
Phút 88' (Mỹ): R. Pepi vào sân thay C. Pulisic.
- 90+5'Thay người
Phút 90+5' (Mỹ): G. Reyna vào sân thay W. McKennie.
- KTKết thúc: Mỹ 2-0 Bosnia & Herzegovina
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.
Cập nhật lúc 09:08 02/07/2026
Cập nhật đội hình lúc 06:23 02/07/2026
Đội hình chính thức
Mỹ
Sơ đồ: 4-2-3-1
HLV: Mauricio Pochettino
Đội hình xuất phát:
- 24. Matthew Freese (G)
- 16. Alexander Freeman (D)
- 3. Chris Richards (D)
- 13. Tim Ream (D)
- 5. Antonee Robinson (D)
- 17. Malik Tillman (M)
- 4. Tyler Adams (M)
- 2. Sergiño Dest (M)
- 8. Weston McKennie (M)
- 10. Christian Pulišić (M)
- 20. Folarin Balogun (F)
Dự bị:
- 1. Matt Turner
- 25. Chris Brady
- 12. Miles Robinson
- 6. Auston Trusty
- 23. Joe Scally
- 26. Alex Zendejas
- 11. Brenden Aaronson
- 7. Giovanni Reyna
- 18. Maximilian Arfsten
- 14. Sebastian Berhalter
- 21. Tim Weah
- 19. Haji Wright
- 9. Ricardo Pepi
Bosnia & Herzegovina
Sơ đồ: 3-4-1-2
HLV: Sergej Barbarez
Đội hình xuất phát:
- 1. Nikola Vasilj (G)
- 18. Nikola Katić (D)
- 21. Stjepan Radeljić (D)
- 4. Tarik Muharemović (D)
- 7. Amar Dedić (M)
- 8. Armin Gigović (M)
- 14. Ivan Šunjić (M)
- 5. Sead Kolašinac (M)
- 19. Kerim Alajbegović (F)
- 11. Edin Džeko (F)
- 10. Ermedin Demirović (F)
Dự bị:
- 22. Martin Zlomislić
- 12. Mladen Jurkas
- 24. Arjan Malić
- 2. Nihad Mujakić
- 3. Dennis Hadžikadunić
- 16. Amir Hadžiahmetović
- 15. Amar Memić
- 6. Benjamin Tahirović
- 26. Ermin Mahmić
- 17. Dženis Burnić
- 13. Ivan Bašić
- 20. Esmir Bajraktarević
- 25. Jovo Lukić
- 23. Haris Tabaković
- 9. Samed Baždar
Trận đấu không có đường lui
Levi's Stadium sẽ là nơi chứng kiến một trong những cuộc đối đầu đáng chú ý nhất tại vòng 1/16 World Cup 2026, khi đội chủ nhà Mỹ tiếp đón Bosnia & Herzegovina vào lúc 07:00 ngày 02/07/2026. Đây là vòng loại trực tiếp — thắng thì đi tiếp, thua thì về nước. Không có chỗ cho sự thận trọng hay tính toán điểm số.
Bối cảnh sân nhà, áp lực từ khán giả và kỳ vọng của cả một quốc gia đồng chủ nhà đặt lên vai tuyển Mỹ một gánh nặng không nhỏ. Nhưng đó cũng chính là động lực để họ thể hiện mình trước người hâm mộ.
Phong độ hai đội trước trận
Tuyển Mỹ bước vào trận đấu này với tâm thế của một đội đang trên đà. Trong ba trận gần nhất, họ giành được hai chiến thắng và chỉ để thua một lần — một chuỗi phong độ cho thấy sự ổn định và khả năng cạnh tranh ở đấu trường lớn.
Ngược lại, Bosnia & Herzegovina đang trải qua giai đoạn thiếu nhất quán. Ba trận gần nhất của họ ghi nhận một trận hòa, một trận thua và một trận thắng — theo thứ tự từ gần đến xa. Điều đó có nghĩa là họ vừa bước vào vòng đấu loại trực tiếp sau một trận hòa, chưa thực sự tìm lại được cảm giác chiến thắng.
Lịch sử đối đầu nghiêng về Mỹ
Trong hai lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Mỹ chiếm ưu thế rõ ràng với một trận thắng và một trận hòa, trong khi Bosnia & Herzegovina chưa một lần vượt qua được đối thủ. Xu hướng lịch sử này, dù không phải yếu tố quyết định, vẫn là tín hiệu tâm lý có lợi cho đội chủ nhà.
Điểm then chốt của trận đấu
Với tính chất loại trực tiếp, cả hai đội sẽ phải tính toán kỹ lưỡng giữa việc tấn công tìm bàn thắng và đảm bảo sự chắc chắn ở hàng thủ. Tuyển Mỹ, với lợi thế sân nhà và phong độ tốt hơn, nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát thế trận và tạo áp lực từ sớm.
Bosnia & Herzegovina, để tạo bất ngờ, cần một màn trình diễn kỷ luật và hiệu quả — tận dụng tốt những cơ hội hiếm hoi có được, đồng thời hạn chế tối đa sai lầm trước một đối thủ đang trong trạng thái tự tin.
Nhận định
Mỹ đang ở vị thế thuận lợi hơn khi bước vào trận đấu này: phong độ tốt hơn, sân nhà, và lịch sử đối đầu có lợi. Bosnia & Herzegovina không thiếu chất lượng, nhưng sự thiếu ổn định trong các trận gần đây là dấu hỏi lớn ở một trận đấu mà chỉ cần một sai lầm là đủ để kết thúc hành trình. Trận đấu hứa hẹn căng thẳng, nhưng lợi thế đang nghiêng về phía đội chủ nhà.
Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)
- 19/12/2021: Mỹ 1 - 0 Bosnia & Herzegovina
- 29/01/2018: Mỹ 0 - 0 Bosnia & Herzegovina
Phong độ gần đây của Mỹ
- 26/06/2026: Thổ Nhĩ Kỳ 3-2 Mỹ (Thua)
- 20/06/2026: Mỹ 2-0 Úc (Thắng)
- 13/06/2026: Mỹ 4-1 Paraguay (Thắng)
- 07/06/2026: Mỹ 1-2 Đức (Thua)
- 01/06/2026: Mỹ 3-2 Senegal (Thắng)
Phong độ gần đây của Bosnia & Herzegovina
- 25/06/2026: Bosnia & Herzegovina 3-1 Qatar (Thắng)
- 19/06/2026: Thụy Sĩ 4-1 Bosnia & Herzegovina (Thua)
- 13/06/2026: Canada 1-1 Bosnia & Herzegovina (Hòa)
- 07/06/2026: Panama 1-1 Bosnia & Herzegovina (Hòa)
- 30/05/2026: Bosnia & Herzegovina 0-0 FYR Macedonia (Hòa)
Bảng xếp hạng
|Đội
|Vị trí
|Điểm
|Phong độ
|Bosnia & Herzegovina
|3
|4
|WLD
Phong độ và thống kê đội
Mỹ (Chủ nhà)
Phong độ 5 trận gần nhất: WWL
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 3 trận
- Thắng: 2 (2 sân nhà)
- Hòa: 0 (0 sân nhà)
- Thua: 1 (0 sân nhà)
Bàn thắng:
- Ghi được: 8 bàn (TB: 2.7 bàn/trận)
- Thủng lưới: 4 bàn (TB: 1.3 bàn/trận)
Bosnia & Herzegovina (Khách)
Phong độ 5 trận gần nhất: DLW
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 3 trận
- Thắng: 1 (0 sân khách)
- Hòa: 1 (1 sân khách)
- Thua: 1 (1 sân khách)
Bàn thắng:
- Ghi được: 5 bàn (TB: 1.7 bàn/trận)
- Thủng lưới: 6 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)
Tình hình lực lượng
USA
- C. Roldan: Muscle bruise (Missing Fixture)
Bosnia & Herzegovina: Không có thông tin chấn thương
Đội hình dự kiến
Dự đoán và tỷ lệ
Dự đoán chiến thắng: USA
Tỷ lệ dự đoán:
- Chủ nhà thắng: 50%
- Hòa: 50%
- Khách thắng: 0%
Dự đoán bàn thắng:
- Chủ nhà: -4.5 bàn
- Khách: -2.5 bàn
Lời khuyên: Combo Winner : USA and +1.5 goals
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)