Mỹ 3-0 Mexico: Mỹ giành chiến thắng Mexico sở hữu chuỗi 5 trận bất bại ấn tượng trước khi làm khách tại State Farm Stadium chạm trán tuyển Mỹ, hứa hẹn tạo nên màn so tài chặt chẽ vào ngày 04/10.

Mỹ 3 - 0 Mexico Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Mỹ tiếp đón Mexico.

12' Mexico ép sân Cầm bóng: Mỹ 37% - 63% Mexico, dứt điểm 0 - 1; phạm lỗi 1 - 1.

24' Mexico ép sân Cầm bóng: Mỹ 40% - 60% Mexico, dứt điểm 1 - 3, phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 2.

28' BÀN THẮNG! Mỹ (1-0) Phút 28': J. Hall (Mỹ) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

35' Thẻ vàng Phút 35': L. Romo (Mexico) nhận thẻ vàng (Holding).

36' Mexico ép sân Cầm bóng: Mỹ 38% - 62% Mexico, dứt điểm 1 - 3, phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 2 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Mexico): M. Chavez Garcia vào sân thay J. Gallardo.

46' Thay người Phút 46' (Mexico): L. Chavez vào sân thay L. Romo.

49' Mexico ép sân Cầm bóng: Mỹ 39% - 61% Mexico, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 8 - 5.

62' BÀN THẮNG! Mỹ (2-0) Phút 62': C. Sullivan (Mỹ) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

62' Mexico ép sân Cầm bóng: Mỹ 41% - 59% Mexico, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 14 - 6, cứu thua 1 - 0.

64' Thẻ vàng Phút 64': T. Adams (Mỹ) nhận thẻ vàng (Tripping).

65' Thay người Phút 65' (Mỹ): J. Ellis vào sân thay J. Hall.

65' Thay người Phút 65' (Mỹ): Y. Musah vào sân thay C. Sullivan.

66' Thay người Phút 66' (Mexico): A. Fidalgo vào sân thay S. Sandoval.

66' Thay người Phút 66' (Mexico): I. Violante vào sân thay I. Reyes.

67' Thẻ đỏ Phút 67': M. Chavez Garcia (Mexico) nhận thẻ đỏ (Unsportsmanlike conduct).

68' Thẻ vàng Phút 68': S. Berhalter (Mỹ) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

72' Thay người Phút 72' (Mexico): A. Gonzalez vào sân thay S. Gimenez.

74' Mexico ép sân Cầm bóng: Mỹ 41% - 59% Mexico, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 15 - 7, cứu thua 1 - 0.

81' Thay người Phút 81' (Mexico): E. del Villar vào sân thay R. Alvarado.

81' Thay người Phút 81' (Mexico): O. Vargas vào sân thay E. Lira.

82' Thay người Phút 82' (Mỹ): P. Miller vào sân thay G. Reyna.

82' Thay người Phút 82' (Mỹ): B. Raines vào sân thay S. Berhalter.

84' BÀN THẮNG! Mỹ (3-0) Phút 84': M. Tillman (Mỹ) lập công. Tỷ số: 3 - 0.

86' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Mỹ 47% - 53% Mexico, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 3; việt vị 2 - 4, phạm lỗi 18 - 8, cứu thua 1 - 0.

88' Thay người Phút 88' (Mỹ): M. Albert vào sân thay M. Tillman.

KT Kết thúc: Mỹ 3-0 Mexico Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 11:02 04/10/2026

Đội hình chính thức Mỹ Sơ đồ 4-2-3-1 Mexico Sơ đồ 4-3-3 24 Diego Kochen 16 Alexander Freeman 5 Antonee Robinson 6 Auston Trusty 3 Chris Richards 14 Sebastian Berhalter 4 Tyler Adams 8 Cavan Sullivan 7 Giovanni Reyna 17 Malik Tillman 19 Julian Hall 1 Raúl Rangel 23 Jesús Gallardo 5 Johan Vásquez 15 Israel Reyes 3 Diego Campillo 17 Orbelín Pineda 6 Erik Lira 28 Santiago Sandoval 25 Roberto Alvarado 11 Santiago Giménez 7 Luis Romo Dự bị Mỹ 1 Matthew Freese 28 Brian Schwake 13 Peyton Miller 20 Neil Pierre 21 Frankie Westfield 2 Sergiño Dest 18 George Campbell 26 Adri Mehmeti 11 Zavier Gozo Mexico 12 Oscar García 4 Victor Guzmán 20 Mateo Chávez 27 Everardo López 2 Jorge Sánchez 24 Luis Chávez 19 Denzell Garcia 21 Hugo Camberos 26 Isaías Violante Cập nhật đội hình lúc 09:03 04/10/2026

Mỹ Thống kê Mexico 48% Kiểm soát bóng 52% 7 Dứt điểm 5 3 Trúng đích 1 2 Phạt góc 3 18 Phạm lỗi 8 2 Việt vị 4 1 Thủ môn cứu thua 0

Cầu thủ nổi bật Cavan Sullivan Mỹ 1 bàn Julian Hall Mỹ 1 bàn Malik Tillman Mỹ 1 bàn Diego Kochen Mỹ Điểm 7.2 Alexander Freeman Mỹ Điểm 7.2 Chris Richards Mỹ Điểm 7.2

Trận chạm trán giữa tuyển Mỹ và Mexico diễn ra vào lúc 09:00 ngày 04/10/2026 trên sân vận động State Farm Stadium mang ý nghĩa quan trọng đối với cả hai đội bóng. Mexico bước vào trận đấu này với sự tự tin lớn nhờ thành tích sân khách đáng nể, nơi bản lĩnh của họ liên tục được tôi luyện trước những sức ép lớn.

Phong độ trái ngược giữa hai bờ chiến tuyến

Đội tuyển Mỹ bước vào trận đấu này với chuỗi kết quả có phần thiếu ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này giành được 3 chiến thắng nhưng cũng phải nhận 2 thất bại. Đáng chú ý, xen giữa các thắng lợi là những cú vấp, phản ánh khả năng duy trì sự tập trung của tuyến phòng ngự vẫn còn những khoảng trống cần gia cố.

Ngược lại, Mexico đang thể hiện một bộ mặt vô cùng lì lợm và kỷ luật. Trong 5 trận gần nhất ra sân, đội bóng này hoàn toàn bất bại khi sở hữu 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Đặc biệt, việc liên tiếp giành trọn vẹn 3 trận thắng ở những lần xuất quân gần nhất giúp tinh thần của các cầu thủ Mexico lên rất cao trước chuyến hành quân lần này.

Lịch sử đối đầu cân bằng tuyệt đối

Bên cạnh yếu tố phong độ hiện tại, những cuộc đụng độ trong quá khứ giữa hai đội luôn diễn ra với sự giằng co quyết liệt. Thống kê qua 5 lần đối đầu gần nhất cho thấy sự cân bằng tuyệt đối khi mỗi bên đều giành được 2 chiến thắng và có 1 lần chia điểm.

Sự cân bằng này cho thấy đôi bên đã quá hiểu điểm mạnh và điểm yếu của nhau. Lợi thế sân bãi tại State Farm Stadium là điểm tựa của đội tuyển Mỹ, tuy nhiên phong độ ổn định cùng sự vững vàng của Mexico hứa hẹn tạo nên thế trận chặt chẽ và toan tính cao độ trong suốt thời gian thi đấu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Mỹ · 2 thắng 1 hòa Mexico · 2 thắng Mỹ 1 - 2 Mexico MEX Mexico 2 - 0 Mỹ MEX Mexico 0 - 2 Mỹ MỸ Mỹ 3 - 0 Mexico MỸ Mỹ 1 - 1 Mexico Hòa

Mỹ 5 trận gần nhất T T B T B 6 Trận 3-0-3 T-H-B 14 Ghi (TB 2.3) 14 Thủng lưới Mexico 5 trận gần nhất H H B T T 10 Trận 6-4-0 T-H-B 17 Ghi (TB 1.7) 4 Thủng lưới