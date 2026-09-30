Mỹ 4-2 Chile: Mỹ giành chiến thắng Mỹ chạm trán Chile trên sân CITYPARK với kỳ vọng bùng nổ khi cả hai sở hữu hàng công hiệu quả, hứa hẹn thế trận đôi công cởi mở sau những màn trình diễn vừa qua.

Mỹ 4 - 2 Chile Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Mỹ tiếp đón Chile.

12' Thẻ vàng Phút 12': J. Villagra (Chile) nhận thẻ vàng.

32' Mỹ ép sân Cầm bóng: Mỹ 66% - 34% Chile, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 0 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 3 - 1.

37' BÀN THẮNG! Mỹ (1-0) Phút 37': S. Berhalter (Mỹ) lập công (kiến tạo: S. Dest). Tỷ số: 1 - 0.

44' Mỹ ép sân Cầm bóng: Mỹ 66% - 34% Chile, dứt điểm 3 - 8 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 0 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 4 - 1.

45+1' BÀN THẮNG! Chile (1-1) Phút 45+1': D. Ulloa (Chile) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Mỹ): B. Schwake vào sân thay C. Brady.

49' BÀN THẮNG! Chile (1-2) Phút 49': M. Gutierrez (Chile) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

51' BÀN THẮNG! Mỹ (2-2) Phút 51': J. Hall (Mỹ) lập công (kiến tạo: G. Reyna). Tỷ số: 2 - 2.

56' Mỹ ép sân Cầm bóng: Mỹ 66% - 34% Chile, dứt điểm 3 - 8 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 0 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 4 - 1.

58' Thay người Phút 58' (Chile): L. Hernandez vào sân thay N. Reichmuth.

58' Thay người Phút 58' (Chile): F. Salinas vào sân thay F. Faundez.

58' Thay người Phút 58' (Chile): P. Diaz vào sân thay J. Villagra.

62' Thay người Phút 62' (Mỹ): A. Freeman vào sân thay F. Westfield.

62' Thay người Phút 62' (Mỹ): T. Adams vào sân thay A. Mehmeti.

63' Thay người Phút 63' (Mỹ): C. Richards vào sân thay N. Pierre.

63' Thay người Phút 63' (Mỹ): A. Trusty vào sân thay M. Robinson.

63' Thay người Phút 63' (Mỹ): M. Tillman vào sân thay S. Dest.

68' Mỹ ép sân Cầm bóng: Mỹ 66% - 34% Chile, dứt điểm 3 - 8 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 0 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 4 - 1.

70' Thay người Phút 70' (Chile): R. Echeverria vào sân thay V. Mendez.

70' Thay người Phút 70' (Chile): M. Morales vào sân thay D. Ulloa.

70' Thay người Phút 70' (Chile): V. Pizarro vào sân thay F. Loyola.

70' Thay người Phút 70' (Mỹ): D. Downs vào sân thay G. Reyna.

71' Thay người Phút 71' (Mỹ): M. Albert vào sân thay J. Hall.

72' BÀN THẮNG! Mỹ (3-2) Phút 72': C. Richards (Mỹ) lập công (kiến tạo: S. Berhalter). Tỷ số: 3 - 2.

80' Mỹ ép sân Cầm bóng: Mỹ 66% - 34% Chile, dứt điểm 3 - 8 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 0 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 4 - 1.

83' Thay người Phút 83' (Mỹ): C. Sullivan vào sân thay S. Berhalter.

84' Thay người Phút 84' (Chile): G. Tapia vào sân thay B. Brereton Diaz.

90+3' BÀN THẮNG! Mỹ (4-2) Phút 90+3': M. Albert (Mỹ) lập công (kiến tạo: A. Trusty). Tỷ số: 4 - 2.

90+8' Thẻ vàng Phút 90+8': C. Richards (Mỹ) nhận thẻ vàng.

90+9' Thẻ vàng Phút 90+9': L. Hernandez (Chile) nhận thẻ vàng.

KT Kết thúc: Mỹ 4-2 Chile Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 2.

Cập nhật lúc 09:06 30/09/2026

Mỹ Thống kê Chile 66% Kiểm soát bóng 34% 3 Dứt điểm 8 2 Trúng đích 4 0 Phạt góc 5 3 Phạm lỗi 3 1 Việt vị 0 4 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Víctor Felipe Méndez Chile Điểm 7.2

Cuộc chạm trán giữa đội tuyển Mỹ và Chile diễn ra vào lúc 07:00 ngày 30/09/2026 trên sân vận động CITYPARK đang thu hút nhiều sự quan tâm. Tâm điểm của màn so tài này nằm ở sức mạnh hỏa lực của đôi bên, khi cả hai đội bóng đều sở hữu những phương án tấn công hiệu quả và sẵn sàng tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn.

Phong độ thi đấu và sự bất ổn của đôi bên

Đội tuyển Mỹ bước vào trận đấu này với phong độ tương đối thất thường trong thời gian gần đây. Cụ thể, trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng xứ cờ hoa giành được 2 chiến thắng nhưng phải nhận tới 3 thất bại. Đáng chú ý, việc để thua ở cả 2 trận đấu vừa qua đang đặt ra bài toán về tính ổn định nơi hệ thống phòng ngự, dù hàng công của họ vẫn luôn biết cách tạo ra đột biến.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Chile cũng đang trải qua giai đoạn thi đấu chưa thực sự ổn định. Trong 3 trận ra sân gần nhất, đại diện Nam Mỹ có được 1 trận thắng và để thua 2 trận, trong đó thất bại diễn ra ngay ở lần xuất quân gần nhất. Dẫu vậy, sự sắc bén của các mũi nhọn phía trên vẫn là điểm tựa lớn nhất giúp Chile duy trì áp lực lên phần sân đối phương.

Tương quan đối đầu và kịch bản chiến thuật

Lần so tài gần nhất giữa hai đội đã khép lại với kết quả hòa, cho thấy sự cân bằng đáng kể khi đôi bên giáp mặt. Cả Mỹ và Chile đều chưa thể tạo ra sự áp đảo vượt trội trước đối phương ở cuộc chạm trán này.

Với việc cả hai đội đều thể hiện lối chơi hướng về phía trước và dựa nhiều vào hiệu suất ghi bàn của tuyến trên, màn so tài tại CITYPARK được kỳ vọng sẽ diễn ra với tốc độ cao. Mỹ có lợi thế sân bãi để chủ động triển khai các mảng miếng phối hợp, trong khi Chile sở hữu khả năng chớp thời cơ ấn tượng. Cuộc đối đầu này hứa hẹn sẽ mang đến màn đôi công sòng phẳng giữa hai hàng tiền đạo giàu sức sáng tạo.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Mỹ · 0 thắng 1 hòa Chile · 0 thắng Mỹ 1 - 1 Chile Hòa

Mỹ 5 trận gần nhất T B T B T 5 Trận 2-0-3 T-H-B 10 Ghi (TB 2.0) 12 Thủng lưới Chile 5 trận gần nhất B T B B T 3 Trận 1-0-2 T-H-B 3 Ghi (TB 1.0) 4 Thủng lưới