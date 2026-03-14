Mỹ cấp phép 30 ngày mua dầu Nga mắc kẹt trên biển khi giá vượt 100 USD/thùng Bộ Tài chính Mỹ cấp phép 30 ngày mua dầu thô Nga đang mắc kẹt trên biển nhằm ổn định thị trường năng lượng khi giá dầu thế giới vượt mốc 100 USD/thùng.

Bộ Tài chính Mỹ vừa chính thức cấp quyền miễn trừ trừng phạt trong thời hạn 30 ngày đối với các quốc gia mua dầu thô và sản phẩm dầu mỏ của Nga hiện đang mắc kẹt trên biển. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh giá dầu thô thế giới vượt ngưỡng 100 USD/thùng do những căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông.

Nỗ lực hạ nhiệt giá năng lượng toàn cầu

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nhận định đây là bước đi cần thiết để ổn định thị trường năng lượng toàn cầu vốn đang biến động mạnh. Ngay sau thông báo, giá dầu tại thị trường châu Á đã ghi nhận mức giảm nhẹ trong phiên giao dịch sáng ngày 13/3. Đây là nỗ lực mới nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm kiềm chế đà tăng giá sau khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị đình trệ.

Sự gián đoạn tại eo biển Hormuz đã làm đứt gãy dòng chảy dầu và khí đốt quan trọng, đẩy chi phí năng lượng lên cao, gây áp lực trực tiếp lên doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ. Trước đó, vào ngày 10/3, Washington cũng công bố kế hoạch giải phóng 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược (SPR). Động thái này nằm trong cam kết chung của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhằm đưa tổng cộng 400 triệu thùng dầu ra thị trường.

Chi tiết quy định miễn trừ của Bộ Tài chính Mỹ

Theo giấy phép được công bố, các giao dịch mua bán dầu thô và sản phẩm dầu mỏ của Nga sẽ được phép thực hiện nếu hàng hóa đã được xếp lên tàu trước ngày 12/3. Giấy phép này có hiệu lực đến hết ngày 11/4 (giờ Washington). Bộ trưởng Scott Bessent nhấn mạnh biện pháp này chỉ mang tính tạm thời và được thiết kế giới hạn để không tạo ra lợi ích tài chính đáng kể cho chính phủ Nga.

Thông số thị trường Giá trị/Trạng thái Lượng dầu Nga đang mắc kẹt 124 triệu thùng Số lượng địa điểm tồn đọng 30 vị trí toàn cầu Thời hạn miễn trừ 30 ngày (đến 11/4) Giá dầu chuẩn (giao dịch gần nhất) Trên 100 USD/thùng

Số liệu từ Fox News cho thấy hiện có khoảng 124 triệu thùng dầu nguồn gốc Nga đang nằm trên tàu tại 30 địa điểm khác nhau. Việc Mỹ cho phép lưu thông lượng dầu này có thể bù đắp khoảng 5-6 ngày thiếu hụt nguồn cung gây ra bởi sự gián đoạn tại eo biển Hormuz.

Phản ứng trái chiều từ các đồng minh phương Tây

Dù động thái này giúp tăng nguồn cung, nó cũng gây ra những lo ngại về việc làm suy yếu các biện pháp cấm vận kinh tế đối với Nga. Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định sau cuộc họp G7 rằng hiện không phải thời điểm thích hợp để nới lỏng trừng phạt. Trước đó, Mỹ cũng đã cấp quyền miễn trừ tương tự cho Ấn Độ vào ngày 5/3.

Bên cạnh việc nới lỏng tạm thời, chính quyền Mỹ đang xem xét các giải pháp bổ sung như miễn áp dụng Đạo luật Jones để cho phép tàu nước ngoài vận chuyển nhiên liệu giữa các cảng nội địa Mỹ. Ngoài ra, Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ có thể cung cấp bảo hiểm rủi ro chính trị cho thương mại hàng hải tại vùng Vịnh nhằm duy trì dòng chảy năng lượng ổn định.