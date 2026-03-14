Mỹ cấp phép giao dịch 124 triệu thùng dầu Nga mắc kẹt trên biển để hạ nhiệt thị trường Bộ Tài chính Mỹ miễn trừ trừng phạt 30 ngày cho dầu thô Nga đang kẹt trên biển nhằm ổn định thị trường năng lượng sau khi giá dầu vượt ngưỡng 100 USD/thùng.

Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố quyết định cấp quyền miễn trừ trừng phạt tạm thời trong vòng 30 ngày đối với các quốc gia mua dầu thô và sản phẩm dầu mỏ của Nga hiện đang mắc kẹt trên biển. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu biến động mạnh do các xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn dòng chảy qua eo biển Hormuz.

Nỗ lực ổn định nguồn cung và hạ nhiệt giá dầu thế giới

Theo Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, biện pháp này nhằm mục tiêu ổn định thị trường năng lượng toàn cầu. Ngay sau thông báo, giá dầu tại thị trường châu Á đã ghi nhận mức giảm nhẹ trong phiên giao dịch sáng ngày 13/3. Đây là nỗ lực mới nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm kiềm chế đà tăng của giá năng lượng sau khi giá dầu chuẩn vượt mốc 100 USD/thùng.

Giấy phép mới do Bộ Tài chính Mỹ công bố cho phép việc giao và bán dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ của Nga nếu hàng hóa đã được xếp lên tàu trước ngày 12/3. Quyết định này có hiệu lực đến nửa đêm ngày 11/4 theo giờ Washington. Chính quyền Nhà Trắng lo ngại rằng tình trạng giá dầu duy trì ở mức cao có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến các doanh nghiệp và người tiêu dùng tại Mỹ.

Giải phóng kho dự trữ chiến lược và quy mô lượng dầu mắc kẹt

Song song với lệnh miễn trừ, Washington cũng thông báo kế hoạch giải phóng 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược (SPR). Đây là một phần trong cam kết rộng hơn của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhằm đưa tổng cộng 400 triệu thùng dầu ra thị trường. IEA nhận định cuộc xung đột tại Trung Đông đang gây ra sự gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất trong lịch sử.

Số liệu từ Fox News tính đến ngày 12/3 cho thấy có khoảng 124 triệu thùng dầu nguồn gốc Nga đang nằm trên các tàu tại 30 địa điểm khác nhau trên toàn cầu. Việc Mỹ cấp phép giao dịch lượng dầu này có thể bù đắp khoảng 5–6 ngày nguồn cung bị thiếu hụt do tắc nghẽn tại eo biển Hormuz.

Bất đồng quan điểm giữa các đồng minh phương Tây

Mặc dù việc nới lỏng trừng phạt giúp tăng nguồn cung, động thái này đang gây ra những lo ngại về việc làm suy giảm nỗ lực cắt đứt nguồn thu của Nga. Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định sau cuộc họp G7 rằng hiện không phải thời điểm thích hợp để nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Moscow.

Bên cạnh đó, chính quyền Trump đang xem xét các biện pháp bổ sung như tạm thời miễn áp dụng Đạo luật Jones để cho phép tàu nước ngoài vận chuyển nhiên liệu giữa các cảng của Mỹ. Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller nhấn mạnh Tổng thống đang thực hiện mọi biện pháp có thể để hạ giá năng lượng và sẽ có thêm nhiều động thái mới trong những ngày tới.