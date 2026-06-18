Mỹ chạm trán Australia tại World Cup 2026: Pochettino và bài toán phá khối bê tông Socceroos Với lợi thế sân nhà Seattle và phong độ rực lửa của Folarin Balogun, đội tuyển Mỹ quyết tâm đánh bại Australia để độc chiếm ngôi đầu bảng D và giành vé sớm vào vòng 1/16.

Cuộc đối đầu giữa đội tuyển Mỹ và Australia tại lượt trận thứ hai bảng D World Cup 2026 không chỉ đơn thuần là trận tranh ngôi đầu. Đây còn là màn đấu trí giữa triết lý tấn công rực lửa của Mauricio Pochettino và hệ thống phòng ngự kỷ luật mà Tony Popovic đang xây dựng cho "Socceroos". Trên sân vận động Seattle, đội thắng sẽ chính thức ghi tên mình vào vòng knock-out sớm một lượt trận.

Sức mạnh từ niềm cảm hứng Pochettino

Đội tuyển Mỹ bước vào trận đấu này với tâm thế vô cùng hưng phấn sau màn vùi dập Paraguay 4-1 ở ngày ra quân. Dưới sự dẫn dắt của Mauricio Pochettino, "The Stars and Stripes" đang cho thấy một bộ mặt tấn công đa dạng và đầy hiệu quả. Chiến thắng này không chỉ mang lại 3 điểm mà còn giải tỏa áp lực cực lớn cho đội bóng xứ cờ hoa với tư cách là nước chủ nhà.

Tuyển Mỹ thắng tưng bừng Paraguay ở trận mở màn World Cup 2026 tại bảng D.

Lịch sử đang đứng về phía đội chủ nhà khi Mỹ toàn thắng trong cả hai lần chạm trán gần nhất. Đáng chú ý là chiến thắng 2-1 vào tháng 10/2025, một trận giao hữu nhưng đã bộc lộ khả năng hóa giải lối chơi của Australia từ phía các cầu thủ Mỹ. Sự trở lại của đội trưởng Christian Pulisic sau chấn thương nhẹ càng củng cố thêm niềm tin cho người hâm mộ tại Seattle.

Bức tường thép Australia và sự thực dụng của Tony Popovic

Phía bên kia chiến tuyến, Australia cũng tạo nên cơn địa chấn không kém khi đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 2-0. Dù bị ép sân trong phần lớn thời gian, sự kiên cường của hàng thủ và khả năng tận dụng cơ hội ấn tượng giúp Australia có được khởi đầu như mơ. Nhân tố nổi bật nhất chính là thủ thành trẻ Patrick Beach, người đã có tới 8 pha cứu thua xuất thần trong trận ra quân.

Về mặt chiến thuật, Mỹ dự kiến sẽ áp đặt lối chơi ngay từ đầu bằng sơ đồ 4-2-3-1 linh hoạt. Pochettino ưu tiên việc kiểm soát bóng và pressing tầm cao nhằm khai thác những khoảng trống ở hành lang biên, nơi Sergino Dest và Antonee Robinson thường xuyên dâng cao hỗ trợ tấn công.

Thầy trò Mauricio Pochettino được đánh giá cao hơn Australia.

Ngược lại, Australia nhiều khả năng vẫn trung thành với lối đá thực dụng: phòng ngự lùi sâu và phản công nhanh bằng sơ đồ 3-4-2-1. Họ sẽ chấp nhận nhường thế trận, tập trung quân số ở khu vực trung lộ và chờ đợi những tình huống cố định hoặc những pha bứt tốc của tài năng trẻ Nestory Irankunda.

Những điểm nóng quyết định cục diện

Khu vực trung tuyến sẽ là nơi quyết định trận đấu. Tyler Adams và Weston McKennie của Mỹ sẽ phải đối đầu với sự cơ bắp của O'Neill bên phía Australia. Bên cạnh đó, cuộc đối đầu giữa Pulisic và hậu vệ trẻ Italiano bên cánh trái của Mỹ hứa hẹn sẽ rất căng thẳng, khi đây là hướng tấn công chủ đạo của đội bóng xứ cờ hoa.

Trên hàng công, Folarin Balogun đang là cái tên khiến mọi hàng thủ phải e dè. Tiền đạo đang khoác áo Monaco đã tỏa sáng rực rỡ với cú đúp vào lưới Paraguay. Khả năng chọn vị trí và dứt điểm đa dạng của Balogun sẽ là thử thách cực đại cho hàng phòng ngự ba người gồm Circati, Souttar và Burgess của Australia.

Thông số Đội tuyển Mỹ Đội tuyển Australia Sơ đồ dự kiến 4-2-3-1 3-4-2-1 Ngôi sao chủ chốt Folarin Balogun Patrick Beach Phong độ trận gần nhất Thắng 4-1 Thắng 2-0

Mỹ đang sở hữu lợi thế sân nhà cùng một đội hình đồng đều và đẳng cấp hơn. Dù Australia đã chứng minh họ không dễ bị bắt nạt bằng lối chơi kỷ luật, nhưng sức ép liên tục từ phía đội chủ nhà có thể khiến hàng thủ Socceroos mắc sai lầm ở những thời điểm quyết định. Một chiến thắng sát nút cho thầy trò Pochettino là kịch bản khả thi nhất tại Seattle lần này.

Dự đoán: Mỹ 2-1 Australia