Mỹ công nhận tương đương nghề ghẹ Việt Nam, duy trì xuất khẩu đến năm 2029 Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Mỹ (NOAA) vừa công nhận nghề khai thác ghẹ Việt Nam đáp ứng Đạo luật Bảo vệ Động vật có vú biển (MMPA), giúp thông quan thuận lợi.

Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Mỹ (NOAA) vừa chính thức công bố kết luận công nhận tương đương đối với nghề khai thác ghẹ của Việt Nam theo Đạo luật Bảo vệ Động vật có vú biển (MMPA). Quyết định này cho phép các sản phẩm ghẹ khai thác từ Việt Nam tiếp tục được nhập khẩu vào thị trường Mỹ mà không cần chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu (COA) đối với nguồn nguyên liệu trong nước.

Đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), để đạt được kết quả này, Việt Nam đã thực hiện tách mã nghề khai thác cũ thành 4 nghề riêng biệt theo loài mục tiêu và ngư cụ, bao gồm các Fishery ID: 13164, 13206, 13204 và 13205. Sau khi rà soát hồ sơ và dữ liệu kỹ thuật, phía Mỹ xác định các nghề này đạt mức tương đương về hiệu quả quản lý so với chương trình bảo vệ động vật biển của Mỹ.

Đây là tín hiệu tích cực cho ngành thủy sản trong bối cảnh Mỹ là thị trường tiêu thụ trọng điểm. Số liệu thống kê cho thấy, trong năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 4.143 tấn ghẹ sang quốc gia này. Kết quả này trái ngược hoàn toàn với Philippines khi quốc gia này không đạt yêu cầu, dẫn đến nguy cơ hơn 2.000 tấn ghẹ xanh bị chặn lại tại cửa khẩu Mỹ.

Lưu ý về nguồn gốc nguyên liệu và thời hạn hiệu lực

Quyết định công nhận tương đương của NOAA dành cho Việt Nam có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2029. Tuy nhiên, cơ quan này nhấn mạnh việc công nhận có thể bị rà soát lại hoặc chấm dứt nếu chương trình quản lý không còn đáp ứng các điều kiện áp dụng. NOAA cũng khuyến nghị Việt Nam cần tiếp tục tăng cường các biện pháp giảm thiểu nguy cơ gây thương tích cho động vật có vú biển, như mở rộng giám sát điện tử và bảo tồn cá heo Irrawaddy.

Đối với các doanh nghiệp, VASEP lưu ý cần đặc biệt kiểm soát nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Trường hợp doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu từ các quốc gia chưa được Mỹ công nhận tương đương, hồ sơ COA của nước xuất xứ vẫn là yêu cầu bắt buộc để sản phẩm được phép nhập khẩu vào Mỹ.