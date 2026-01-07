Mỹ gỡ bỏ lệnh phong tỏa Fable 5 và Mythos 5: Bước ngoặt an ninh cho siêu mô hình AI của Anthropic Bộ Thương mại Mỹ đã chính thức nới lỏng kiểm soát xuất khẩu đối với hai mô hình AI tối tân của Anthropic sau khi hãng khắc phục các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng.

Cuộc khủng hoảng pháp lý ngắn ngủi giữa chính phủ Mỹ và Anthropic đã chính thức khép lại khi Bộ Thương mại Mỹ quyết định gỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với hai mô hình AI quyền lực nhất hiện nay: Fable 5 và Mythos 5. Động thái này cho phép Anthropic khôi phục quyền truy cập trên phạm vi toàn cầu, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc cân bằng giữa tốc độ phát triển công nghệ và các tiêu chuẩn an ninh quốc gia nghiêm ngặt.

Các mô hình AI tối tân của Anthropic chính thức được gỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Giải mã nguyên nhân lệnh phong tỏa và lỗ hổng jailbreak

Sự quyết liệt của Washington đối với Anthropic bắt nguồn từ năng lực an ninh mạng vượt trội của bộ đôi Fable 5 và Mythos 5. Được phát triển dựa trên nền tảng Claude Mythos Preview, các mô hình này sở hữu trí tuệ được đánh giá là hàng đầu thế giới theo nhiều thang đo kỹ thuật. Tuy nhiên, chính sức mạnh này đã biến chúng thành đối tượng kiểm soát đặc biệt, tương đương với các quy định dành cho vũ khí hạt nhân trong mắt giới tình báo Mỹ.

Vấn đề kỹ thuật cốt lõi dẫn đến lệnh cấm vận ngày 12/6 là một lỗ hổng "bẻ khóa" (jailbreak) chí mạng. Theo các chuyên gia từ Hội đồng Cố vấn Khoa học và Công nghệ của Tổng thống Mỹ, người dùng có thể sử dụng các phương pháp kỹ thuật để vượt qua hàng rào an toàn của Fable 5. Mục tiêu ban đầu của hàng rào này là tách biệt phiên bản thương mại khỏi các năng lực tấn công mạng không giới hạn của nhân Mythos. Việc lỗ hổng này tồn tại đồng nghĩa với việc các đối tượng xấu có thể khai thác sức mạnh của AI để thực hiện các hành vi đe dọa an ninh mạng toàn cầu.

Sự phối hợp giữa Anthropic và các cơ quan quản lý

Mặc dù ban đầu có những phản kháng từ phía điều hành, Anthropic đã nhanh chóng thay đổi chiến lược để phối hợp chặt chẽ với Bộ Thương mại Mỹ. Bộ trưởng Howard Lutnick xác nhận hãng đã chủ động xử lý triệt để các mối đe dọa liên quan đến mô hình AI. Quá trình này bao gồm việc vá lỗi bảo mật và thắt chặt các giao thức kiểm soát quyền truy cập, đặc biệt là đối với các đối tượng nước ngoài và nhân viên ngoại quốc.

Bối cảnh siết chặt quản lý AI tại Thung lũng Silicon

Trường hợp của Anthropic không phải là duy nhất trong làn sóng siết chặt quản lý trí tuệ nhân tạo của chính quyền Mỹ. Trước đó, OpenAI cũng đã phải tuân thủ các quy định tương tự khi giới hạn quyền tiếp cận siêu mô hình GPT-5.6. Điều này cho thấy một xu hướng mới: các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) thế hệ tiếp theo không còn đơn thuần là công cụ phần mềm mà đã được định nghĩa là tài sản chiến lược quốc gia.

Việc gỡ bỏ lệnh phong tỏa cho thấy Washington đánh giá cao giá trị công nghệ của Anthropic nhưng cũng gửi đi thông điệp rõ ràng: an toàn kỹ thuật là điều kiện tiên quyết để thương mại hóa. Sự cố này cũng là bài học cho các phòng thí nghiệm AI về việc thiết lập các tiêu chuẩn an toàn nội bộ trước khi công bố các mô hình có năng lực xử lý vượt trội.

Tương lai của Fable 5 và Mythos 5 trên thị trường toàn cầu

Với việc được Bộ Thương mại Mỹ gỡ bỏ biện pháp kiểm soát xuất khẩu, Anthropic sẽ bắt đầu khôi phục quyền tiếp cận từ ngày 01/7. Đây là cơ hội để hãng lấy lại đà tăng trưởng và khẳng định vị thế trước các đối thủ cạnh tranh. Mythos 5 và Fable 5 được kỳ vọng sẽ tạo ra những đột phá mới trong các lĩnh vực từ lập trình cao cấp đến phân tích dữ liệu phức tạp, đồng thời vẫn đảm bảo nằm trong khuôn khổ pháp lý về an ninh quốc tế.