Mỹ la tinh thống trị thị trường việt quất toàn cầu nhờ chiến lược từ Peru, Mexico và Chile Với sự kết hợp giữa ba quốc gia chủ chốt, khu vực Mỹ la tinh hiện chiếm lĩnh nguồn cung việt quất thế giới nhờ lợi thế mùa vụ và công nghệ chọn tạo giống năng suất cao.

Khu vực Mỹ la tinh không chỉ là bên tham gia mà hiện đã xác lập vị thế thống trị trên thị trường việt quất toàn cầu. Thành công này được xây dựng dựa trên sự bổ trợ chặt chẽ giữa ba cường quốc nông nghiệp: Peru, Mexico và Chile, kết hợp cùng những bước tiến đột phá trong công nghệ sinh học và mạng lưới logistics xuyên lục địa.

Ba trụ cột cung ứng chiến lược

Sự thống trị của Mỹ la tinh dựa trên mô hình ba chân kiềng vững chắc, tận dụng tối đa điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng đặc thù:

Peru: Giữ vị thế là quốc gia sản xuất và xuất khẩu việt quất lớn nhất khu vực Nam bán cầu.

Giữ vị thế là quốc gia sản xuất và xuất khẩu việt quất lớn nhất khu vực Nam bán cầu. Mexico: Đóng vai trò cung ứng chủ chốt cho thị trường Bắc Mỹ nhờ lợi thế địa lý gần kề.

Đóng vai trò cung ứng chủ chốt cho thị trường Bắc Mỹ nhờ lợi thế địa lý gần kề. Chile: Quốc gia có mùa vụ chiến lược giúp san lấp khoảng trống nguồn cung giữa Peru và Mexico, đảm bảo dòng chảy hàng hóa liên tục.

Đột phá từ công nghệ giống và kỹ thuật canh tác

Trong lĩnh vực chọn tạo giống, xu hướng hiện nay tập trung vào các giống có nhu cầu tích lũy giờ lạnh thấp. Những dòng như Sekoya Pop, Oz Mágica và Eureka được phát triển nhằm đạt năng suất cao nhưng vẫn duy trì được độ cứng trái – yếu tố sống còn để đảm bảo chất lượng sau quá trình vận chuyển đường dài.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng tiến bộ công nghệ trong quản lý tưới tiêu và sử dụng giá thể nông nghiệp đã giúp tối ưu hóa lượng nước cũng như phân bón. Các chất kích thích sinh học như chiết xuất tảo biển và axit amin cũng được ứng dụng rộng rãi nhằm hỗ trợ sinh trưởng của cây trong suốt mùa vụ.

Phân tích các thị trường tiêu thụ trọng điểm

Theo đánh giá chuyên môn, các thị trường lớn đang thể hiện những đặc tính riêng biệt. Châu Âu được xem là thị trường trưởng thành với tính ổn định cao. Tại Mỹ, nhu cầu đối với các sản phẩm cao cấp ngày càng tăng khi người tiêu dùng sẵn sàng chi trả mức giá cao hơn cho chất lượng.

Đáng chú ý, thị trường Châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, đã thiết lập các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe. Điều này không chỉ nâng chuẩn cho toàn ngành mà còn trở thành hình mẫu tham chiếu cho nhiều thị trường khác trên thế giới.

Thách thức và triển vọng dài hạn

Mặc dù chiếm ưu thế, ngành việt quất vẫn phải đối mặt với các biến động bên ngoài như xung đột địa chính trị và biến động giá dầu, gây áp lực trực tiếp lên chi phí logistics. Việc quản lý hiệu quả chuỗi cung ứng lạnh và đa dạng hóa điểm đến xuất khẩu là những thách thức quan trọng nhất hiện nay.

Nhìn chung, với xu hướng người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến giá trị dinh dưỡng, việt quất được dự báo sẽ đi theo con đường phát triển của chuối, trở thành một mặt hàng phổ biến và hiện diện rộng rãi tại hầu hết các thị trường toàn cầu trong tương lai gần.