Mỹ siết chặt quản lý súng tự chế: California và New York buộc máy in 3D tích hợp công nghệ chặn vũ khí Hai bang đông dân nhất nước Mỹ đề xuất luật buộc máy in 3D tích hợp công nghệ nhận diện và chặn in linh kiện súng nhằm ngăn chặn vấn nạn "súng ma" không số hiệu.

California và New York đang thúc đẩy các quy định pháp lý mới yêu cầu các máy in 3D phải được trang bị công nghệ tự động phát hiện và ngăn chặn việc chế tạo linh kiện súng. Động thái này nhằm kiềm chế sự gia tăng của "súng ma" (ghost guns) – loại vũ khí không thể truy vết do thiếu số hiệu sản xuất.

California và New York đang nỗ lực đưa công nghệ chặn máy in 3D vào sử dụng.

Cơ chế hoạt động của công nghệ chặn in vũ khí

Theo dự luật AB 2047 của California và các quy định tương tự tại New York, máy in 3D sẽ được yêu cầu tích hợp một lớp bảo mật phần mềm hoặc phần cứng. Công nghệ này sẽ quét mọi tệp thiết kế được gửi đến máy in và đối chiếu chúng với cơ sở dữ liệu kỹ thuật số về các linh kiện súng trường, súng ngắn hoặc các bộ phận lắp ráp vũ khí.

Nếu thiết kế trùng khớp hoặc có độ tương đồng cao với các mẫu trong cơ sở dữ liệu, máy in sẽ tự động từ chối lệnh in. Nếu được thông qua, quy định này có thể bắt buộc áp dụng trên các dòng máy in 3D mới từ năm 2029.

Sự bùng nổ của thị trường in 3D và rủi ro an ninh

Công nghệ in 3D đã trở thành một cuộc cách mạng, cho phép người dùng cá nhân chế tạo mọi thứ từ đồ chơi, đồ gia dụng đến các thiết bị y tế ngay tại nhà. Tuy nhiên, khả năng chế tạo vũ khí chính xác mà không cần chuyên môn kỹ thuật cao đã tạo ra một lỗ hổng an ninh lớn.

Chỉ số thị trường Năm 2025 Dự báo 2030-2034 Giá trị thị trường toàn cầu 24 - 29 tỷ USD 89 - 135 tỷ USD Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm Khoảng 18% - 24%

Những tranh cãi về quyền riêng tư và tính thực tế

Dù mục tiêu là đảm bảo an ninh, các nhà phê bình và giới chuyên gia công nghệ vẫn đặt ra nhiều nghi vấn về tính hiệu quả của giải pháp này. Một số lo ngại rằng các thuật toán AI phân tích thiết kế có thể nhầm lẫn các vật dụng vô hại hoặc các tác phẩm nghệ thuật là linh kiện súng, gây ra hiện tượng "chặn nhầm".

Bên cạnh đó, vấn đề quyền sở hữu trí tuệ và quyền riêng tư cũng được đặt ra khi các thiết kế độc quyền của người dùng phải đi qua một bộ lọc phân tích của bên thứ ba. Quan trọng hơn, những đối tượng tội phạm am hiểu công nghệ có thể tìm cách sửa đổi mã nguồn phần mềm hoặc thay đổi nhẹ thiết kế để vượt qua các bộ lọc nhận diện đơn giản.

Nhiều ý kiến cho rằng đây có thể chỉ là một biện pháp mang tính chính trị, bởi những người có ý đồ xấu vẫn có thể in các bộ phận súng ở những khu vực không áp dụng luật hoặc sử dụng các dòng máy in cũ không bị kiểm soát.