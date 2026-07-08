Mỹ thảm bại 1-4 trước Bỉ: Kỷ lục buồn của đội chủ nhà tại World Cup 2026 Thất bại nặng nề trước Bỉ không chỉ khiến tuyển Mỹ sớm dừng bước tại World Cup 2026 mà còn thiết lập những cột mốc thống kê tệ nhất của bóng đá xứ cờ hoa trong nhiều thập kỷ.

Hành trình của đội tuyển Mỹ tại World Cup 2026 đã khép lại theo kịch bản tồi tệ nhất ngay trên sân nhà Lumen Field. Trận thua 1-4 trước đội tuyển Bỉ tại vòng 16 đội không chỉ là một kết quả thất vọng, mà còn là sự phơi bày về khoảng cách trình độ và những sai lầm mang tính hệ thống của đoàn quân dưới quyền HLV Mauricio Pochettino.

Thất bại đáng quên của bóng đá Mỹ tại World Cup 2026. (ảnh: Getty Images)

Sự bế tắc toàn diện về mặt chiến thuật

Bước vào trận đấu với kỳ vọng lớn từ người hâm mộ quê nhà, nhưng đội tuyển Mỹ đã thể hiện một bộ mặt bạc nhược. Suốt 90 phút thi đấu, các cầu thủ chủ nhà chỉ tung ra vỏn vẹn 7 cú dứt điểm. Đây là con số thấp thứ hai trong lịch sử tham dự các vòng loại trực tiếp World Cup của bóng đá Mỹ, chỉ khá hơn thành tích 4 cú sút trong trận gặp Brazil vào năm 1994.

Hệ thống pressing mà Pochettino nỗ lực xây dựng hoàn toàn bị bẻ gãy bởi sự cơ động của hàng tiền vệ Bỉ. Ngay từ phút thứ 9, lưới của thủ thành Matt Freese đã phải rung lên, báo hiệu một ngày thi đấu đầy giông bão. Dù Malik Tillman đã thắp lại hy vọng bằng bàn gỡ hòa 1-1 từ một tình huống đá phạt trực tiếp có phần may mắn khi bóng đổi hướng, nhưng niềm vui đó chỉ tồn tại trong tích tắc.

Những sai lầm cá nhân đắt giá

Điểm yếu chí tử của đội tuyển Mỹ trong trận đấu này nằm ở hàng phòng ngự. Chỉ vài giây sau bàn gỡ của Tillman, Charles De Ketelaere đã tận dụng sự mất tập trung của các hậu vệ chủ nhà để tái lập thế dẫn bàn cho đại diện châu Âu. Sang hiệp hai, kịch bản thảm họa tiếp tục lặp lại.

Thủ môn Matt Freese và hậu vệ Chris Richards liên tiếp mắc những lỗi vị trí và xử lý bóng sơ đẳng. Những kẽ hở này đã tạo điều kiện không thể tốt hơn để Hans Vanaken và tiền đạo kỳ cựu Romelu Lukaku lần lượt ghi bàn, ấn định chiến thắng áp đảo 4-1 cho Bỉ. Đây là lần đầu tiên sau 36 năm, kể từ thất bại trước Tiệp Khắc tại World Cup 1990, đội tuyển Mỹ mới lại để thủng lưới tới 4 bàn trong một trận đấu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Thống kê đáng chú ý sau trận đấu

Thông số Đội tuyển Mỹ Đội tuyển Bỉ Tỷ số 1 4 Tổng số cú sút 7 Vượt trội Bàn thắng kỳ vọng (xG) Thấp Cao

Dấu hỏi cho dự án của Mauricio Pochettino

Thất bại này giáng một đòn mạnh vào tham vọng của Liên đoàn Bóng đá Mỹ. Việc đầu tư mạnh tay để chiêu mộ chiến lược gia danh tiếng Mauricio Pochettino cùng dàn sao đang thi đấu tại châu Âu đã không mang lại quả ngọt như kỳ vọng. Đây là lần thứ tư liên tiếp đội tuyển Mỹ phải dừng bước ngay từ vòng 16 đội, một cái dớp khó bào chữa đối với một quốc gia đang nỗ lực nâng tầm vị thế bóng đá.

Bên cạnh những vấn đề chuyên môn trên sân, những câu chuyện hậu trường như vụ việc của Folarin Balogun trước giải đấu cũng phần nào cho thấy những bất ổn trong công tác quản lý và vận hành đội bóng. Sau thất bại thảm hại này, bóng đá Mỹ chắc chắn sẽ phải thực hiện một cuộc cải tổ sâu rộng nếu không muốn tiếp tục tụt hậu ngay trên chính sân nhà của mình ở những giải đấu tương lai.