Mỹ thắng đậm Paraguay 4-1: Màn thị uy sức mạnh của đội chủ nhà tại World Cup 2026 Cú đúp của Folarin Balogun cùng màn trình diễn áp đảo giúp đội tuyển Mỹ hạ Paraguay 4-1, khẳng định vị thế đội chủ nhà trong ngày ra quân World Cup 2026.

Đội tuyển Mỹ đã bắt đầu hành trình World Cup 2026 bằng một màn trình diễn áp đảo trước Paraguay. Chiến thắng 4-1 không chỉ mang về 3 điểm mà còn là lời khẳng định tham vọng của đội chủ nhà tại giải đấu lớn nhất hành tinh. Sự kết hợp giữa các trụ cột giàu kinh nghiệm và những tài năng trẻ đang vào độ chín đã tạo nên một thế trận chủ động hoàn toàn trên sân vận động.

Tuyển Mỹ đã có màn ra quân thuận lợi.

Sự bùng nổ của hàng công và cú đúp của Folarin Balogun

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Mỹ đã đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Áp lực liên tục từ hàng tiền vệ đã khiến hàng thủ Paraguay lúng túng. Phút thứ 7, hậu vệ Damian Bobadilla trong nỗ lực cản phá đường chuyền nguy hiểm của đối thủ đã vô tình phản lưới nhà, giúp Mỹ vươn lên dẫn trước 1-0.

Bàn mở tỷ số sớm giúp lối chơi của đội chủ nhà trở nên thanh thoát hơn với tỷ lệ kiểm soát bóng có lúc lên tới hơn 70%. Christian Pulisic và Malik Tillman liên tục khuấy đảo hai hành lang cánh bằng tốc độ và kỹ thuật cá nhân điêu luyện. Phút 31, từ đường kiến tạo sắc bén của Pulisic, Folarin Balogun đã có pha dứt điểm quyết đoán nhân đôi cách biệt.

Cơn ác mộng của đại diện Nam Mỹ tiếp tục kéo dài đến phút bù giờ thứ 5 của hiệp một. Lại là Balogun với khả năng chọn vị trí thông minh đã tận dụng thành công đường chuyền tinh tế của Tillman để hoàn tất cú đúp, giúp đội chủ nhà dẫn trước ba bàn một cách chóng vánh.

Nỗ lực muộn màng của Paraguay và dấu ấn công nghệ VAR

Bước sang hiệp hai, thế trận vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đoàn quân xứ cờ hoa. Tuy nhiên, tâm điểm của những phút đầu hiệp hai lại thuộc về công nghệ VAR. Trọng tài đã quyết định hủy bỏ tấm thẻ phạt cho Tim Ream sau khi xem lại băng hình, đồng thời rút thẻ vàng cảnh cáo Miguel Almiron vì lỗi ngã vờ lộ liễu trong vòng cấm.

Phút 73, sự chủ quan nhất thời của hàng thủ Mỹ đã tạo điều kiện cho Paraguay tìm thấy hy vọng. Từ pha phối hợp nhịp nhàng với Julio Enciso, cầu thủ Mauricio đã tung cú dứt điểm hiểm hóc rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Bàn thắng này giúp tinh thần các cầu thủ đội khách hưng phấn hơn trong khoảng thời gian cuối trận.

Mauricio đã níu giữ hy vọng cho Paraguay.

Dẫu vậy, đội tuyển Mỹ đã kịp thời xốc lại đội hình dưới sự chỉ huy của Chris Richards. Phút 90+8, Giovanni Reyna đặt dấu chấm hết cho mọi nỗ lực của đối thủ bằng pha dứt điểm chuẩn xác bằng chân phải, ấn định chiến thắng chung cuộc 4-1.

Thống kê trận đấu Mỹ vs Paraguay

Thông số Đội tuyển Mỹ Đội tuyển Paraguay Tỷ số chung cuộc 4 1 Cầu thủ ghi bàn Bobadilla (7' OG), Balogun (31', 45'+5), Reyna (90'+8) Mauricio (73') Kiểm soát bóng 65% 35%

Ảnh: BongDa.Com.Vn.

Chiến thắng đậm đà này không chỉ giúp đội tuyển Mỹ giành trọn 3 điểm quý giá mà còn tạo tâm lý hưng phấn cho các trận đấu tiếp theo. Với màn trình diễn chói sáng của những ngôi sao như Balogun, người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một hành trình tiến xa của đội bóng chủ nhà tại World Cup năm nay.