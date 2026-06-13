Mỹ thắng đậm Paraguay 4-1 tại World Cup 2026: Dấu ấn Pochettino và nỗi lo Pulisic Đội tuyển Mỹ lập kỷ lục ghi bàn trong hiệp một trước Paraguay, trong khi Canada giành điểm số đầu tiên tại World Cup và Thomas Partey vắng mặt vì lý do pháp lý.

Sau những tranh luận và áp lực từ vị thế chủ nhà, đội tuyển Mỹ (USMNT) đã khởi đầu chiến dịch World Cup 2026 bằng một màn trình diễn bùng nổ. Thầy trò HLV Mauricio Pochettino sớm đánh bại Paraguay với tỷ số 4-1, trong đó có hiệp thi đấu đầu tiên được đánh giá là hay nhất trong lịch sử tham dự các giải đấu lớn của xứ cờ hoa.

Sức mạnh tấn công và dấu ấn của Folarin Balogun

Chỉ trong 45 phút đầu tiên, đội tuyển Mỹ đã khiến khán đài bùng nổ khi dẫn trước đối thủ đến từ Nam Mỹ 3-0. Folarin Balogun, tiền đạo đang khoác áo Monaco, trở thành tâm điểm với cú đúp đẳng cấp. Ngay sau đó, Gio Reyna tiếp tục ghi dấu ấn bằng một pha lập công được nhận định là ứng cử viên cho danh hiệu bàn thắng đẹp nhất giải đấu tính đến hiện tại.

Mỹ có trận đấu xuất sắc trước Paraguay.

Dưới sự dẫn dắt của Pochettino, USMNT đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác: quyết liệt, hiệu quả và đầy toan tính. Tuy nhiên, niềm vui của người hâm mộ không trọn vẹn khi thủ quân Christian Pulisic phải rời sân ngay sau hiệp một. Ngôi sao của AC Milan cảm thấy đau ở bắp chân và việc thay người được xem là biện pháp phòng ngừa rủi ro. Hiện tại, đội ngũ y tế đang theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của "Captain America".

Cánh cửa đi tiếp rộng mở cho chủ nhà

Chiến thắng 4-1 không chỉ mang về 3 điểm mà còn xác lập kỷ lục mới: đây là số bàn thắng cao nhất USMNT từng ghi được trong một trận đấu tại đấu trường World Cup. Tuyến giữa với sự điều tiết nhịp độ của Malik Tillman đã vận hành trơn tru, giúp hàng thủ Mỹ gần như không chịu áp lực nào cho đến khi nhận bàn thua danh dự ở phút 73.

Theo phân tích từ siêu máy tính, cơ hội tiến vào vòng knock-out của Mỹ hiện lên tới 97%, trong đó có 59% khả năng giành ngôi đầu bảng. Nếu duy trì vị trí này, họ sẽ rơi vào nhánh đấu thuận lợi hơn khi đối đầu với các đội nhì bảng từ bảng B, E, F, I hoặc J.

Điểm nhấn lịch sử của Canada và biến cố của Thomas Partey

Cũng trong ngày thi đấu thứ hai, đồng chủ nhà Canada đã viết nên trang sử mới khi giành được điểm số đầu tiên tại một kỳ World Cup. Trận hòa 1-1 đầy kịch tính trước Bosnia & Herzegovina tại Toronto đã chứng minh sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá khu vực CONCACAF.

Ngược lại, đội tuyển Ghana phải nhận tin không vui về nhân sự. Tiền vệ Thomas Partey, cựu ngôi sao Arsenal, đã bị từ chối nhập cảnh vào Canada do các rắc rối pháp lý tại Anh. Sự vắng mặt của Partey là tổn thất lớn cho đại diện châu Phi trong trận đấu sắp tới với Panama.

Người hâm mộ phản ứng với giá vé của FIFA

Một điểm đáng lưu ý khác nằm ở khía cạnh thương mại của giải đấu. Hệ thống định giá vé linh hoạt của FIFA, khiến giá tăng gấp đôi so với kỳ đại hội 4 năm trước, đang vấp phải sự phản ứng từ khán giả. Nhiều người hâm mộ đã chọn cách chờ đợi đến sát giờ thi đấu để mua lại vé trên các sàn giao dịch với giá chỉ bằng một nửa, gây áp lực trực tiếp lên chiến lược kinh doanh của ban tổ chức.

Chờ đợi đại chiến Brazil vs Morocco

World Cup 2026 sẽ tiếp tục guồng quay với mật độ 4 trận đấu trong vòng 11 giờ đồng hồ vào rạng sáng Chủ Nhật (ngày 14/6 giờ Việt Nam). Tâm điểm đổ dồn về cuộc đối đầu giữa Brazil và Morocco lúc 05h00.

Brazil sẽ gặp thử thách khó là Morocco.

Brazil, dưới sự chỉ đạo của Carlo Ancelotti và dàn sao Vinicius Junior, Raphinha, được kỳ vọng sẽ phô diễn sức mạnh của ứng cử viên vô địch. Trong khi đó, Morocco vẫn là đối thủ khó chịu với lối chơi kỷ luật đã từng gây chấn động tại Qatar 2022.

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