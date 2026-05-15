Mỹ và Trung Quốc dự kiến giảm thuế cho 30 tỷ USD hàng hóa mỗi bên tại Hội nghị thượng đỉnh Washington và Bắc Kinh đang thúc đẩy cơ chế 'Hội đồng Thương mại' mới tập trung vào nhóm hàng hóa phi nhạy cảm. Thỏa thuận hướng tới mục tiêu giảm rào cản thuế quan song phương trong các lĩnh vực năng lượng và nông sản.

Mỹ và Trung Quốc dự kiến sẽ tiến gần hơn tới một cơ chế thương mại có kiểm soát thông qua cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trọng tâm của chương trình nghị sự lần này là xác định khoảng 30 tỷ USD hàng hóa mỗi bên để thực hiện giảm thuế, nhằm mở rộng giao dịch song phương mà không làm ảnh hưởng đến các lĩnh vực an ninh quốc gia nhạy cảm.

Cơ chế '30 tỷ USD đổi 30 tỷ USD'

Cơ chế mới được phía Mỹ gọi là 'Hội đồng Thương mại', lần đầu được Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer đề cập như một kết quả trọng tâm cho hội nghị thượng đỉnh tại Bắc Kinh. Theo các nguồn tin thân cận, khuôn khổ ban đầu có thể là thỏa thuận giảm rào cản thương mại theo nguyên tắc cân bằng, chủ yếu áp dụng với các lĩnh vực không nhạy cảm.

Đáng chú ý, Washington hiện không còn yêu cầu Bắc Kinh phải thay đổi mô hình kinh tế do nhà nước định hướng. Thay vào đó, hai bên tập trung vào các mục tiêu thương mại mang tính định lượng trong một số lĩnh vực cụ thể, trong khi vẫn duy trì thuế quan và kiểm soát xuất khẩu đối với công nghệ cao. Ông Greer cho biết mục tiêu hiện nay là tìm cách 'tối ưu hóa thương mại' giữa hai nền kinh tế có cấu trúc khác biệt.

Các mặt hàng trọng tâm trong lộ trình giảm thuế

Các lĩnh vực được chú ý nhiều nhất hiện nay là năng lượng và nông sản. Cụ thể, Mỹ đang tìm cách tăng cường xuất khẩu dầu thô, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và các loại nông sản sang thị trường Trung Quốc. Hiện tại, Bắc Kinh vẫn duy trì nhiều mức thuế trả đũa đáng kể đối với các mặt hàng này:

Thuế 10% áp dụng cho dầu thô Mỹ.

Thuế 15% đối với LNG và than đá.

Mức thuế lên tới 55% đối với thịt bò Mỹ.

Ngược lại, Mỹ hiện đang duy trì mức thuế 7,5% đối với nhiều mặt hàng tiêu dùng từ Trung Quốc như tivi màn hình phẳng, thiết bị lưu trữ, loa thông minh và giày dép. Các sản phẩm này cũng đang chịu thêm mức thuế tạm thời 10% áp dụng trên diện rộng. Washington đang xem xét khôi phục hoặc gia hạn miễn trừ thuế đối với hơn 2.200 nhóm sản phẩm, bao gồm thiết bị sản xuất pin mặt trời và thiết bị y tế.

Thận trọng trong lĩnh vực đầu tư

Bên cạnh thương mại hàng hóa, hai bên dự kiến sẽ thảo luận về việc thành lập 'Hội đồng Đầu tư'. Tuy nhiên, giới chức Mỹ cho biết chưa sẵn sàng thúc đẩy các chương trình đầu tư quy mô lớn. Nhiều nghị sĩ và hiệp hội ngành hàng tại Mỹ, đặc biệt là các lĩnh vực ô tô và thép, đã cảnh báo Nhà Trắng không nên mở cửa cho đầu tư Trung Quốc vào sản xuất nội địa do lo ngại ảnh hưởng tới nền tảng công nghiệp trong nước.

Nhìn chung, quy mô nhóm hàng hóa được xem xét giảm thuế có thể dao động từ 30 tỷ đến 50 tỷ USD. Đây được xem là bước đi thực dụng nhằm giảm bớt căng thẳng thương mại trong khi vẫn bảo đảm các ưu tiên về an ninh của cả hai cường quốc.