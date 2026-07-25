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Myanmar 1-2 Malaysia: Malaysia giành chiến thắng

Văn Thể25/07/2026 12:06

Myanmar sẽ chạm trán Malaysia lúc 17h00 ngày 25/07/2026 trên sân Thuwanna YTC Stadium, trong khuôn khổ lượt trận mở màn ASEAN Cup, còn được biết đến với tên gọi AFF Championship.

Myanmar1 - 2MalaysiaKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu
    Myanmar tiếp đón Malaysia.
  • 10'BÀN THẮNG! Myanmar (1-0)
    Phút 10': Myat Kaung Khant () lập công. Tỷ số: 1 - 0.
  • 13'Malaysia ép sân
    Cầm bóng: Myanmar 41 - 59 Malaysia, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 2 - 0.
  • 14'Thẻ vàng
    Phút 14': Kyaw Min Oo () nhận thẻ vàng.
  • 25'Malaysia ép sân
    Cầm bóng: Myanmar 39 - 61 Malaysia, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 2 - 0.
  • 37'Malaysia ép sân
    Cầm bóng: Myanmar 42 - 58 Malaysia, dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 2 - 0.
  • 45'Hết hiệp 1
    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
  • 46'Hiệp 2 bắt đầu
    Hiệp 2 bắt đầu.
  • 50'Malaysia ép sân
    Cầm bóng: Myanmar 41 - 59 Malaysia, dứt điểm 10 - 6 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 3 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 3 - 0.
  • 52'BÀN THẮNG! Malaysia (1-1)
    Phút 52': Paulo Josué () lập công. Tỷ số: 1 - 1.
  • 57'BÀN THẮNG! Malaysia (1-2)
    Phút 57': Paulo Josué () lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 2.
  • 59'Thẻ vàng
    Phút 59': Paulo Josué () nhận thẻ vàng.
  • 59'Thẻ vàng
    Phút 59': Soe Moe Kyaw () nhận thẻ vàng.
  • 62'Malaysia ép sân
    Cầm bóng: Myanmar 40 - 60 Malaysia, dứt điểm 10 - 10 (trúng đích 1 - 7), phạt góc 3 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 3 - 0.
  • 63'Thay người
    Phút 63' (): Haqimi Rosli vào sân thay Mohamadou Sumareh.
  • 74'Thay người
    Phút 74' (): Daryl Sham vào sân thay Endrick.
  • 74'Đôi công cởi mở
    Cầm bóng: Myanmar 45 - 55 Malaysia, dứt điểm 11 - 10 (trúng đích 2 - 7), phạt góc 4 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 4 - 1.
  • 76'Thay người
    Phút 76' (): Khun Kyaw Zin Hein vào sân thay Nanda Kyaw.
  • 77'Thẻ vàng
    Phút 77': Hein Phyo Win () nhận thẻ vàng.
  • 85'Thay người
    Phút 85' (): Myat Phone Khant vào sân thay Myat Kaung Khant.
  • 85'Thay người
    Phút 85' (): Engku Nur Shakir vào sân thay Alif Ahmad.
  • 86'Đôi công cởi mở
    Cầm bóng: Myanmar 47 - 53 Malaysia, dứt điểm 14 - 10 (trúng đích 2 - 7), phạt góc 5 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 10 - 10, cứu thua 4 - 1.
  • KTKết thúc: Myanmar 1-2 Malaysia
    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 18:56 25/07/2026

Đội hình chính thức
Myanmar
Sơ đồ 4-3-3
Malaysia
Sơ đồ 4-3-3
2
Hein Phyo Win
3
Hein Zeyar Lin
4
Soe Moe Kyaw
5
Nanda Kyaw
6
Kyaw Min Oo
9
Than Paing
10
Win Naing Tun
11
Maung Maung Lwin
19
Nyein Chan Aung
20
Myat Kaung Khant
23
Zin Nyi Nyi Aung
1
Azri Ab Ghani
3
Ubaidullah Shamsul
4
Alif Ahmad
5
Rodney Celvin Akwensivie
8
Sergio Aguero
10
Endrick
13
Mohamadou Sumareh
17
Paulo Josué
20
Muhd Syafiq Ahmad
21
Pavithran Gunalan
24
Ruventhiran Vengadesan
Dự bị
Myanmar
1 San Sat Naing8 Wai Lin Aung12 Min Maw Oo13 Khun Kyaw Zin Hein14 Aung Myo Khant15 Zwe Khant Min16 Shine Wanna Aung17 Sone Phyo Pyae18 Nay Lin Htet
Malaysia
6 Aysar Hadi7 Wan Kuzain9 Hadi Fayyadh Abd Razak11 Fazrul Amir Zaman12 Aliff Haiqal14 Engku Nur Shakir15 Ibrahim Manusi16 Haziq Aiman19 Haqimi Rosli
Cập nhật đội hình lúc 17:06 25/07/2026
MyanmarThống kêMalaysia
47%
Kiểm soát bóng
53%
14
Dứt điểm
10
2
Trúng đích
7
5
Phạt góc
5
13
Phạm lỗi
10
2
Việt vị
1
5
Thủ môn cứu thua
1
Cầu thủ nổi bật
Paulo Josué
Paulo Josué
Malaysia
2 bàn
M
Myat Kaung Khant
Myanmar
1 bàn
Endrick
Endrick
Malaysia
Điểm 7.4

Thông tin trận đấu

Myanmar sẽ chạm trán Malaysia lúc 17h00 ngày 25/07/2026 trên sân Thuwanna YTC Stadium, trong khuôn khổ lượt trận mở màn ASEAN Cup, còn được biết đến với tên gọi AFF Championship.

Đây là trận đấu đầu tiên của hai đội tại giải. Cả Myanmar và Malaysia đều hướng tới một kết quả thuận lợi để tạo đà cho hành trình phía trước. Cuộc so tài cũng đánh dấu lần đầu tiên hai đội gặp nhau, khiến diễn biến trên sân có thể mang đến nhiều yếu tố khó đoán.

Lần đầu Myanmar đối đầu Malaysia

Do hai đội chưa từng chạm trán trước đây, không có dữ liệu đối đầu trực tiếp để làm cơ sở đánh giá tương quan. Trận đấu ngày 25/07/2026 sẽ trở thành cột mốc đầu tiên trong lịch sử đối đầu giữa Myanmar và Malaysia.

Việc chưa có kinh nghiệm thi đấu trực tiếp với nhau khiến giai đoạn đầu trận mang ý nghĩa thăm dò rõ rệt. Hai đội cần nhanh chóng xác định cách triển khai bóng, tốc độ tổ chức tấn công và những khu vực đối phương thường xuyên khai thác.

Myanmar có lợi thế được thi đấu tại Thuwanna YTC Stadium và có thể tận dụng sự cổ vũ trên khán đài để nhập cuộc tự tin. Malaysia được chờ đợi sẽ chủ động tổ chức lối chơi, nhưng vẫn cần thận trọng trước một đối thủ chưa từng chạm trán.

Cuộc đấu của sự thận trọng

Cách tiếp cận trận đấu sẽ đóng vai trò quan trọng trong màn ra quân của hai đội. Malaysia có thể tìm cách kiểm soát bóng và gây sức ép từ khu vực giữa sân, còn Myanmar nhiều khả năng ưu tiên giữ cự ly đội hình và hạn chế khoảng trống trước khung thành.

Khả năng duy trì sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự sẽ trở thành điểm then chốt. Nếu Malaysia đẩy đội hình lên cao nhưng không bảo đảm sự an toàn phía sau, Myanmar có thể tìm kiếm cơ hội từ những pha chuyển trạng thái nhanh.

Ở chiều ngược lại, Myanmar cũng cần tránh lùi đội hình quá sâu. Việc chịu sức ép liên tục có thể khiến đội chủ nhà gặp khó khăn trong quá trình đưa bóng lên phía trên và tạo ra những đợt tấn công đủ sức gây nguy hiểm.

Trận đấu vì vậy có thể được quyết định bởi khả năng kiểm soát nhịp độ, hạn chế sai sót và tận dụng những cơ hội xuất hiện trong từng thời điểm.

Chưa đủ dữ liệu để xác định đội hình và sơ đồ

Thông tin được cung cấp chưa bao gồm danh sách cầu thủ dự kiến, những trường hợp vắng mặt hoặc sơ đồ chiến thuật của Myanmar và Malaysia. Vì vậy, chưa thể xác định cụ thể cách hai đội bố trí nhân sự cũng như những vị trí có thể tạo ra khác biệt.

Việc lựa chọn đội hình xuất phát sẽ ảnh hưởng đáng kể tới cách nhập cuộc. Myanmar cần một bộ khung đủ chắc chắn để duy trì sự ổn định, còn Malaysia phải bảo đảm khả năng tổ chức tấn công mà không để lộ nhiều khoảng trống khi mất bóng.

Nhận định trước trận

Myanmar và Malaysia bước vào trận ra quân với cùng mục tiêu giành kết quả tích cực. Lợi thế thi đấu tại Thuwanna YTC Stadium có thể giúp Myanmar nhập cuộc quyết tâm hơn, còn Malaysia được kỳ vọng tạo ra thế trận chủ động nhờ khả năng tổ chức và kiểm soát bóng.

Dù vậy, đây mới là lần đầu tiên hai đội gặp nhau nên chưa có cơ sở để khẳng định trận đấu sẽ diễn ra theo thế một chiều. Khả năng duy trì sự tập trung, hạn chế sai sót và tận dụng cơ hội có thể quyết định kết quả chung cuộc.

Myanmar có thể lựa chọn cách nhập cuộc thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn và chờ cơ hội phản công. Malaysia nhiều khả năng cầm bóng nhiều hơn, nhưng cần kiên nhẫn trong quá trình tìm khoảng trống trước hệ thống phòng ngự của đối phương.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Myanmar · 1 thắng2 hòaMalaysia · 2 thắng
21/12/2022
Myanmar
0 - 1
Malaysia
MAL
24/11/2018
Malaysia
3 - 0
Myanmar
MAL
26/11/2016
Myanmar
1 - 0
Malaysia
MYA
23/11/2014
Malaysia
0 - 0
Myanmar
Hòa
14/01/2007
Malaysia
0 - 0
Myanmar
Hòa
Myanmar
5 trận gần nhất
BBTTT
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi bàn
0
Thủng lưới
Malaysia
5 trận gần nhất
B
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi bàn
0
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
# Đội Trận T H B HS Đ Phong độ
1Thái Lan000000
2Malaysia000000
3Philippines000000
4Myanmar000000
5Lào000000
Tình hình lực lượng
Myanmar
Không có thông tin
Malaysia
Gabriel Palmero (Suspension Through Sports Court)
Imanol Machuca (Suspension Through Sports Court)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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