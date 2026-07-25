Myanmar 1-2 Malaysia: Malaysia giành chiến thắng Myanmar sẽ chạm trán Malaysia lúc 17h00 ngày 25/07/2026 trên sân Thuwanna YTC Stadium, trong khuôn khổ lượt trận mở màn ASEAN Cup, còn được biết đến với tên gọi AFF Championship.

Myanmar 1 - 2 Malaysia Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu

Myanmar tiếp đón Malaysia.

Myanmar tiếp đón Malaysia. 10' BÀN THẮNG! Myanmar (1-0)

Phút 10': Myat Kaung Khant () lập công. Tỷ số: 1 - 0.

Phút 10': () lập công. Tỷ số: 1 - 0. 13' Malaysia ép sân

Cầm bóng: Myanmar 41 - 59 Malaysia, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 2 - 0.

Cầm bóng: Myanmar 41 - 59 Malaysia, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 2 - 0. 14' Thẻ vàng

Phút 14': Kyaw Min Oo () nhận thẻ vàng.

Phút 14': Kyaw Min Oo () nhận thẻ vàng. 25' Malaysia ép sân

Cầm bóng: Myanmar 39 - 61 Malaysia, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 2 - 0.

Cầm bóng: Myanmar 39 - 61 Malaysia, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 2 - 0. 37' Malaysia ép sân

Cầm bóng: Myanmar 42 - 58 Malaysia, dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 2 - 0.

Cầm bóng: Myanmar 42 - 58 Malaysia, dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 2 - 0. 45' Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0. 46' Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

Hiệp 2 bắt đầu. 50' Malaysia ép sân

Cầm bóng: Myanmar 41 - 59 Malaysia, dứt điểm 10 - 6 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 3 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 3 - 0.

Cầm bóng: Myanmar 41 - 59 Malaysia, dứt điểm 10 - 6 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 3 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 3 - 0. 52' BÀN THẮNG! Malaysia (1-1)

Phút 52': Paulo Josué () lập công. Tỷ số: 1 - 1.

Phút 52': () lập công. Tỷ số: 1 - 1. 57' BÀN THẮNG! Malaysia (1-2)

Phút 57': Paulo Josué () lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 2.

Phút 57': () lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 2. 59' Thẻ vàng

Phút 59': Paulo Josué () nhận thẻ vàng.

Phút 59': Paulo Josué () nhận thẻ vàng. 59' Thẻ vàng

Phút 59': Soe Moe Kyaw () nhận thẻ vàng.

Phút 59': Soe Moe Kyaw () nhận thẻ vàng. 62' Malaysia ép sân

Cầm bóng: Myanmar 40 - 60 Malaysia, dứt điểm 10 - 10 (trúng đích 1 - 7), phạt góc 3 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 3 - 0.

Cầm bóng: Myanmar 40 - 60 Malaysia, dứt điểm 10 - 10 (trúng đích 1 - 7), phạt góc 3 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 3 - 0. 63' Thay người

Phút 63' (): Haqimi Rosli vào sân thay Mohamadou Sumareh.

Phút 63' (): Haqimi Rosli vào sân thay Mohamadou Sumareh. 74' Thay người

Phút 74' (): Daryl Sham vào sân thay Endrick.

Phút 74' (): Daryl Sham vào sân thay Endrick. 74' Đôi công cởi mở

Cầm bóng: Myanmar 45 - 55 Malaysia, dứt điểm 11 - 10 (trúng đích 2 - 7), phạt góc 4 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 4 - 1.

Cầm bóng: Myanmar 45 - 55 Malaysia, dứt điểm 11 - 10 (trúng đích 2 - 7), phạt góc 4 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 4 - 1. 76' Thay người

Phút 76' (): Khun Kyaw Zin Hein vào sân thay Nanda Kyaw.

Phút 76' (): Khun Kyaw Zin Hein vào sân thay Nanda Kyaw. 77' Thẻ vàng

Phút 77': Hein Phyo Win () nhận thẻ vàng.

Phút 77': Hein Phyo Win () nhận thẻ vàng. 85' Thay người

Phút 85' (): Myat Phone Khant vào sân thay Myat Kaung Khant.

Phút 85' (): Myat Phone Khant vào sân thay Myat Kaung Khant. 85' Thay người

Phút 85' (): Engku Nur Shakir vào sân thay Alif Ahmad.

Phút 85' (): Engku Nur Shakir vào sân thay Alif Ahmad. 86' Đôi công cởi mở

Cầm bóng: Myanmar 47 - 53 Malaysia, dứt điểm 14 - 10 (trúng đích 2 - 7), phạt góc 5 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 10 - 10, cứu thua 4 - 1.

Cầm bóng: Myanmar 47 - 53 Malaysia, dứt điểm 14 - 10 (trúng đích 2 - 7), phạt góc 5 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 10 - 10, cứu thua 4 - 1. KT Kết thúc: Myanmar 1-2 Malaysia

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 18:56 25/07/2026

Đội hình chính thức Myanmar Sơ đồ 4-3-3 Malaysia Sơ đồ 4-3-3 2 Hein Phyo Win 3 Hein Zeyar Lin 4 Soe Moe Kyaw 5 Nanda Kyaw 6 Kyaw Min Oo 9 Than Paing 10 Win Naing Tun 11 Maung Maung Lwin 19 Nyein Chan Aung 20 Myat Kaung Khant 23 Zin Nyi Nyi Aung 1 Azri Ab Ghani 3 Ubaidullah Shamsul 4 Alif Ahmad 5 Rodney Celvin Akwensivie 8 Sergio Aguero 10 Endrick 13 Mohamadou Sumareh 17 Paulo Josué 20 Muhd Syafiq Ahmad 21 Pavithran Gunalan 24 Ruventhiran Vengadesan Dự bị Myanmar 1 San Sat Naing 8 Wai Lin Aung 12 Min Maw Oo 13 Khun Kyaw Zin Hein 14 Aung Myo Khant 15 Zwe Khant Min 16 Shine Wanna Aung 17 Sone Phyo Pyae 18 Nay Lin Htet Malaysia 6 Aysar Hadi 7 Wan Kuzain 9 Hadi Fayyadh Abd Razak 11 Fazrul Amir Zaman 12 Aliff Haiqal 14 Engku Nur Shakir 15 Ibrahim Manusi 16 Haziq Aiman 19 Haqimi Rosli Cập nhật đội hình lúc 17:06 25/07/2026

Myanmar Thống kê Malaysia 47% Kiểm soát bóng 53% 14 Dứt điểm 10 2 Trúng đích 7 5 Phạt góc 5 13 Phạm lỗi 10 2 Việt vị 1 5 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Paulo Josué Malaysia 2 bàn M Myat Kaung Khant Myanmar 1 bàn Endrick Malaysia Điểm 7.4

Thông tin trận đấu

Myanmar sẽ chạm trán Malaysia lúc 17h00 ngày 25/07/2026 trên sân Thuwanna YTC Stadium, trong khuôn khổ lượt trận mở màn ASEAN Cup, còn được biết đến với tên gọi AFF Championship.

Đây là trận đấu đầu tiên của hai đội tại giải. Cả Myanmar và Malaysia đều hướng tới một kết quả thuận lợi để tạo đà cho hành trình phía trước. Cuộc so tài cũng đánh dấu lần đầu tiên hai đội gặp nhau, khiến diễn biến trên sân có thể mang đến nhiều yếu tố khó đoán.

Lần đầu Myanmar đối đầu Malaysia

Do hai đội chưa từng chạm trán trước đây, không có dữ liệu đối đầu trực tiếp để làm cơ sở đánh giá tương quan. Trận đấu ngày 25/07/2026 sẽ trở thành cột mốc đầu tiên trong lịch sử đối đầu giữa Myanmar và Malaysia.

Việc chưa có kinh nghiệm thi đấu trực tiếp với nhau khiến giai đoạn đầu trận mang ý nghĩa thăm dò rõ rệt. Hai đội cần nhanh chóng xác định cách triển khai bóng, tốc độ tổ chức tấn công và những khu vực đối phương thường xuyên khai thác.

Myanmar có lợi thế được thi đấu tại Thuwanna YTC Stadium và có thể tận dụng sự cổ vũ trên khán đài để nhập cuộc tự tin. Malaysia được chờ đợi sẽ chủ động tổ chức lối chơi, nhưng vẫn cần thận trọng trước một đối thủ chưa từng chạm trán.

Cuộc đấu của sự thận trọng

Cách tiếp cận trận đấu sẽ đóng vai trò quan trọng trong màn ra quân của hai đội. Malaysia có thể tìm cách kiểm soát bóng và gây sức ép từ khu vực giữa sân, còn Myanmar nhiều khả năng ưu tiên giữ cự ly đội hình và hạn chế khoảng trống trước khung thành.

Khả năng duy trì sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự sẽ trở thành điểm then chốt. Nếu Malaysia đẩy đội hình lên cao nhưng không bảo đảm sự an toàn phía sau, Myanmar có thể tìm kiếm cơ hội từ những pha chuyển trạng thái nhanh.

Ở chiều ngược lại, Myanmar cũng cần tránh lùi đội hình quá sâu. Việc chịu sức ép liên tục có thể khiến đội chủ nhà gặp khó khăn trong quá trình đưa bóng lên phía trên và tạo ra những đợt tấn công đủ sức gây nguy hiểm.

Trận đấu vì vậy có thể được quyết định bởi khả năng kiểm soát nhịp độ, hạn chế sai sót và tận dụng những cơ hội xuất hiện trong từng thời điểm.

Chưa đủ dữ liệu để xác định đội hình và sơ đồ

Thông tin được cung cấp chưa bao gồm danh sách cầu thủ dự kiến, những trường hợp vắng mặt hoặc sơ đồ chiến thuật của Myanmar và Malaysia. Vì vậy, chưa thể xác định cụ thể cách hai đội bố trí nhân sự cũng như những vị trí có thể tạo ra khác biệt.

Việc lựa chọn đội hình xuất phát sẽ ảnh hưởng đáng kể tới cách nhập cuộc. Myanmar cần một bộ khung đủ chắc chắn để duy trì sự ổn định, còn Malaysia phải bảo đảm khả năng tổ chức tấn công mà không để lộ nhiều khoảng trống khi mất bóng.

Nhận định trước trận

Myanmar và Malaysia bước vào trận ra quân với cùng mục tiêu giành kết quả tích cực. Lợi thế thi đấu tại Thuwanna YTC Stadium có thể giúp Myanmar nhập cuộc quyết tâm hơn, còn Malaysia được kỳ vọng tạo ra thế trận chủ động nhờ khả năng tổ chức và kiểm soát bóng.

Dù vậy, đây mới là lần đầu tiên hai đội gặp nhau nên chưa có cơ sở để khẳng định trận đấu sẽ diễn ra theo thế một chiều. Khả năng duy trì sự tập trung, hạn chế sai sót và tận dụng cơ hội có thể quyết định kết quả chung cuộc.

Myanmar có thể lựa chọn cách nhập cuộc thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn và chờ cơ hội phản công. Malaysia nhiều khả năng cầm bóng nhiều hơn, nhưng cần kiên nhẫn trong quá trình tìm khoảng trống trước hệ thống phòng ngự của đối phương.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Myanmar · 1 thắng 2 hòa Malaysia · 2 thắng Myanmar 0 - 1 Malaysia MAL Malaysia 3 - 0 Myanmar MAL Myanmar 1 - 0 Malaysia MYA Malaysia 0 - 0 Myanmar Hòa Malaysia 0 - 0 Myanmar Hòa

Myanmar 5 trận gần nhất B B T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi bàn 0 Thủng lưới Malaysia 5 trận gần nhất B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi bàn 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Thái Lan 0 0 0 0 0 0 2 Malaysia 0 0 0 0 0 0 3 Philippines 0 0 0 0 0 0 4 Myanmar 0 0 0 0 0 0 5 Lào 0 0 0 0 0 0

Tình hình lực lượng Myanmar Không có thông tin Malaysia ✚ Gabriel Palmero (Suspension Through Sports Court) ✚ Imanol Machuca (Suspension Through Sports Court)