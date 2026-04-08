Về Báo Hà Tĩnh

Myanmar 7-2 Lào: Myanmar giành chiến thắng

Văn Thể04/08/2026 12:09

Myanmar có ưu thế đối đầu với 3 chiến thắng và 2 trận hòa, còn Lào đứng thứ năm với 0 điểm; trận đấu hứa hẹn giằng co ở khu vực giữa sân

Myanmar7 - 2LàoKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Myanmar tiếp đón Lào.

  • 2'BÀN THẮNG! Myanmar (1-0)

    Phút 2': Lwin Moe Aung () lập công (kiến tạo: Maung Maung Lwin). Tỷ số: 1 - 0.

  • 4'Thẻ vàng

    Phút 4': Phayak Siphanom () nhận thẻ vàng.

  • 12'Myanmar ép sân

    Cầm bóng: Myanmar 64 - 36 Lào, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 1.

  • 17'BÀN THẮNG! Lào (1-1)

    Phút 17': Bounchay Chernvanglien () lập công. Tỷ số: 1 - 1.

  • 20'BÀN THẮNG! Myanmar (2-1)

    Phút 20': Win Naing Tun () lập công (kiến tạo: Maung Maung Lwin). Tỷ số: 2 - 1.

  • 23'BÀN THẮNG! Lào (2-2)

    Phút 23': Photthavong Sangvilay () lập công (kiến tạo: Bounchay Chernvanglien). Tỷ số: 2 - 2.

  • 24'Myanmar ép sân

    Cầm bóng: Myanmar 62 - 38 Lào, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 1 - 0.

  • 25'Thẻ vàng

    Phút 25': Zwe Khant Min () nhận thẻ vàng.

  • 36'Myanmar ép sân

    Cầm bóng: Myanmar 58 - 42 Lào, dứt điểm 8 - 3 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 3 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 1 - 1.

  • 41'BÀN THẮNG! Myanmar (3-2)

    Phút 41': Win Naing Tun () lập công (kiến tạo: Maung Maung Lwin). Tỷ số: 3 - 2.

  • 45+4'Thẻ vàng

    Phút 45+4': Kaharn Phetsivilay () nhận thẻ vàng.

  • 45+6'BÀN THẮNG! Myanmar (4-2)

    Phút 45+6': Maung Maung Lwin () lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 4 - 2.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 4 - 2.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Somlith Sengvanny vào sân.

  • 48'Myanmar ép sân

    Cầm bóng: Myanmar 60 - 40 Lào, dứt điểm 10 - 4 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 4 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 1 - 1.

  • 52'BÀN THẮNG! Myanmar (5-2)

    Phút 52': Than Paing () lập công (kiến tạo: Lwin Moe Aung). Tỷ số: 5 - 2.

  • 55'Thay người

    Phút 55' (): Vongsakda Chanthaleuxay vào sân.

  • 55'Thay người

    Phút 55' (): Kouaycheng Noophackde vào sân thay Chony Wenpaserth.

  • 60'Myanmar ép sân

    Cầm bóng: Myanmar 58 - 42 Lào, dứt điểm 13 - 6 (trúng đích 7 - 3), phạt góc 5 - 4; việt vị 4 - 0, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 1 - 2.

  • 62'Thẻ vàng

    Phút 62': Vilai Kulungsy () nhận thẻ vàng.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (): Sayfon Keohanam vào sân thay Photthavong Sangvilay.

  • 70'Thẻ đỏ

    Phút 70': Maung Maung Lwin () nhận thẻ đỏ.

  • 72'VAR

    Phút 72': VAR — Sayfon Keohanam ().

  • 72'Thẻ đỏ

    Phút 72': Sayfon Keohanam () nhận thẻ đỏ.

  • 72'Myanmar ép sân

    Cầm bóng: Myanmar 58 - 42 Lào, dứt điểm 14 - 6 (trúng đích 7 - 3), phạt góc 5 - 4; việt vị 4 - 0, phạm lỗi 8 - 11, cứu thua 1 - 2.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (): Wai Lin Aung vào sân thay Kyaw Min Oo.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (): Hein Htet Aung vào sân thay Zwe Khant Min.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (): Myat Phone Khant vào sân thay Lwin Moe Aung.

  • 81'BÀN THẮNG! Myanmar (6-2)

    Phút 81': Hein Htet Aung () lập công (kiến tạo: Win Naing Tun). Tỷ số: 6 - 2.

  • 83'BÀN THẮNG! Myanmar (7-2)

    Phút 83': Win Naing Tun () lập công (kiến tạo: Myat Phone Khant). Tỷ số: 7 - 2.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (): Shine Wunna Aung vào sân thay Soe Moe Kyaw.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (): Shine Wanna Aung vào sân thay Hein Zeyar Lin.

  • 84'Myanmar ép sân

    Cầm bóng: Myanmar 58 - 42 Lào, dứt điểm 17 - 7 (trúng đích 9 - 3), phạt góc 5 - 6; việt vị 4 - 0, phạm lỗi 10 - 11, cứu thua 1 - 2.

  • 96'Myanmar ép sân

    Cầm bóng: Myanmar 57 - 43 Lào, dứt điểm 18 - 8 (trúng đích 9 - 3), phạt góc 5 - 7; việt vị 4 - 0, phạm lỗi 11 - 12, cứu thua 1 - 2.

  • KTKết thúc: Myanmar 7-2 Lào

    Trận đấu khép lại với tỷ số 7 - 2.

Cập nhật lúc 19:03 04/08/2026

Đội hình chính thức
Myanmar
Sơ đồ 4-2-3-1
Lào
Sơ đồ 5-4-1
23
Zin Nyi Nyi Aung
3
Hein Zeyar Lin
15
Zwe Khant Min
4
Soe Moe Kyaw
6
Kyaw Min Oo
11
Maung Maung Lwin
7
Lwin Moe Aung
13
Khun Kyaw Zin Hein
20
Myat Kaung Khant
10
Win Naing Tun
9
Than Paing
1
Kop Lokphathip
3
Sonevilay Phetviengsy
26
Phahatxay Keomany
23
Phonsak Seesavath
24
Vilai Koulangsy
2
Photthavong Sangvilay
15
Phayak Siphanom
9
Khonesavanh Keonuchanh
16
Xayasith Singsavang
11
Chony Wenpaserth
20
Bounchay Chernvanglien
Dự bị
Myanmar
1 San Sat Naing8 Wai Lin Aung12 Maw Oo Min14 Myo Khant Aung16 Wunna Aung Shine17 Pyae Sone Phyo18 Lin Htet Nay19 Hein Htet Aung21 Ye Yint Aung
Lào
4 Phetsivilay Kaharn6 Chanthavixay Khounthoumphone7 Sayfon Keohanam8 Damoth Thongkhamsavath10 Soukpachan Leuanthala12 Keo Oudone Souvannasangso14 Kouaycheng Noophackde18 Soulisak Suwankham21 Vongsakda Chanthaleuxay
Cập nhật đội hình lúc 16:24 04/08/2026
MyanmarThống kêLào
58%
Kiểm soát bóng
42%
18
Dứt điểm
8
9
Trúng đích
3
5
Phạt góc
7
11
Phạm lỗi
12
4
Việt vị
0
1
Thủ môn cứu thua
2
Cầu thủ nổi bật
Win Naing Tun
Win Naing Tun
Myanmar
3 bàn · 1 kiến tạo
Maung Maung Lwin
Maung Maung Lwin
Myanmar
1 bàn · 3 kiến tạo
Lwin Moe Aung
Lwin Moe Aung
Myanmar
1 bàn · 1 kiến tạo
B
Bounchay Chernvanglien
Lào
1 bàn · 1 kiến tạo
Photthavong Sangvilay
Photthavong Sangvilay
Lào
1 bàn
Than Paing
Than Paing
Myanmar
1 bàn

Thông tin trận đấu

Myanmar chạm trán Lào tại ASEAN Cup vào lúc 17:00 ngày 04/08/2026 trên sân vận động Thuwunna Stadium. Đây là cuộc đối đầu giữa đội đang đứng hạng 3 với 3 điểm và đội xếp hạng 5 khi chưa có điểm.

Bối cảnh bảng đấu khiến mỗi điểm số đều có ý nghĩa đối với cả hai đội. Myanmar cần duy trì sự ổn định sau những kết quả trái chiều gần đây, trong khi Lào đứng trước yêu cầu cải thiện màn trình diễn sau chuỗi ba trận gần nhất toàn thua.

Myanmar có nền tảng tốt hơn

Phong độ của Myanmar trong hai trận gần nhất gồm 1 trận thua và 1 trận thắng. Dù chuỗi kết quả này chưa cho thấy sự ổn định tuyệt đối, chiến thắng ở trận gần nhất vẫn mang lại điểm tựa nhất định trước cuộc đối đầu với Lào.

Đáng chú ý hơn, Myanmar đang chiếm ưu thế rõ rệt trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội. Myanmar giành 3 chiến thắng và có 2 trận hòa, trong khi Lào không thắng trận nào. Xu hướng này có thể giúp Myanmar nhập cuộc với sự tự tin cao hơn, đặc biệt trong những thời điểm trận đấu cần một quyết định chính xác.

Tuy nhiên, lợi thế đối đầu không đồng nghĩa Myanmar sẽ có một trận đấu dễ dàng. Những kết quả trong quá khứ chỉ cho thấy đội bóng này thường có cách tiếp cận hiệu quả hơn khi gặp Lào, còn diễn biến cụ thể tại Thuwunna Stadium vẫn phụ thuộc vào khả năng kiểm soát bóng và tận dụng cơ hội.

Lào cần chấm dứt chuỗi kết quả tiêu cực

Lào bước vào trận đấu sau 3 thất bại liên tiếp trong những lần ra sân gần nhất. Chuỗi kết quả này đặt ra bài toán lớn về khả năng tổ chức trận đấu, nhất là khi Lào phải đối mặt với một đối thủ đang có thành tích đối đầu tốt hơn.

Ưu tiên của Lào nhiều khả năng sẽ là giữ cự ly đội hình chặt chẽ, hạn chế khoảng trống ở trung lộ và tránh để Myanmar tạo sức ép liên tục. Nếu duy trì được cấu trúc phòng ngự trong giai đoạn đầu, Lào có thể kéo trận đấu về thế giằng co và chờ những tình huống chuyển trạng thái.

Ngược lại, việc lùi quá sâu cũng tiềm ẩn rủi ro. Khi bị đẩy về gần khung thành trong thời gian dài, Lào có thể gặp khó khăn trong việc đưa bóng lên phía trước và tự đặt mình vào thế chống đỡ. Vì vậy, khả năng thoát pressing và giữ bóng sau khi giành lại quyền kiểm soát sẽ là yếu tố quan trọng.

Điểm then chốt ở khu vực giữa sân

Với những dữ liệu hiện có, chưa đủ cơ sở để xác định sơ đồ chiến thuật hoặc đội hình xuất phát của hai đội. Dù vậy, khu vực giữa sân vẫn có thể trở thành nơi quyết định nhịp độ trận đấu.

Myanmar nhiều khả năng muốn tận dụng sự tự tin từ thành tích đối đầu để chủ động hơn trong các pha triển khai. Đội bóng này cần kiên nhẫn đưa bóng qua tuyến giữa, đồng thời tránh đẩy đội hình lên quá cao nếu không bảo đảm được khả năng chống phản công.

Trong khi đó, Lào có thể tập trung vào việc thu hẹp khoảng cách giữa các tuyến. Một hệ thống phòng ngự có tổ chức sẽ giúp họ giảm sức ép, nhưng để tạo ra thế trận cân bằng, Lào cũng cần phản ứng nhanh ngay sau mỗi lần thu hồi bóng. Những pha chuyển đổi trạng thái gọn gàng có thể là hướng tiếp cận phù hợp trước đối thủ đang được đánh giá cao hơn về kết quả đối đầu.

Nhận định trước trận

Myanmar sở hữu ba lợi thế đáng chú ý: vị trí hạng 3 với 3 điểm, phong độ gần nhất có chiến thắng và thành tích 5 lần đối đầu gần đây bất bại trước Lào. Những yếu tố này giúp Myanmar bước vào trận đấu với nền tảng tinh thần tốt hơn.

Lào vẫn có cơ hội tạo ra thế trận cạnh tranh nếu tổ chức phòng ngự kỷ luật và không để chuỗi ba trận thua ảnh hưởng đến cách nhập cuộc. Trận đấu có thể được quyết định bởi đội kiểm soát tốt hơn những thời điểm chuyển trạng thái và tận dụng hiệu quả các cơ hội tạo ra.

Nhìn chung, Myanmar được đánh giá nhỉnh hơn trước giờ bóng lăn, nhưng Lào có thể khiến cuộc đối đầu trở nên khó đoán nếu duy trì được cự ly đội hình và hạn chế sai sót ở khu vực giữa sân.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Myanmar · 3 thắng2 hòaLào · 0 thắng
18/12/2024
Myanmar
3 - 2
Lào
MYA
30/12/2022
Myanmar
2 - 2
Lào
Hòa
16/11/2018
Lào
1 - 3
Myanmar
MYA
13/10/2015
Myanmar
3 - 1
Lào
MYA
11/06/2015
Lào
2 - 2
Myanmar
Hòa
Myanmar
5 trận gần nhất
TBTT
2
Trận
1-0-1
T-H-B
5
Ghi (TB 2.5)
3
Thủng lưới
Lào
5 trận gần nhất
BBBT
3
Trận
0-0-3
T-H-B
1
Ghi (TB 0.3)
13
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Thái Lan2200+76TT
2Malaysia3201+36TTB
3Myanmar2101+23BT
4Philippines210103BT
5Lào3003-120BBB
Tình hình lực lượng
Myanmar
Zin Nyi Nyi Aung (Neck Injury)
Lào
Kop Lokphathip (Foot Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Myanmar 7-2 Lào: Myanmar giành chiến thắng
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO