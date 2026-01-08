Mykhailo Mudryk được bãi bỏ án phạt cấm thi đấu, sẵn sàng tái xuất tại Chelsea Tòa án Trọng tài Thể thao hủy bỏ án cấm thi đấu 4 năm của Mykhailo Mudryk sau cập nhật từ WADA. Ngôi sao 25 tuổi chuẩn bị hội quân cùng Chelsea cho mùa giải mới.

Sau khoảng thời gian dài phải rời xa sân cỏ vì án phạt doping, Mykhailo Mudryk đã chính thức đón nhận tin vui khi án cấm thi đấu 4 năm dành cho anh bị xóa bỏ hoàn toàn. Ngôi sao người Ukraine lập tức chia sẻ thông điệp đầy cảm xúc, khép lại giai đoạn gian nan nhất sự nghiệp để sẵn sàng tái xuất trong màu áo Chelsea.

Mudryk sẵn sàng hội quân cùng đồng đội cho mùa giải mới. Ảnh: Getty.

Bước ngoặt từ WADA và phán quyết bãi bỏ án phạt

Cơn ác mộng của tiền đạo 25 tuổi bắt nguồn từ tháng 11/2024, khi mẫu thử của anh cho kết quả dương tính với chất meldonium. Dù Mudryk khẳng định bản thân hoàn toàn bất ngờ và không hề cố ý sử dụng chất này, một án phạt cấm thi đấu kéo dài 4 năm vẫn được đưa ra, đe dọa trực tiếp đến sự nghiệp của anh.

Tuy nhiên, bước ngoặt pháp lý đã xuất hiện khi Cơ quan Phòng chống Doping Thế giới (WADA) ban hành các hướng dẫn khoa học mới. Theo quy định cập nhật, nồng độ meldonium ghi nhận trong mẫu thử của Mudryk không còn bị xem là vi phạm. Thông qua quá trình kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), các bên liên quan đã đi đến thỏa thuận cho phép tiền đạo này trở lại thi đấu ngay lập tức.

Lời trải lòng và cam kết về sự liêm chính

Bày tỏ sự nhẹ nhõm sau hành trình pháp lý dài dẳng, Mudryk chia sẻ rằng anh cảm thấy vô cùng biết ơn khi quá trình này đã kết thúc, giúp anh có thể toàn tâm toàn ý tập trung cho tương lai bóng đá phía trước.

Bên cạnh đó, chân sút chuyển đến từ Shakhtar Donetsk khẳng định sự liêm chính và tính chuyên nghiệp luôn là ưu tiên hàng đầu trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình. Mudryk cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè, đội ngũ pháp lý, cùng sự tin tưởng kiên định từ câu lạc bộ Chelsea và người hâm mộ trong suốt khoảng thời gian khó khăn.

Khát khao cống hiến dưới thời Xabi Alonso

Việc được xóa án gián tiếp mang đến sự bổ sung nhân sự quan trọng cho đoàn quân của HLV Xabi Alonso trước thềm mùa giải 2026/27. Hiện tại, bản hợp đồng trị giá 70 triệu euro đang chuẩn bị hội quân cùng các đồng đội cho chuyến du đấu tiền mùa giải.

Gắn bó với đội chủ sân Stamford Bridge theo bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2031, Mudryk thể hiện quyết tâm sớm tìm lại phong độ tốt nhất để có những đóng góp tích cực cho Chelsea sau hơn một năm vắng bóng trên thảm cỏ xanh.