Myles Lewis-Skelly rực sáng: Mikel Arteta đối mặt bài toán nhân sự trước đại chiến Atletico Madrid Tiền vệ 19 tuổi Myles Lewis-Skelly tỏa sáng rực rỡ trong trận thắng Fulham 3-0, buộc Mikel Arteta phải cân nhắc suất đá chính cho trận bán kết Champions League sắp tới.

Chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Fulham không chỉ giúp Arsenal nới rộng cách biệt với Manchester City lên thành 6 điểm mà còn mở ra một cuộc cạnh tranh thú vị nơi trung tuyến. Myles Lewis-Skelly, trong ngày được trao cơ hội đá chính, đã trình diễn một lối chơi đĩnh đạc, gián tiếp tạo ra "cơn đau đầu dễ chịu" cho huấn luyện viên Mikel Arteta trước thềm trận bán kết lượt về Champions League gặp Atletico Madrid.

Sự trỗi dậy của một tài năng trẻ

Được xếp đá vị trí tiền vệ trung tâm thay cho Martin Zubimendi, Lewis-Skelly đã không phụ lòng tin của ban huấn luyện. Cầu thủ 19 tuổi này thể hiện nguồn năng lượng dồi dào, khả năng thu hồi bóng chủ động và sự nhạy bén trong việc kết nối các tuyến. Chính phong độ ổn định của Lewis-Skelly đã giúp Arsenal hoàn toàn kiểm soát thế trận ngay trên sân khách.

Myles Lewis-Skelly khiến Mikel Arteta đau đầu.

Bên cạnh sự xông xáo của Lewis-Skelly, sức mạnh tấn công của Pháo thủ được cụ thể hóa bằng cú đúp của Viktor Gyokeres và bàn thắng của Bukayo Saka ngay trong hiệp một. Sự tự tin của toàn đội dường như được nâng cấp khi có một chốt chặn trẻ tuổi nhưng thi đấu vô cùng kỷ luật phía sau, tạo điều kiện cho các ngôi sao tấn công rảnh chân gây áp lực.

Lời giải cho bài toán Atletico Madrid

Huyền thoại Paul Merson, khi phân tích trên Sky Sports, đã không tiếc lời khen ngợi Lewis-Skelly. Ông nhận định rằng trong khi Zubimendi đang có dấu hiệu hụt hơi và thường xuyên phải đuổi theo bóng, Lewis-Skelly lại chơi bóng tối giản và hiệu quả hơn hẳn. Những đường chuyền xuyên tuyến của cầu thủ trẻ này luôn đặt Saka hay Gyokeres vào tư thế thuận lợi để uy hiếp khung thành đối phương.

Đáng chú ý, Mikel Arteta cũng dành những lời khen đặc biệt cho cậu học trò sau trận đấu. Ông nhấn mạnh sự kiên trì và thái độ chuyên nghiệp của Lewis-Skelly kể từ khi lên đội một vào năm 2024 là chìa khóa giúp anh vượt qua những giai đoạn khó khăn. Với việc đội trưởng Martin Odegaard vẫn vắng mặt vì chấn thương, sự trưởng thành của những nhân tố trẻ đang trở thành cứu cánh quan trọng cho tham vọng của câu lạc bộ.

Quyết định nhân sự cho trận đấu tại Emirates vào giữa tuần tới sẽ là phép thử lớn cho bản lĩnh của Arteta. Liệu ông sẽ đặt niềm tin vào kinh nghiệm của Zubimendi hay tiếp tục sử dụng luồng gió mới Lewis-Skelly để giải mã khối bê tông phòng ngự trứ danh của Atletico Madrid? Dù lựa chọn thế nào, sự vươn mình của Lewis-Skelly cũng cho thấy chiều sâu đội hình đáng gờm của Arsenal trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh lẫn đấu trường châu lục.