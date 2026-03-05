Myles Lewis-Skelly tỏa sáng rực rỡ tại trung lộ: Lời giải cho bài toán tiền vệ của Arsenal Thi đấu ở vị trí sở trường lần đầu tiên sau 76 trận, Myles Lewis-Skelly đạt tỷ lệ chuyền bóng 100% trước Fulham, mang đến làn gió mới cho tuyến giữa đang kiệt sức của Arsenal.

Sau 76 trận đấu đỉnh cao ở cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong vai trò "trái tay", Myles Lewis-Skelly cuối cùng đã được trả lại vị trí tiền vệ trung tâm sở trường trong cuộc đối đầu với Fulham. Ở tuổi 19, tài năng trẻ này đã nắm bắt cơ hội tại vòng 35 Ngoại hạng Anh bằng một màn trình diễn đĩnh đạc, xóa tan những hoài nghi về việc liệu anh có đủ sức gánh vác trọng trách tại trung lộ của Arsenal hay không.

Lewis-Skelly tỏa sáng ở vị trí tiền vệ trung tâm.

Sự thống trị tuyệt đối từ những con số thống kê

Dù thường xuyên được sử dụng như một hậu vệ trái tại học viện và đội một mùa trước, Lewis-Skelly vốn dĩ là một tiền vệ trung tâm thuần túy. Sự dịch chuyển này không hề làm mai một kỹ năng điều tiết của anh. Trong trận đấu với Fulham, cầu thủ sinh năm 2006 đã thiết lập một cột mốc ấn tượng khi hoàn thành chính xác 64 trên tổng số 64 đường chuyền, đạt tỷ lệ 100% tuyệt đối.

Không chỉ dừng lại ở khả năng luân chuyển bóng, Lewis-Skelly còn cho thấy sự hiệu quả trong các tình huống tranh chấp và hỗ trợ phòng ngự. Anh là cầu thủ có số lần thu hồi bóng nhiều nhất đội (6 lần) và cũng là người bị phạm lỗi nhiều nhất trên sân (4 lần). Khả năng sử dụng trọng tâm cơ thể thấp để che chắn bóng trong không gian hẹp được giới chuyên môn ví như một "siêu năng lực", giúp Arsenal thoát pressing một cách mượt mà.

Sự thừa nhận từ Mikel Arteta và bài toán nhân sự

Màn trình diễn của Lewis-Skelly diễn ra trong bối cảnh các trụ cột như Declan Rice hay Martín Zubimendi đã lộ rõ dấu hiệu quá tải sau một mùa giải cày ải liên tục. Việc Mikel Arteta đợi đến những vòng đấu cuối cùng mới sử dụng Lewis-Skelly ở trung lộ được xem là một quyết định thận trọng nhưng cũng đầy rủi ro.

Màn trình diễn của Lewis-Skelly hoàn toàn thuyết phục Arteta.

"Tôi chỉ thực hiện thay đổi khi tin rằng cầu thủ, đội bóng và đối thủ đã hội đủ các điều kiện phù hợp," Arteta chia sẻ sau trận đấu. Chiến lược gia người Tây Ban Nha thừa nhận việc đưa một cầu thủ trẻ vào vị trí trọng yếu trong giai đoạn nước rút là một canh bạc, nhưng sự kiên trì và thái độ chuyên nghiệp của Lewis-Skelly đã thuyết phục được ông.

Bản sắc học viện và tương lai tại Emirates

Sự hiện diện của một sản phẩm "cây nhà lá vườn" đã tiếp thêm sinh khí cho bầu không khí tại Emirates. Trong khi đội bóng đang đối mặt với những áp lực về tài chính và nhu cầu huy động vốn thông qua việc bán cầu thủ vào mùa hè, giá trị của Lewis-Skelly đang tăng vọt. Anh không chỉ là một tài sản có thể mang lại "lợi nhuận thuần túy" trên bảng cân đối kế toán, mà còn là minh chứng cho bản sắc đào tạo của Arsenal.

Dù tương lai dài hạn vẫn còn là dấu hỏi do các kế hoạch chuyển nhượng của câu lạc bộ, màn trình diễn trước Fulham đã khẳng định một điều: Lewis-Skelly không còn là một phương án dự phòng cho vị trí hậu vệ biên. Anh chính là một tiền vệ trung tâm hiện đại, sẵn sàng thách thức những vị trí chính thức trong đội hình của Pháo thủ mùa tới.