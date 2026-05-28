Myles Lewis-Skelly: Từ 'đóng thế' đến nhân tố then chốt của Arsenal tại chung kết Champions League Sau màn trình diễn thượng hạng trước Atletico Madrid, tài năng 19 tuổi Myles Lewis-Skelly sẵn sàng chiếm suất đá chính ở tuyến giữa Arsenal trong trận chung kết gặp PSG.

Tại Arsenal, Myles Lewis-Skelly đang trở thành minh chứng điển hình cho sự kiên trì và khả năng thích nghi tuyệt vời. Từ một cầu thủ phải chơi trái sở trường để hỗ trợ đội bóng, tiền vệ 19 tuổi này đang vươn mình trở thành quân bài chiến lược của Mikel Arteta ngay trước thềm trận chung kết Champions League quan trọng với Paris Saint-Germain.

Myles Lewis-Skelly và thầy giáo cũ của anh.

Nền tảng thể chất và bản lĩnh từ học đường

“Đó là nơi cậu ấy thuộc về,” Grant Cornock, Giám đốc thể thao tại Trường Aldenham, chia sẻ đầy tự hào sau khi chứng kiến cậu học trò cũ tỏa sáng tại bán kết Champions League. Ít ai biết rằng, trước khi trở thành ngôi sao bóng đá, Lewis-Skelly từng là một hiện tượng thể thao học đường với kỷ lục đẩy tạ vẫn chưa bị phá vỡ. Sức mạnh thể chất phi thường này đã được bộc lộ từ sớm, tạo tiền đề cho phong cách chơi bóng đầy năng lượng của anh tại giải Ngoại hạng Anh.

Hành trình của Lewis-Skelly tại Arsenal không chỉ được xây dựng bằng tài năng thiên bẩm mà còn bởi sự giáo dục kỹ lưỡng từ gia đình. Mẹ của anh đã rèn luyện cho con trai thói quen ghi chép nhật ký tâm lý từ nhỏ – một công cụ quan trọng giúp anh giữ vững tinh thần trong những giai đoạn khó khăn nhất của sự nghiệp non trẻ.

Vượt qua thử thách nghiệt ngã từ Mikel Arteta

Mùa giải trước, dù có 39 lần ra sân và nhận đề cử Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của PFA, Lewis-Skelly vẫn phải đối mặt với nhiều nghi ngại khi buộc phải thi đấu ở vị trí hậu vệ trái không đúng sở trường. Áp lực càng đè nặng khi anh gần như biến mất khỏi đội hình chính vào giai đoạn giữa mùa giải hiện tại và mất suất ở đội tuyển quốc gia.

Lewis-Skelly đã vượt qua những thử thách của Arteta.

Tuy nhiên, sự nghiêm khắc đến mức cực đoan của Mikel Arteta thực chất là một quá trình rèn giũa bản lĩnh. Thay vì lên tiếng phản ứng trước những chỉ trích trên mạng xã hội, Lewis-Skelly chọn cách im lặng và tập luyện miệt mài. Thành quả đã đến khi anh được trả về vị trí tiền vệ trung tâm trong trận gặp Fulham và đặc biệt là màn trình diễn thượng hạng trước Atletico Madrid, nơi anh được ưu tiên đá chính thay vì bản hợp đồng đắt giá Martin Zubimendi.

Sự trỗi dậy của một 'Paul Gascoigne mới' tại Emirates

Các chuyên gia và cựu danh thủ như Lee Dixon đã bắt đầu so sánh lối chơi của Lewis-Skelly với huyền thoại Paul Gascoigne. Khả năng sử dụng trọng tâm cơ thể để che chắn bóng, dụ đối phương áp sát rồi thực hiện những pha xoay người thoát pressing thanh thoát đã mang đến một luồng gió mới cho hàng tiền vệ Arsenal. Cùng với đó là những đường chuyền xuyên tuyến ở tốc độ cao, điều mà đội bóng của Arteta vốn rất cần để phá vỡ các khối phòng ngự lùi sâu.

Từ vị trí là lựa chọn thứ ba cho hành lang cánh trái và đứng trước nhiều tin đồn chuyển nhượng, Myles Lewis-Skelly đã thực hiện một cuộc lật đổ ngoạn mục. Ở tuổi 19, anh không còn là một phương án dự phòng mà đang tự tin bước vào cuộc thảo luận cho đội hình xuất phát chính thức trong trận chung kết cúp châu Âu sắp tới tại Paris.