Na Uy 1-1 Morocco: Erling Haaland bất lực trước hệ thống phòng ngự thép của Bắc Phi Dù sở hữu cỗ máy săn bàn Erling Haaland, Na Uy vẫn phải chấp nhận kết quả hòa 1-1 đầy bế tắc trước Morocco trong ngày Martin Odegaard tỏa sáng muộn màng.

Trận giao hữu đỉnh cao tại Sports Illustrated Stadium giữa Na Uy và Morocco đã khép lại với tỷ số hòa 1-1, một kết quả phản ánh rõ sự tương phản giữa những cá nhân kiệt xuất và tính tổ chức tập thể. Dù sở hữu Erling Haaland - tiền đạo hàng đầu thế giới hiện nay, đội bóng Bắc Âu vẫn không thể tìm thấy công thức chiến thắng trước lối chơi kỷ luật của đại diện đang đứng hạng 8 thế giới.

Na Uy bị Morocco cầm hòa với tỷ số hòa 1-1 ở trận giao hữu mới đây.

Sự bế tắc của cỗ máy ghi bàn Erling Haaland

Tâm điểm của mọi sự chú ý, Erling Haaland, đã có 72 phút thi đấu đáng thất vọng. Tiền đạo thuộc biên chế Manchester City gần như bị chia cắt hoàn toàn với các vệ tinh xung quanh. Hệ thống phòng ngự của Morocco đã thực hiện một kế hoạch phong tỏa hoàn hảo, khiến Haaland chỉ có duy nhất một cú đánh đầu bị chặn đứng ở phút 34 và một tình huống rơi vào thế việt vị.

Sự kém hiệu quả còn lan sang Alexander Sorloth khi đối tác của Haaland liên tục bỏ lỡ các tình huống không chiến sở trường và tỏ ra chậm chạp trong các pha phối hợp. Việc hai ngôi sao tấn công chủ lực chơi dưới sức khiến sức ép mà Na Uy tạo ra trở nên vô hại trước hàng thủ kỷ luật của đối phương.

Erling Haaland mờ nhạt khi chạm trán hàng phòng ngự Morocco.

Brahim Diaz và đòn phủ đầu sắc lẹm

Trái ngược với sự bế tắc của đội khách, Morocco cho thấy tại sao họ đang là thế lực hàng đầu của bóng đá thế giới. Ngay phút thứ 8, Brahim Diaz đã cụ thể hóa pha phản công ấn tượng bằng bàn thắng mở tỷ số. Ngôi sao đang khoác áo Real Madrid đã trừng phạt triệt để sự lỏng lẻo của hàng thủ Na Uy sau đường kiến tạo dọn cỗ từ Ezzalzouli.

Bàn thắng sớm cho phép Morocco triển khai thế trận phòng ngự chủ động, nhường thế trận nhưng kiểm soát hoàn toàn các không gian nguy hiểm. Cặp trung vệ Chadi Riad và Issa Diop, cùng sự bọc lót xuất sắc của Achraf Hakimi, đã liên tục thực hiện những pha giải nguy kịp thời ở các phút 34, 46 và 47 để bảo toàn lợi thế.

Martin Odegaard - Điểm sáng đơn độc của Na Uy

Trong bối cảnh các mũi nhọn hàng đầu im hơi lặng tiếng, thủ quân Martin Odegaard một lần nữa chứng minh đẳng cấp của mình. Tiền vệ của Arsenal là người duy nhất giữ được sự sáng tạo và là tác giả của bàn gỡ hòa ở phút 75. Đây là kết quả của một nỗ lực phối hợp nhịp nhàng với cầu thủ vào sân thay người Oscar Bobb.

Tuy nhiên, sự tỏa sáng của Odegaard là không đủ để che lấp những vấn đề nan giải trong lối chơi của đội bóng vùng Scandinavia. Việc phụ thuộc quá lớn vào một cá nhân kiến thiết khiến Na Uy dễ dàng bị bắt bài khi các vệ tinh như Antonio Nusa hay Sander Berge không cung cấp đủ sự hỗ trợ cần thiết.