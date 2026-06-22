Na Uy 3-2 Senegal: Na Uy giành chiến thắng Cuộc chạm trán giữa Na Uy và Senegal vào lúc 07:00 ngày 23/06/2026 là bài kiểm tra quan trọng cho tham vọng của cả hai đội tại kỳ World Cup lần này.

Na Uy 3 - 2 Senegal Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Na Uy tiếp đón Senegal.

13' Thay người Phút 13' (Na Uy): J. Ryerson vào sân thay M. Pedersen.

43' BÀN THẮNG! Na Uy (1-0) Phút 43': M. Pedersen (Na Uy) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

46' Thay người Phút 46' (Na Uy): F. Aursnes vào sân thay P. Berg.

48' BÀN THẮNG! Na Uy (2-0) Phút 48': E. Haaland (Na Uy) lập công (kiến tạo: M. Odegaard). Tỷ số: 2 - 0.

53' BÀN THẮNG! Senegal (2-1) Phút 53': I. Sarr (Senegal) lập công (kiến tạo: S. Mane). Tỷ số: 2 - 1.

54' Thay người Phút 54' (Senegal): M. Diouf vào sân thay I. Jakobs.

54' Thay người Phút 54' (Senegal): P. Gueye vào sân thay I. Mbaye.

58' BÀN THẮNG! Na Uy (3-1) Phút 58': E. Haaland (Na Uy) lập công (kiến tạo: P. Berg). Tỷ số: 3 - 1.

63' Thay người Phút 63' (Senegal): E. Mendy vào sân thay M. Diaw.

63' Thay người Phút 63' (Senegal): L. Camara vào sân thay P. Ciss.

71' Thay người Phút 71' (Na Uy): A. Nusa vào sân thay A. Schjelderup.

72' Thay người Phút 72' (Senegal): K. Koulibaly vào sân thay P. M. Sarr.

84' Thay người Phút 84' (Na Uy): T. Heggem vào sân thay L. Ostigard.

84' Thay người Phút 84' (Na Uy): A. Sorloth vào sân thay O. Bobb.

90+3' BÀN THẮNG! Senegal (3-2) Phút 90+3': I. Sarr (Senegal) lập công (kiến tạo: N. Jackson). Tỷ số: 3 - 2.

KT Kết thúc: Na Uy 3-2 Senegal Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.

Cập nhật lúc 09:03 23/06/2026

Trận đấu giữa Na Uy và Senegal trong khuôn khổ World Cup 2026 sẽ diễn ra vào lúc 07:00 ngày 23/06/2026 trên sân vận động MetLife Stadium. Đây là màn đối đầu đầy duyên nợ giữa đại diện ưu tú của bóng đá Bắc Âu và sức mạnh cơ bắp từ "Sư tử Teranga" của châu Phi. Cả hai đội đều bước vào giải đấu với mục tiêu khẳng định vị thế và tìm kiếm lợi thế sớm trong bảng đấu.

Bối cảnh trận đấu và phong độ hiện tại

Na Uy, với sự trỗi dậy của thế hệ cầu thủ tài năng đang thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu, được kỳ vọng sẽ mang đến một lối chơi hiện đại và hiệu quả. Trong khi đó, Senegal luôn là một thế lực đáng gờm với lối đá giàu sức mạnh, tốc độ và khả năng tạo đột biến cao.

Phân tích thực lực và thống kê chuyên sâu

Dựa trên các chỉ số phân tích trước trận, Na Uy đang chiếm ưu thế nhất định về khả năng giành chiến thắng. Đội bóng Bắc Âu sở hữu dàn nhân sự đồng đều và khả năng tổ chức lối chơi kỷ luật.

Thống kê đội tuyển Na Uy

Số trận đã chơi: 0

0 Bàn thắng ghi được: 0 (Trung bình 0.0 bàn/trận)

0 (Trung bình 0.0 bàn/trận) Bàn thua: 0 (Trung bình 0.0 bàn/trận)

Thống kê đội tuyển Senegal

Số trận đã chơi: 0

0 Bàn thắng ghi được: 0 (Trung bình 0.0 bàn/trận)

0 (Trung bình 0.0 bàn/trận) Bàn thua: 0 (Trung bình 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng và đội hình

Về mặt lực lượng, cả hai đội tuyển đều đang có được đội hình mạnh nhất. Theo thông tin mới nhất, không có báo cáo về trường hợp chấn thương hay treo giò đáng tiếc nào từ cả hai phía. Điều này cho phép các huấn luyện viên có thể tung ra sân những quân bài tối ưu nhất để thực hiện ý đồ chiến thuật của mình.

Dự đoán kịch bản trận đấu

Các chuyên gia phân tích đưa ra những con số dự báo đáng chú ý cho trận cầu này. Na Uy được đánh giá có 50% khả năng giành chiến thắng, trong khi xác suất cho một kết quả hòa cũng nằm ở mức 50%. Đáng lưu ý, đại diện châu Phi là Senegal hiện đang bị đánh giá thấp hơn về khả năng giành trọn 3 điểm trong trận ra quân này.

Khả năng kết quả Tỷ lệ dự đoán Na Uy thắng 50% Hòa 50% Senegal thắng 0%

Về số lượng bàn thắng, các nhận định chuyên sâu cho thấy đây có thể là một trận đấu cởi mở. Na Uy được dự báo có khả năng ghi bàn cao hơn, trong khi kịch bản trận đấu có từ 2 bàn thắng trở lên (trên 1.5 bàn) đang được đánh giá rất khả quan.

Nhìn chung, với sự cân bằng về mặt tỷ lệ giữa thắng và hòa, trận đấu tại MetLife Stadium hứa hẹn sẽ là một cuộc đấu trí căng thẳng trên băng ghế huấn luyện và những màn so kè quyết liệt trên sân cỏ.

Cập nhật đội hình lúc 07:08 23/06/2026

Đội hình chính thức

Na Uy

Sơ đồ: 4-3-3

HLV: Stale Solbakken

Đội hình xuất phát:

1. Ørjan Nyland (G)

26. Julian Ryerson (D)

3. Kristoffer Ajer (D)

17. Torbjørn Heggem (D)

5. David Møller Wolfe (D)

10. Martin Ødegaard (M)

8. Sander Berge (M)

14. Fredrik Aursnes (M)

7. Alexander Sørloth (F)

9. Erling Haaland (F)

20. Antonio Nusa (F)

Dự bị:

12. Sander Tangvik

13. Egil Selvik

4. Leo Østigård

15. Fredrik André Bjørkan

24. Sondre Langås

25. Henrik Sælebakke Falchener

19. Thelo Aasgaard

22. Oscar Bobb

21. Andreas Schjelderup

18. Kristian Thorstvedt

2. Morten Thorsby

6. Patrick Berg

16. Marcus Pedersen

11. Jørgen Strand Larsen

23. Jens Petter Hauge

Senegal

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Bouna Thiaw Pape

Đội hình xuất phát:

16. Edouard Mendy (G)

15. Krépin Diatta (D)

3. Kalidou Koulibaly (D)

19. Moussa Niakhaté (D)

25. El Hadji Malick Diouf (D)

5. Idrissa Gana Gueye (M)

26. Pape Gueye (M)

18. Ismaïla Sarr (M)

8. Lamine Camara (M)

10. Sadio Mané (M)

11. Nicolas Jackson (F)

Dự bị: