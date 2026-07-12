Na Uy cầm chân tuyển Anh 0-0: O'Reilly bỏ lỡ cơ hội vàng tại tứ kết World Cup 2026 Trận đại chiến tại Miami giữa Na Uy và Anh đã diễn ra đầy toan tính và kịch tính đến phút cuối. Dù tạo ra những cơ hội rõ rệt, đặc biệt là tình huống của Nico O'Reilly, cả hai đội vẫn chưa thể tìm được đường vào khung thành đối phương.

Trận tứ kết World Cup 2026 trên sân vận động Hard Rock, Miami đã biến thành một bàn cờ chiến thuật thực sự giữa Thomas Tuchel và Stale Solbakken. Trong một ngày mà hàng phòng ngự hai bên chơi tập trung, khoảnh khắc đáng tiếc nhất thuộc về hậu vệ Nico O'Reilly của tuyển Anh, người đã không thể tận dụng cơ hội mười mươi trong vòng cấm để định đoạt trận đấu.

Hậu vệ thuộc biên chế Manchester City, Nico O'Reilly có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm cho tuyển Anh nhưng đã không tận dụng được. Ảnh: Getty Images.

Cuộc đối đầu của những trường phái bóng đá hiện đại

Bước vào trận đấu, tuyển Anh mang theo hành trang là chuỗi 3 trận thắng liên tiếp cùng hiệu suất ghi ít nhất 2 bàn mỗi trận. Tuy nhiên, trước một Na Uy đang là hiện tượng của giải đấu, đoàn quân của Thomas Tuchel đã vấp phải một bức tường phòng ngự vô cùng kiên cố. Na Uy, đội bóng đã ghi tới 12 bàn sau 5 trận, bất ngờ lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn thường lệ.

Đội hình ra sân của tuyển Na Uy và tuyển Anh. Ảnh: Bongda.com.vn.

Về mặt nhân sự, Tam Sư chịu tổn thất không nhỏ khi Jarell Quansah bị treo giò và Jordan Henderson phải chia tay giải đấu do chấn thương cổ tay. Điều này buộc Tuchel phải sử dụng cặp trung vệ Ezri Konsa và Marc Guehi. Ngược lại, Na Uy đón chào sự trở lại quan trọng của David Moller Wolfe bên hành lang cánh trái, giúp hệ thống 4-3-3 của HLV Solbakken vận hành trơn tru hơn.

Điểm nóng chiến thuật: Rice đối đầu Odegaard

Khu vực trung tuyến trở thành chiến địa khốc liệt nhất của trận đấu. Declan Rice đã có một ngày làm việc vất vả khi phải theo kèm người đồng đội tại cấp câu lạc bộ là Martin Odegaard. Khả năng đánh chặn của Rice đóng vai trò then chốt trong việc cắt đứt các sợi dây liên lạc hướng tới Erling Haaland.

Na Uy chủ trương chơi phòng ngự phản công chủ động với Sander Berge đóng vai trò bệ phóng. Trong khi đó, tuyển Anh dù kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng lại thiếu đi sự đột biến cần thiết ở những mét cuối cùng. Lối chơi pressing tầm cao của Anh thường xuyên bị hóa giải bởi sự linh hoạt trong cách chuyển đổi trạng thái từ 4-3-3 sang 4-2-3-1 của Na Uy.

Sức ép từ "Quái vật" Erling Haaland

Mọi ánh mắt đổ dồn về Erling Haaland, tiền đạo đang sở hữu hiệu suất chuyển hóa cơ hội lên tới 39% tại World Cup lần này. Mỗi khi Haaland chạm bóng, hệ thống phòng ngự của Anh luôn phải đặt trong tình trạng báo động đỏ. Tuy nhiên, cặp trung vệ Konsa - Guehi đã có một trận đấu quả cảm khi liên tục bọc lót cho nhau để hạn chế không gian hoạt động của chân sút thuộc biên chế Manchester City.

Erling Haaland là ngòi nổ nguy hiểm của Na Uy tại World Cup 2026. Ảnh: Getty Images.

Ở phía đối diện, Harry Kane và Jude Bellingham cũng gặp khó khăn tương tự. Dù Kane thường xuyên lùi sâu để kéo giãn đội hình đối phương, tạo khoảng trống cho Bellingham băng lên từ tuyến hai, nhưng hàng thủ Na Uy đã chơi một trận đấu tập trung nhất kể từ đầu giải.

Bản lĩnh và kịch tính

Lịch sử đối đầu nghiêng về phía người Anh với 7 chiến thắng trong 9 lần gặp gỡ trước đó, nhưng Na Uy của năm 2026 đã cho thấy họ không còn là đối thủ dễ bị bắt nạt. Việc cầm hòa đội á quân châu Âu trong 90 phút chính thức là minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá Bắc Âu.

Trận đấu không chỉ là cuộc chiến về kỹ năng mà còn là bài kiểm tra về tâm lý. Với sự vắng mặt của các trụ cột kinh nghiệm, tuyển Anh đã phải dựa nhiều vào sức trẻ và sự điều tiết nhịp độ của các ngôi sao đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh. Kết quả hòa 0-0 phản ánh đúng sự chặt chẽ và toan tính của cả hai vị chiến lược gia trong một trận cầu có tính chất loại trực tiếp quan trọng như tứ kết World Cup.