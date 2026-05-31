Na Uy chạm trán Thụy Điển: Erling Haaland và màn tổng duyệt trước World Cup 2026 Trận derby Bắc Âu tại Ullevaal là bài kiểm tra quan trọng cho hệ thống của Stale Solbakken và Graham Potter, trong ngày Erling Haaland kỷ niệm cột mốc 50 trận cho đội tuyển quốc gia.

Cuộc đối đầu giữa Na Uy và Thụy Điển vào lúc 00h00 ngày 2/6/2026 (giờ Việt Nam) tại sân vận động Ullevaal được giới chuyên môn đánh giá là màn tổng duyệt chiến thuật quan trọng nhất của hai đại diện Bắc Âu trước thềm World Cup 2026. Với Na Uy, đây là dấu mốc lịch sử khi họ trở lại sân chơi lớn nhất hành tinh sau gần ba thập kỷ chờ đợi.

Pháo đài Ullevaal và phong độ tương phản

Na Uy bước vào trận đấu này với sự tự tin tuyệt đối khi sở hữu bảng thành tích vòng loại World Cup gần như hoàn hảo. Thầy trò Stale Solbakken đã toàn thắng cả 8 trận vòng loại, ghi 37 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 5 lần. Đặc biệt, sân vận động Ullevaal đang trở thành một "pháo đài" thực sự khi đội chủ nhà duy trì chuỗi 12 trận bất bại liên tiếp, trong đó có 9 chiến thắng.

Ngược lại, Thụy Điển dưới triều đại của HLV Graham Potter vẫn đang nỗ lực tìm kiếm sự ổn định. Dù đang có mạch 3 trận bất bại, nhưng hàng phòng ngự của đội bóng áo vàng xanh đang báo động đỏ với 9 trận liên tiếp không thể giữ sạch lưới. Bản lĩnh sân khách cũng là một điểm yếu của Thụy Điển khi họ chỉ thắng được 1 trong 4 chuyến hành quân gần nhất.

Sức mạnh từ 'song tấu' Odegaard - Haaland

Điểm tựa lớn nhất của Na Uy trong trận đấu này là sự trở lại của nhạc trưởng Martin Odegaard. Ngôi sao đang khoác áo Arsenal đang có phong độ cực cao với 7 pha kiến tạo trong 6 lần ra sân gần nhất cho đội tuyển. Nhãn quan chiến thuật và khả năng điều tiết của Odegaard sẽ là chìa khóa để xuyên phá hệ thống phòng ngự đang trục trặc của Thụy Điển.

Haaland là cây săn bàn số 1 của Na Uy.

Tâm điểm của mọi sự chú ý chắc chắn đổ dồn vào Erling Haaland. Tiền đạo sinh năm 2000 sẽ chính thức cán mốc 50 lần khoác áo đội tuyển quốc gia trong trận đấu này. Với hiệu suất khủng khiếp 55 bàn thắng sau 49 trận, Haaland không chỉ là nỗi khiếp sợ cho hàng thủ đối phương mà còn là biểu tượng cho thế hệ vàng của bóng đá Na Uy.

Nỗi lo của Graham Potter và Alexander Isak

Bên phía Thụy Điển, HLV Graham Potter đang đối mặt với bài toán nan giải về lực lượng và lối chơi. Alexander Isak, niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công, vẫn chưa đạt được trạng thái thể lực lý tưởng do những chấn thương dai dẳng. Khả năng ngôi sao của Liverpool chỉ ra sân trong một khoảng thời gian ngắn để lấy lại cảm giác bóng là rất cao.

Isak là hy vọng hàng công Thụy Điển.

Về mặt chiến thuật, Potter đang cố gắng áp dụng sơ đồ 3 trung vệ (3-4-2-1) nhằm ưu tiên kiểm soát bóng. Tuy nhiên, hệ thống này bộc lộ nhiều khoảng trống phía sau lưng các trung vệ mỗi khi hai biên đẩy cao. Đây sẽ là kẽ hở để những cầu thủ chạy cánh giàu tốc độ như Nusa hay Bobb của Na Uy khai thác trong các tình huống chuyển trạng thái.

Phân tích thống kê và đội hình dự kiến

Lịch sử đối đầu đang nghiêng hẳn về phía Na Uy. Trong 11 lần gặp nhau gần nhất ở thế kỷ 21, Thụy Điển chỉ giành được duy nhất 1 chiến thắng. Đáng chú ý, các trận derby Bắc Âu thường diễn ra rất cởi mở, với 8/11 trận gần nhất ghi nhận bàn thắng từ cả hai phía.

Đội hình dự kiến:

Na Uy (4-3-3): Nyland; Pedersen, Ajer, Ostigard, Bjorkan; Thorstvedt, Berge, Thorsby; Bobb, Haaland, Nusa.

Thụy Điển (3-4-2-1): Nordfeldt; Lagerbielke, Starfelt, Lindelof; Svensson, Ayari, Karlstrom, Gudmundsson; Elanga, Nygren; Isak.

Với lợi thế sân nhà và sự bùng nổ của Erling Haaland, Na Uy được dự đoán sẽ giành chiến thắng sát nút trong một trận cầu kịch tính, khẳng định vị thế dẫn đầu khu vực Bắc Âu trước khi lên đường tham dự World Cup.