Na Uy hạ gục Thụy Điển 3-1: Màn trình diễn rực sáng của Jorgen Strand Larsen Jorgen Strand Larsen lập cú đúp cùng pha lập công đẳng cấp của Antonio Nusa giúp Na Uy giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Thụy Điển trong trận derby Bắc Âu kịch tính.

Trận derby Bắc Âu tại sân Ullevaal đã kết thúc với thắng lợi áp đảo 3-1 nghiêng về phía Na Uy. Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu là sự thăng hoa của hàng công đội chủ nhà, đặc biệt là sự kết hợp giữa hậu vệ Julian Ryerson và tiền đạo Jorgen Strand Larsen, cùng những thử nghiệm nhân sự táo bạo từ huấn luyện viên Stale Solbakken.

Na Uy hạ gục Thụy Điển 3-1.

Sức mạnh không chiến của Strand Larsen và dấu ấn Ryerson

Ngay trong hiệp một, Na Uy đã thiết lập thế trận áp đảo nhờ sự hiệu quả của đôi cánh. Julian Ryerson, hậu vệ đang thuộc biên chế Dortmund, đã có màn trình diễn xuất thần với khả năng tạt bóng đạt độ chuẩn xác tuyệt đối. Ryerson thực hiện cú đúp kiến tạo chỉ trong vòng chưa đầy 40 phút đầu trận.

Hai quả tạt của Ryerson đã loại bỏ hoàn toàn hệ thống phòng ngự Thụy Điển, tạo điều kiện để Jorgen Strand Larsen thực hiện hai pha đánh đầu dũng mãnh ở phút thứ 8 và 36. Cú đúp này là minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc của tiền đạo này trong khâu chọn vị trí và tận dụng ưu thế thể hình, giúp Na Uy sớm định đoạt số phận trận đấu.

Khoảnh khắc ma thuật của thần đồng Antonio Nusa

Bên cạnh sự hiệu quả của Larsen, tài năng trẻ Antonio Nusa tiếp tục chứng minh lý do anh được coi là tương lai của bóng đá Na Uy. Phút thứ 17, nhận đường chuyền từ Sander Berge, Nusa thực hiện pha đột phá táo bạo từ cánh trái vào trung lộ trước khi tung cú sút hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-0.

Bóng đi căng và găm thẳng vào góc dưới khung thành, khiến thủ môn Zetterstrom hoàn toàn bất lực. Sự hiện diện của Nusa mang đến cho Na Uy phương án tấn công biến ảo, bổ sung hoàn hảo cho lối chơi trực diện của các trung phong. Khả năng gây đột biến này hứa hẹn sẽ là vũ khí quan trọng cho chiến dịch World Cup sắp tới.

Quyết định thay 10 người hy hữu của Stale Solbakken

Một chi tiết gây chú ý diễn ra ở phút 65 khi huấn luyện viên Stale Solbakken thực hiện cuộc thay đổi nhân sự hy hữu: rút cùng lúc 10 cầu thủ trên sân ra nghỉ, chỉ giữ lại duy nhất thủ môn Orjan Nyland. Đây là thử nghiệm táo bạo cho thấy sự tự tin tuyệt đối của Na Uy vào cách biệt dẫn trước, đồng thời giúp ban huấn luyện kiểm chứng chiều sâu đội hình.

Na Uy có chiến thắng thuyết phục.

Đẳng cấp của Alexander Isak và tác động từ VAR

Về phía Thụy Điển, điểm sáng hiếm hoi mang tên Alexander Isak. Tiền đạo đang khoác áo Liverpool vào sân từ hiệp 2 và lập tức thay đổi bộ mặt hàng công đội khách. Phút 75, Isak tận dụng đường phản công nhanh của Mattias Svanberg để ghi bàn thắng danh dự bằng một pha xử lý điềm tĩnh và dứt điểm tinh tế vào góc xa.

Isak ghi bàn thắng duy nhất cho Thụy Điển.

Trận đấu còn chứng kiến sự can thiệp quyết liệt từ VAR khi trực tiếp từ chối hai bàn thắng của cả hai đội. Đầu tiên là tình huống nâng tỷ số lên 4-0 của David Moller Wolfe ở phút 61, sau đó là pha ghi bàn của Sebastian Nanasi bên phía Thụy Điển ở phút 80. Cả hai tình huống đều bị bắt lỗi việt vị trong gang tấc, giữ nguyên kết quả chung cuộc 3-1 cho Na Uy.

Thống kê trận đấu