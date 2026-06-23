Na Uy hạ Senegal 3-2: Haaland rực sáng đưa 'Chiến binh Viking' vào vòng knock-out Cú đúp của Erling Haaland cùng sự điều tiết tài tình từ Martin Odegaard giúp Na Uy đánh bại Senegal, chính thức giành vé sớm vào vòng 16 đội World Cup 2026.

Đội tuyển Na Uy đã chính thức ghi tên mình vào vòng đấu loại trực tiếp World Cup 2026 sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Senegal trên sân vận động New York New Jersey. Trong một ngày mà các ngôi sao đang chơi bóng tại giải Ngoại hạng Anh rực sáng, đại diện Bắc Âu đã chứng minh họ không còn là một hiện tượng mà là một ứng viên thực thụ cho những tiến sâu tại giải đấu năm nay.

Màn trình diễn thượng thặng của Erling Haaland

Bước vào lượt trận thứ hai bảng I, Na Uy sở hữu tâm lý hưng phấn sau trận thắng hủy diệt Iraq. Ngược lại, Senegal buộc phải có điểm để duy trì hy vọng đi tiếp. Sự tương phản về tâm thế đã tạo nên một thế trận đôi công hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên. Na Uy chủ động tận dụng ưu thế về thể hình để gây sức ép trong các tình huống cố định, khiến hàng thủ Senegal liên tục chao đảo.

Haaland bỏ túi hai bàn ở trận đấu thứ 2 tại World Cup.

Dù sớm chịu tổn thất khi hậu vệ Julian Ryerson phải rời sân do chấn thương, sự xuất hiện của Marcus Pedersen đã mang lại luồng gió mới cho hành lang cánh của Na Uy. Chính Pedersen là người đã tận dụng sai lầm hiếm hoi của trung vệ kỳ cựu Kalidou Koulibaly ở phút 43 để tung cú dứt điểm quyết đoán, khai thông thế bế tắc cho trận đấu.

Sự kết nối hoàn hảo giữa Odegaard và Haaland

Hiệp hai chứng kiến đẳng cấp vượt trội của cặp bài trùng Martin Odegaard và Erling Haaland. Phút 48, đội trưởng của Arsenal thực hiện một pha đánh chặn thông minh rồi tung đường chọc khe loại bỏ hoàn toàn hàng thủ đối phương. Dù bị trượt chân trong khoảnh khắc dứt điểm, Haaland vẫn kịp tung ra cú sút sấm sét nhân đôi cách biệt.

Bàn thắng này không chỉ giúp Na Uy nới rộng khoảng cách mà còn giúp chân sút thuộc biên chế Man City thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu: ghi bàn trong 12 trận liên tiếp cho đội tuyển quốc gia. Sự hiệu quả của Haaland tiếp tục được khẳng định ở phút 58 khi anh có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành sau đường chuyền dọn cỗ của Patrick Berg, nâng tỷ số lên 3-1.

Sự xuất sắc của Sarr là không đủ giúp Senegal có điểm.

Nỗ lực muộn màng của Senegal

Senegal không hề buông xuôi khi liên tục dồn ép trong những phút cuối. Ismaila Sarr là điểm sáng duy nhất bên phía đại diện châu Phi với một cú đúp bàn thắng ở các phút 53 và 90+3. Tuy nhiên, việc thủ thành Edouard Mendy dính chấn thương nghiêm trọng cùng lối chơi bản lĩnh của hàng phòng ngự Na Uy đã khiến mọi nỗ lực ngược dòng của "Những chú Sư tử Teranga" trở nên bất thành.

Với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, Na Uy đã chính thức giành vé vào vòng 16 đội. Trận đấu cuối cùng gặp đội tuyển Pháp sẽ mang tính chất phân định ngôi đầu bảng I. Trong khi đó, Senegal sẽ phải nỗ lực hết mình ở lượt cuối để nuôi hy vọng đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Thông số trận đấu:

Thông số Na Uy Senegal Tỷ số 3 2 Ghi bàn Pedersen (43'), Haaland (48', 58') I. Sarr (53', 90+3')

Đội hình ra sân: