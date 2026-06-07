Na Uy quật ngã Brazil 2-1 tại World Cup 2026: Erling Haaland và sự sụp đổ của một đế chế Cú đúp đẳng cấp của Erling Haaland chính thức tiễn Brazil rời World Cup 2026 ngay từ vòng 16 đội. Một thất bại phơi bày sự lạc hậu về chiến thuật của Selecao trước sự áp đảo tuyệt đối từ đại diện Bắc Âu.

Vòng 16 đội World Cup 2026 vừa chứng kiến một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử giải đấu: Na Uy đánh bại gã khổng lồ Brazil với tỷ số 2-1. Tuy nhiên, điều đáng kinh ngạc không nằm ở bảng điện tử, mà ở cách đại diện châu Âu khuất phục đối thủ. Không cần lối chơi rình rập hay may mắn, Na Uy áp đảo hoàn toàn với 70% thời lượng kiểm soát bóng, biến những vũ công Samba thành những cái bóng mờ nhạt trên sân.

Brazil nhận thất bại xứng đáng trước Na Uy. Ảnh: Getty Images.

Dấu ấn định đoạt của Erling Haaland

Cuộc đối đầu thượng đỉnh giữa Vinicius Junior và Erling Haaland rốt cuộc đã có câu trả lời đanh thép từ chân sút thuộc biên chế Manchester City. Trong một ngày mà hệ thống phòng ngự của Brazil phong tỏa gắt gao, Haaland vẫn chứng minh được giá trị của một "sát thủ" hàng đầu thế giới.

Phút 79, tiền đạo này phá vỡ thế bế tắc bằng một pha đánh đầu dũng mãnh, trước khi kết liễu trận đấu ở phút 90 bằng cú sút sấm sét sát vùng cấm khiến Alisson Becker hoàn toàn bất lực. Cú đúp này không chỉ giúp Haaland bắt kịp Kylian Mbappe và Lionel Messi trong cuộc đua Vua phá lưới với 7 bàn thắng, mà còn trực tiếp đưa Na Uy hiên ngang tiến vào tứ kết.

Sự áp đảo tuyệt đối từ đại diện Bắc Âu

Chiến thắng của Na Uy là hệ quả tất yếu của một hệ thống vận hành trơn tru. Ngay từ tiếng còi khai cuộc, đoàn quân của huấn luyện viên Stale Solbakken đã chủ động dâng cao, vây ráp quyết liệt (pressing) và điều tiết thế trận nhờ đôi chân ma thuật của nhạc trưởng Martin Odegaard.

Sự tương phản về phong độ giữa hai đội trước giải đấu đã được phơi bày rõ nét. Trong khi Na Uy càn quét vòng loại với thành tích toàn thắng 8 trận và ghi tới 37 bàn, thì Brazil lại trải qua chiến dịch tệ nhất lịch sử với 6 thất bại và phải thay đến 3 huấn luyện viên.

Na Uy thực sự là ngựa ô của World Cup năm nay. Ảnh: Getty Images.

Sai lầm chiến thuật của Carlo Ancelotti

Về mặt chiến thuật, huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã có một ngày làm việc đáng quên khi quyết định nhường hẳn khu trung tuyến cho đối thủ. Việc áp dụng lối đá phòng ngự lùi sâu và giao phó trọng trách cho trục dọc luống tuổi gồm Casemiro, Danilo và Marquinhos đã trở thành thảm họa trước sức trẻ và sự càn lướt của các cầu thủ Na Uy.

Điểm yếu chí mạng của một đội hình già cỗi, rụt rè khi cầm bóng đã bị khai thác triệt để. Brazil không chỉ mất kiểm soát ở giữa sân mà còn tỏ ra vô hại trong các tình huống phản công, điều vốn là bản sắc của họ trong quá khứ.

Sự phung phí và cái giá phải trả

Thất bại của Brazil còn đến từ sự kém duyên của các chân sút. Theo số liệu từ Fotmob, Selecao đã bỏ lỡ tới 4 trong số 5 cơ hội ghi bàn mười mươi. Đáng chú ý nhất là tình huống Orjan Nyland xuất sắc cản phá quả phạt đền của Bruno Guimaraes trong hiệp một, cùng pha bỏ lỡ khó tin của tài năng trẻ Endrick sau đường kiến tạo dọn cỗ từ Vinicius Junior.

Trận thua này đánh dấu lần đầu tiên Brazil không thể góp mặt ở tứ kết World Cup kể từ năm 1990. Giấc mơ chinh phục ngôi sao thứ sáu trên logo áo đấu của đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới tiếp tục dang dở, để lại một dấu hỏi lớn về tương lai và sự đổi mới của bóng đá xứ Samba.