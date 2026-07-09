Na Uy thiết lập thiết quân luật bảo mật chiến thuật trước đại chiến với tuyển Anh Đội tuyển Na Uy phong tỏa sân tập tại Fort Lauderdale bằng rèm đen và lưới kín, đồng thời xác nhận lực lượng mạnh nhất cho trận tứ kết World Cup 2026 gặp Tam Sư.

Trước thềm trận tứ kết lịch sử tại World Cup 2026, đội tuyển Na Uy đã biến sân vận động Inter Miami thành một "pháo đài" bất khả xâm phạm. Những biện pháp an ninh nghiêm ngặt được thiết lập không chỉ để bảo vệ các bài tập chiến thuật mà còn là lời khẳng định về sự tập trung cao độ của thầy trò HLV Stale Solbakken trước đối thủ Anh.

Chiến dịch nội bất xuất, ngoại bất nhập

Tại buổi tập đầu tiên ở Fort Lauderdale để chuẩn bị cho màn đối đầu vào Chủ nhật, giới truyền thông chỉ được phép tác nghiệp trong 15 phút khởi động ngắn ngủi. Ngay sau đó, một màn che chắn quy mô lớn đã được triển khai nhằm ngăn chặn mọi ánh mắt tò mò từ giới truyền thông xứ sở sương mù.

Sân tập của Na Uy được đóng kín. Ảnh: Sunsport.

Lối đi từ trung tâm báo chí ra sân cỏ bị bịt kín bởi những tấm lưới đen khổng lồ. Thậm chí, các ô cửa kính từ phòng họp báo nhìn ra sân tập cũng được phủ rèm đen dày đặc, đảm bảo không một chi tiết chiến thuật nào của HLV Solbakken bị rò rỉ. Động thái này cho thấy Na Uy đang chuẩn bị những "vũ khí bí mật" để đối đầu với đoàn quân của HLV Thomas Tuchel.

Đập tan tin đồn về dịch bệnh trong phòng thay đồ

Bên cạnh câu chuyện bảo mật, tình hình sức khỏe của các tuyển thủ Na Uy cũng là tâm điểm chú ý. Trước những thông tin thất thiệt về một đợt dịch cúm bùng phát, buổi tập vừa qua đã đem lại câu trả lời xác đáng nhất: Toàn bộ 26 cầu thủ đều ra sân tập luyện bình thường. Sự trở lại của hậu vệ Marcus Holmgren Pedersen sau khi bỏ lỡ trận thắng Brazil là cú hích quan trọng cho hàng thủ.

Thủ quân Martin Odegaard đã lên tiếng trấn an người hâm mộ về tình trạng thể lực của đội bóng: "Việc cơ thể phản ứng khi thay đổi môi trường và nhiệt độ điều hòa là điều bình thường. Một vài thành viên cảm thấy hơi mệt nhưng không có gì nghiêm trọng. Cả đội đã sẵn sàng cho trận chiến vào Chủ nhật".

Sự tập trung tối đa cho mục tiêu bán kết

HLV Stale Solbakken tỏ ra quyết liệt khi bác bỏ các tin đồn vô căn cứ. Ông làm rõ rằng người bị ốm thực chất là một chuyên gia vật lý trị liệu của đội, không phải bất kỳ cầu thủ trụ cột nào. Sự cứng rắn của Solbakken trong cả lời nói lẫn hành động bảo mật cho thấy Na Uy đang duy trì sự tập trung ở mức cao nhất.

Cuộc chạm trán tới đây không chỉ là bài kiểm tra về chuyên môn mà còn là cuộc đấu trí căng thẳng trên băng ghế chỉ đạo. Với lực lượng đầy đủ và sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt thông tin, Na Uy đang cho thấy họ đã sẵn sàng để viết tiếp câu chuyện cổ tích tại kỳ World Cup lần này.