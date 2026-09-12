Nacional 1-3 Alverca: Alverca giành chiến thắng Nacional tiếp đón Alverca vào lúc 21h30 ngày 12/09/2026 trong bối cảnh cả hai câu lạc bộ đều đang rất cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý.

Nacional 1 - 3 Alverca Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Nacional tiếp đón Alverca.

13' Nacional ép sân Cầm bóng: Nacional 63% - 37% Alverca, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 2 - 4.

18' Thẻ vàng Phút 18': Yaya Bojang (Alverca) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Nacional 57% - 43% Alverca, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 2); phạm lỗi 2 - 7, cứu thua 2 - 0.

34' BÀN THẮNG! Alverca (0-1) Phút 34': Francisco Chissumba (Alverca) lập công (kiến tạo: Francisco Chiquinho). Tỷ số: 0 - 1.

36' BÀN THẮNG! Alverca (0-2) Phút 36': Dawda Camara Sankharé (Alverca) lập công (kiến tạo: Diogo Spencer). Tỷ số: 0 - 2.

37' Alverca ép sân Cầm bóng: Nacional 49% - 51% Alverca, dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 1 - 5); phạm lỗi 3 - 7, cứu thua 4 - 1.

42' BÀN THẮNG! Alverca (0-3) Phút 42': Dawda Camara Sankharé (Alverca) lập công (kiến tạo: Diogo Spencer). Tỷ số: 0 - 3.

45' Thay người Phút 45' (Nacional): Matchoi Djaló vào sân thay Daniel de Melo Araujo Junior.

45' Thay người Phút 45' (Nacional): Song Min-kyu vào sân thay Markus Jensen.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 3.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Thẻ vàng Phút 48': Dawda Camara Sankharé (Alverca) nhận thẻ vàng (Foul).

50' Alverca ép sân Cầm bóng: Nacional 48% - 52% Alverca, dứt điểm 4 - 8 (trúng đích 1 - 7), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 3 - 9, cứu thua 4 - 1.

54' Thay người Phút 54' (Nacional): Chiheb Labidi vào sân thay Matheus dos Santos Dias.

62' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Nacional 51% - 49% Alverca, dứt điểm 7 - 9 (trúng đích 2 - 7), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 9, cứu thua 4 - 3.

65' Thay người Phút 65' (Alverca): Matheus Franca vào sân thay Francisco Chiquinho.

66' Thay người Phút 66' (Alverca): André Vidigal vào sân thay Lucas Figueiredo dos Santos.

69' Thay người Phút 69' (Nacional): Allen Obando vào sân thay Stavros Gavriel.

72' Thay người Phút 72' (Alverca): Vivaldo Semedo vào sân thay Dawda Camara Sankharé.

73' Thẻ vàng Phút 73': Diogo Spencer (Alverca) nhận thẻ vàng (Foul).

74' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Nacional 52% - 48% Alverca, dứt điểm 9 - 9 (trúng đích 2 - 7), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 11, cứu thua 4 - 3.

78' Thay người Phút 78' (Nacional): Fernando Nava Ortega vào sân thay Pablo Ruan.

79' Thay người Phút 79' (Alverca): Rayan Lucas vào sân thay Davy Gui.

79' Thay người Phút 79' (Alverca): Cedric Nuozzi vào sân thay Isaac James.

81' BÀN THẮNG! Nacional (1-3) Phút 81': Matchoi Djaló (Nacional) lập công. Tỷ số: 1 - 3.

86' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Nacional 54% - 46% Alverca, dứt điểm 11 - 9 (trúng đích 3 - 7), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 15, cứu thua 4 - 3.

KT Kết thúc: Nacional 1-3 Alverca Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.

Cập nhật lúc 23:28 12/09/2026

Đội hình chính thức Nacional Sơ đồ 3-4-3 · HLV Alexandre Santos Alverca Sơ đồ 3-4-3 · HLV Sérgio Ferreira 1 Renato Bellucci 33 Francisco Gonçalves 6 Matheus Dias 38 Zé Vitor 52 Wesley Gasolina 7 M. Jensen 8 Miguel Baeza 21 W. Kokolo 11 S. Gavriel 99 Pablo Ruan 10 junior daniel 31 Matheus Mendes 4 Y. Bojang 21 Sergi Gómez 12 I. James 20 Diogo Filipe Spencer Marques 6 D. Gui 25 Ian Luccas 55 Francisco Chissumba 10 Chiquinho 19 D. Camara 22 Figueiredo Dự bị Nacional 88 Deivison 2 Daniel cruz la de 50 Kevyn 23 Mateus Iseppe 17 F. Nava 9 A. Obando 15 C. Labidi 20 Matchoi Djaló 13 João Gonçalves Alverca 15 I. Julian 18 Z. Kassary 26 Matheus França 17 jr samy merheg 11 C. Nuozzi 23 André Paulo 35 Rayan 9 Vivaldo Semedo 27 Toni Tamarit Cập nhật đội hình lúc 21:05 12/09/2026

Nacional Thống kê Alverca 57% Kiểm soát bóng 43% 13 Dứt điểm 10 3 Trúng đích 7 2 Phạt góc 0 7 Phạm lỗi 16 0 Việt vị 1 4 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật D. Camara Alverca 2 bàn Francisco Chissumba Alverca 1 bàn Matchoi Djaló Nacional 1 bàn Diogo Filipe Spencer Marques Alverca 2 kiến tạo · điểm 8.29 Chiquinho Alverca 1 kiến tạo · điểm 7.05

Cuộc so tài giữa Nacional và Alverca diễn ra vào lúc 21h30 ngày 12/09/2026 đặt cả hai đội vào một bài toán quen thuộc nhưng đầy thử thách: tìm lại niềm vui chiến thắng. Cả hai câu lạc bộ đều đang trải qua giai đoạn khởi đầu không mấy thuận lợi và rất cần một cú hích tinh thần để thay đổi cục diện hiện tại.

Áp lực điểm số và phong độ gần đây

Nhìn vào bức tranh phong độ trong 5 lần ra sân gần nhất, Nacional trải qua một hành trình có phần thăng trầm. Sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp, đội bóng này đã dần cho thấy tín hiệu khởi sắc bằng việc giành 1 trận thắng và 1 trận hòa ở hai vòng đấu gần đây nhất. Hiện tại, Nacional đang đứng ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng với 4 điểm tích lũy được.

Trái lại, Alverca lại chưa tìm thấy bước ngoặt để bứt phá. Trong 5 trận gần nhất, đội khách chưa biết đến mùi chiến thắng khi phải nhận 3 trận thua và 2 trận hòa. Chuỗi kết quả nghèo nàn này khiến Alverca giậm chân ở vị trí thứ 17 với vỏn vẹn 2 điểm. Áp lực vì thế đè nặng lên vai các cầu thủ Alverca, buộc họ phải thận trọng tối đa nhưng cũng không thể mãi co cụm phòng ngự.

Cân bằng từ những lần chạm trán trực tiếp

Xét về những lần so tài trực tiếp, hai đội bóng tỏ ra ngang ngửa. Trong 2 cuộc chạm trán gần nhất, Nacional giành được 1 chiến thắng và Alverca cũng có 1 lần ca khúc khải hoàn, không có trận hòa nào xuất hiện. Sự cân bằng này cho thấy đôi bên không có sự chênh lệch quá xa về mặt thực lực khi bước vào một trận đấu cụ thể.

Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng hiện chỉ là 2 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc kết quả của màn so tài sắp tới sẽ tác động trực tiếp đến vị thế của cả hai bên. Với Nacional, việc duy trì được sự hưng phấn từ hai trận bất bại gần đây sẽ là điểm tựa lớn. Trong khi đó, Alverca hiểu rằng chỉ có sự tập trung cao độ mới giúp họ chặn đứng chuỗi trận không thắng.

Toan tính chiến thuật trên sân cỏ

Với lợi thế sân bãi cùng sự hưng phấn đang trở lại, Nacional nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình nhằm kiểm soát tuyến giữa và áp đặt thế trận. Sự tự tin tích lũy từ 1 trận thắng và 1 trận hòa gần nhất giúp họ có cơ sở để chơi tấn công một cách mạch lạc hơn.

Về phía Alverca, việc phải thi đấu trên sân khách trong bối cảnh chưa có được thắng lợi nào ở 5 trận vừa qua buộc họ phải ưu tiên sự chặt chẽ nơi tuyến dưới. Thiết lập một cấu trúc phòng ngự kiên cố trước khi nghĩ đến việc tìm kiếm bàn thắng sẽ là phương án tiếp cận hợp lý. Đây hứa hẹn sẽ là thế trận giằng co quyết liệt giữa một bên muốn duy trì đà hồi sinh và một bên quyết tâm chấm dứt chuỗi ngày ảm đạm.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Nacional · 1 thắng 0 hòa Alverca · 1 thắng Nacional 1 - 0 Alverca NAC Alverca 1 - 0 Nacional ALV

Nacional 5 trận gần nhất B B B T H 5 Trận 1-1-3 T-H-B 6 Ghi (TB 1.2) 8 Thủng lưới Alverca 5 trận gần nhất B H B H B 5 Trận 0-2-3 T-H-B 5 Ghi (TB 1.0) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 5 5 0 0 +10 15 T T T T T 2 Benfica 5 4 1 0 +15 13 T T T T H 3 Sporting CP 5 4 1 0 +9 13 T T T T H … 11 Vitória SC 5 1 1 3 -2 4 H B T B B 12 Nacional 5 1 1 3 -2 4 B B B T H 13 Moreirense 5 1 1 3 -8 4 B B T B H … 16 Estoril 5 0 2 3 -5 2 H B B B H 17 Alverca 5 0 2 3 -5 2 B H B H B 18 Casa Pia 5 0 1 4 -11 1 H B B B B