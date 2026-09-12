Về Báo Hà Tĩnh

Nacional 1-3 Alverca: Alverca giành chiến thắng

Văn Thể12/09/2026 16:49

Nacional tiếp đón Alverca vào lúc 21h30 ngày 12/09/2026 trong bối cảnh cả hai câu lạc bộ đều đang rất cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý.

Nacional1 - 3AlvercaKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Nacional tiếp đón Alverca.

  • 13'Nacional ép sân

    Cầm bóng: Nacional 63% - 37% Alverca, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 2 - 4.

  • 18'Thẻ vàng

    Phút 18': Yaya Bojang (Alverca) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Nacional 57% - 43% Alverca, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 2); phạm lỗi 2 - 7, cứu thua 2 - 0.

  • 34'BÀN THẮNG! Alverca (0-1)

    Phút 34': Francisco Chissumba (Alverca) lập công (kiến tạo: Francisco Chiquinho). Tỷ số: 0 - 1.

  • 36'BÀN THẮNG! Alverca (0-2)

    Phút 36': Dawda Camara Sankharé (Alverca) lập công (kiến tạo: Diogo Spencer). Tỷ số: 0 - 2.

  • 37'Alverca ép sân

    Cầm bóng: Nacional 49% - 51% Alverca, dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 1 - 5); phạm lỗi 3 - 7, cứu thua 4 - 1.

  • 42'BÀN THẮNG! Alverca (0-3)

    Phút 42': Dawda Camara Sankharé (Alverca) lập công (kiến tạo: Diogo Spencer). Tỷ số: 0 - 3.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Nacional): Matchoi Djaló vào sân thay Daniel de Melo Araujo Junior.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Nacional): Song Min-kyu vào sân thay Markus Jensen.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 3.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'Thẻ vàng

    Phút 48': Dawda Camara Sankharé (Alverca) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 50'Alverca ép sân

    Cầm bóng: Nacional 48% - 52% Alverca, dứt điểm 4 - 8 (trúng đích 1 - 7), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 3 - 9, cứu thua 4 - 1.

  • 54'Thay người

    Phút 54' (Nacional): Chiheb Labidi vào sân thay Matheus dos Santos Dias.

  • 62'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Nacional 51% - 49% Alverca, dứt điểm 7 - 9 (trúng đích 2 - 7), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 9, cứu thua 4 - 3.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Alverca): Matheus Franca vào sân thay Francisco Chiquinho.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Alverca): André Vidigal vào sân thay Lucas Figueiredo dos Santos.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Nacional): Allen Obando vào sân thay Stavros Gavriel.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Alverca): Vivaldo Semedo vào sân thay Dawda Camara Sankharé.

  • 73'Thẻ vàng

    Phút 73': Diogo Spencer (Alverca) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 74'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Nacional 52% - 48% Alverca, dứt điểm 9 - 9 (trúng đích 2 - 7), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 11, cứu thua 4 - 3.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Nacional): Fernando Nava Ortega vào sân thay Pablo Ruan.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Alverca): Rayan Lucas vào sân thay Davy Gui.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Alverca): Cedric Nuozzi vào sân thay Isaac James.

  • 81'BÀN THẮNG! Nacional (1-3)

    Phút 81': Matchoi Djaló (Nacional) lập công. Tỷ số: 1 - 3.

  • 86'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Nacional 54% - 46% Alverca, dứt điểm 11 - 9 (trúng đích 3 - 7), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 15, cứu thua 4 - 3.

  • KTKết thúc: Nacional 1-3 Alverca

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.

Cập nhật lúc 23:28 12/09/2026

Đội hình chính thức
Nacional
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Alexandre Santos
Alverca
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Sérgio Ferreira
1
Renato Bellucci
33
Francisco Gonçalves
6
Matheus Dias
38
Zé Vitor
52
Wesley Gasolina
7
M. Jensen
8
Miguel Baeza
21
W. Kokolo
11
S. Gavriel
99
Pablo Ruan
10
junior daniel
31
Matheus Mendes
4
Y. Bojang
21
Sergi Gómez
12
I. James
20
Diogo Filipe Spencer Marques
6
D. Gui
25
Ian Luccas
55
Francisco Chissumba
10
Chiquinho
19
D. Camara
22
Figueiredo
Dự bị
Nacional
88 Deivison2 Daniel cruz la de50 Kevyn23 Mateus Iseppe17 F. Nava9 A. Obando15 C. Labidi20 Matchoi Djaló13 João Gonçalves
Alverca
15 I. Julian18 Z. Kassary26 Matheus França17 jr samy merheg11 C. Nuozzi23 André Paulo35 Rayan9 Vivaldo Semedo27 Toni Tamarit
Cập nhật đội hình lúc 21:05 12/09/2026
NacionalThống kêAlverca
57%
Kiểm soát bóng
43%
13
Dứt điểm
10
3
Trúng đích
7
2
Phạt góc
0
7
Phạm lỗi
16
0
Việt vị
1
4
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
D. Camara
D. Camara
Alverca
2 bàn
Francisco Chissumba
Francisco Chissumba
Alverca
1 bàn
Matchoi Djaló
Matchoi Djaló
Nacional
1 bàn
Diogo Filipe Spencer Marques
Diogo Filipe Spencer Marques
Alverca
2 kiến tạo · điểm 8.29
Chiquinho
Chiquinho
Alverca
1 kiến tạo · điểm 7.05

Cuộc so tài giữa Nacional và Alverca diễn ra vào lúc 21h30 ngày 12/09/2026 đặt cả hai đội vào một bài toán quen thuộc nhưng đầy thử thách: tìm lại niềm vui chiến thắng. Cả hai câu lạc bộ đều đang trải qua giai đoạn khởi đầu không mấy thuận lợi và rất cần một cú hích tinh thần để thay đổi cục diện hiện tại.

Áp lực điểm số và phong độ gần đây

Nhìn vào bức tranh phong độ trong 5 lần ra sân gần nhất, Nacional trải qua một hành trình có phần thăng trầm. Sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp, đội bóng này đã dần cho thấy tín hiệu khởi sắc bằng việc giành 1 trận thắng và 1 trận hòa ở hai vòng đấu gần đây nhất. Hiện tại, Nacional đang đứng ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng với 4 điểm tích lũy được.

Trái lại, Alverca lại chưa tìm thấy bước ngoặt để bứt phá. Trong 5 trận gần nhất, đội khách chưa biết đến mùi chiến thắng khi phải nhận 3 trận thua và 2 trận hòa. Chuỗi kết quả nghèo nàn này khiến Alverca giậm chân ở vị trí thứ 17 với vỏn vẹn 2 điểm. Áp lực vì thế đè nặng lên vai các cầu thủ Alverca, buộc họ phải thận trọng tối đa nhưng cũng không thể mãi co cụm phòng ngự.

Cân bằng từ những lần chạm trán trực tiếp

Xét về những lần so tài trực tiếp, hai đội bóng tỏ ra ngang ngửa. Trong 2 cuộc chạm trán gần nhất, Nacional giành được 1 chiến thắng và Alverca cũng có 1 lần ca khúc khải hoàn, không có trận hòa nào xuất hiện. Sự cân bằng này cho thấy đôi bên không có sự chênh lệch quá xa về mặt thực lực khi bước vào một trận đấu cụ thể.

Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng hiện chỉ là 2 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc kết quả của màn so tài sắp tới sẽ tác động trực tiếp đến vị thế của cả hai bên. Với Nacional, việc duy trì được sự hưng phấn từ hai trận bất bại gần đây sẽ là điểm tựa lớn. Trong khi đó, Alverca hiểu rằng chỉ có sự tập trung cao độ mới giúp họ chặn đứng chuỗi trận không thắng.

Toan tính chiến thuật trên sân cỏ

Với lợi thế sân bãi cùng sự hưng phấn đang trở lại, Nacional nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình nhằm kiểm soát tuyến giữa và áp đặt thế trận. Sự tự tin tích lũy từ 1 trận thắng và 1 trận hòa gần nhất giúp họ có cơ sở để chơi tấn công một cách mạch lạc hơn.

Về phía Alverca, việc phải thi đấu trên sân khách trong bối cảnh chưa có được thắng lợi nào ở 5 trận vừa qua buộc họ phải ưu tiên sự chặt chẽ nơi tuyến dưới. Thiết lập một cấu trúc phòng ngự kiên cố trước khi nghĩ đến việc tìm kiếm bàn thắng sẽ là phương án tiếp cận hợp lý. Đây hứa hẹn sẽ là thế trận giằng co quyết liệt giữa một bên muốn duy trì đà hồi sinh và một bên quyết tâm chấm dứt chuỗi ngày ảm đạm.

Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Nacional · 1 thắng0 hòaAlverca · 1 thắng
18/04/2026
Nacional
1 - 0
Alverca
NAC
08/12/2025
Alverca
1 - 0
Nacional
ALV
Nacional
5 trận gần nhất
BBBTH
5
Trận
1-1-3
T-H-B
6
Ghi (TB 1.2)
8
Thủng lưới
Alverca
5 trận gần nhất
BHBHB
5
Trận
0-2-3
T-H-B
5
Ghi (TB 1.0)
10
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1FC Porto5500+1015TTTTT
2Benfica5410+1513TTTTH
3Sporting CP5410+913TTTTH
11Vitória SC5113-24HBTBB
12Nacional5113-24BBBTH
13Moreirense5113-84BBTBH
16Estoril5023-52HBBBH
17Alverca5023-52BHBHB
18Casa Pia5014-111HBBBB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Nacional 1-3 Alverca: Alverca giành chiến thắng
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO