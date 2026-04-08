Nacional thắng Progreso 2-1: Khoảnh khắc hai cha con ôm nhau bật khóc tại giải VĐQG Uruguay Tiền vệ 18 tuổi Agustin Dos Santos cùng người cha 34 tuổi Jonathan Dos Santos đã tạo nên khoảnh khắc giàu cảm xúc bậc nhất bóng đá Uruguay khi lần đầu đối đầu ở cấp độ chuyên nghiệp.

Sân vận động Gran Parque Central vừa chứng kiến một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất mùa giải của bóng đá Uruguay. Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên trong chiến thắng 2-1 của Nacional trước Progreso tại vòng 7 giai đoạn Torneo Intermedio thuộc giải VĐQG Liga AUF Uruguaya, tiền vệ 18 tuổi Agustin Dos Santos đã vội vã chạy về phía băng ghế huấn luyện đội khách để tìm cha mình, chân sút 34 tuổi Jonathan Dos Santos.

Jonathan Dos Santos ôm con trai sau khi trận đấu kết thúc.

Cả hai ôm chằm lấy nhau và không nén nổi những giọt nước mắt hạnh phúc ngay trên mặt cỏ. Giây phút ấy đã làm xúc động đông đảo người hâm mộ cũng như cầu thủ hai đội, đánh dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên hai cha con nhà Dos Santos xuất hiện ở hai bên chiến tuyến trong một trận đấu bóng đá chuyên nghiệp.

Hành trình trưởng thành đặc biệt và mối liên kết như hai người bạn

Câu chuyện giữa Jonathan và Agustin Dos Santos khoác lên mình sự đặc biệt bởi Jonathan trở thành cha khi mới 16 tuổi. Khoảng cách tuổi tác ngắn ngủi đã biến mối quan hệ giữa hai người không chỉ dừng lại ở tình cha con truyền thống mà còn là tình bạn thân thiết.

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với kênh Radio Uruguai trước trận đấu, tiền đạo 34 tuổi của Progreso trải lòng: "Không chỉ là con trai, nó còn là một người bạn. Gần như chúng tôi lớn lên cùng nhau. Cả gia đình rất tự hào khi nó cũng trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp."

Về phần mình, Agustin Dos Santos – tài năng trẻ mang áo số 10 của Nacional – cũng bày tỏ niềm hạnh phúc vô bờ. Trên mạng xã hội, tiền vệ 18 tuổi đã đăng tải bức ảnh thời thơ ấu được cha bế trên tay kèm dòng trạng thái xúc động: "Một giấc mơ đã trở thành hiện thực, con yêu bố."

Diễn biến kịch tính trên sân Gran Parque Central

Trở lại với những diễn biến chính trên sân, Agustin Dos Santos được ban huấn luyện Nacional tin tưởng xếp đá chính ngay từ đầu trong vai trò nhạc trưởng. Ở chiều ngược lại, cha anh là Jonathan Dos Santos ngồi trên băng ghế dự bị của Progreso và không được tung vào sân trong suốt 90 phút.

Dù hai cha con chưa thể trực tiếp chạm trán nhau trong các tình huống bóng, cuộc so tài giữa Nacional và Progreso vẫn diễn ra hết sức kịch tính. Bước ngoặt lớn của trận đấu xuất hiện ở phút 29 khi Agustin Ocampo bên phía Progreso nhận thẻ đỏ trực tiếp, khiến đội khách phải thi đấu thiếu người trong phần lớn thời gian còn lại.

Tận dụng lợi thế quân số, Nacional vươn lên dẫn trước nhờ phong độ ấn tượng của chân sút Maxi Gomez, người đã lập một cú đúp đắt giá. Những nỗ lực bám đuổi của Progreso chỉ giúp họ có được một bàn rút ngắn tỷ số do công của Facundo de Leon trong hiệp hai, qua đó chấp nhận thất bại chung cuộc 1-2 trước đội chủ nhà.