Nadal ca ngợi Djokovic là huyền thoại và loạt tin thể thao nóng ngày 11/2 Rafael Nadal chia sẻ đầy tinh tế về tham vọng Grand Slam thứ 25 của Novak Djokovic. Trong khi đó, Carlos Alcaraz lập kỷ lục cá nhân mới và Steph Curry lỡ hẹn với NBA All-Star.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, Rafael Nadal đã nhận được câu hỏi về việc liệu Novak Djokovic, người sẽ bước sang tuổi 39 vào năm nay, tiếp tục theo đuổi danh hiệu Grand Slam thứ 25 là tín hiệu tốt hay xấu cho quần vợt thế giới. Huyền thoại người Tây Ban Nha đã đưa ra câu trả lời đầy khách quan và nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn.

Nadal khẳng định vị thế không thể lay chuyển của Djokovic

Theo Nadal, việc Djokovic có giành thêm danh hiệu lớn hay không không còn quá quan trọng đối với di sản mà tay vợt người Serbia đã để lại. "Tôi nghĩ vấn đề ấy chẳng có gì tốt hơn hay xấu đi cả. Việc Djokovic giành được Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp sẽ không thay đổi điều gì. Anh ấy vốn đã là huyền thoại và nắm giữ kỷ lục rồi", Nadal chia sẻ.

Nadal trả lời cực tinh tế khi được hỏi về Djokovic

Carlos Alcaraz xác lập cột mốc 179 tuần trong Top 3 ATP

Bên cạnh câu chuyện của các đàn anh, Carlos Alcaraz cũng vừa ghi tên mình vào lịch sử với thống kê ấn tượng. Tay vợt trẻ người Tây Ban Nha đã cán mốc 179 tuần liên tiếp nằm trong nhóm 3 tay vợt hàng đầu thế giới. Kể từ sau chức vô địch US Open 2022, Alcaraz duy trì phong độ cực kỳ ổn định và chưa bao giờ rời khỏi vị trí này.

Dù vậy, Alcaraz vẫn cần nhiều thời gian để bắt kịp thành tích của những huyền thoại đi trước:

Tay vợt Số tuần liên tiếp trong Top 3 Ivan Lendl 465 Roger Federer 432 Novak Djokovic 399 Bjorn Borg 192 Carlos Alcaraz 179

Biến động tại F1, NBA và sự kiện đặc biệt của UFC

Làng đua xe công thức 1 (F1) vừa trải qua một phen lo lắng khi tay lái 19 tuổi của đội Mercedes, Kimi Antonelli, gặp tai nạn giao thông tại San Marino. Chiếc xe của Antonelli đâm vào tường chắn trên đường cao tốc và bị hư hỏng nặng, tuy nhiên rất may mắn là tài năng trẻ này không gặp chấn thương nào nghiêm trọng. Cảnh sát địa phương đang tích cực điều tra nguyên nhân sự việc.

Tại giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA), người hâm mộ đón nhận tin không vui khi Steph Curry chính thức lỡ hẹn với sự kiện NBA All-Star 2026. HLV Steve Kerr xác nhận hậu vệ của Golden State Warriors vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương và sẽ vắng mặt trong ít nhất hai trận đấu tới, bao gồm cả phần thi ném 3 điểm sở trường.

Cuối cùng, chủ tịch UFC Dana White vừa hé lộ về một sự kiện võ thuật đặc biệt dự kiến diễn ra trên bãi cỏ Nhà Trắng vào mùa hè này. Đây là hoạt động nhằm kỷ niệm 250 năm ngày thành lập Hoa Kỳ. Hiện tại, danh sách các trận đấu vẫn đang trong quá trình đàm phán và dự kiến sẽ sớm được công bố chính thức vào cuối tuần này.