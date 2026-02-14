Nadal nhận định cơ hội giành Grand Slam thứ 25 của Djokovic gần như bằng không Huyền thoại Rafael Nadal cho rằng Novak Djokovic đang đối mặt với giới hạn tuổi tác và sự trỗi dậy mạnh mẽ từ thế hệ trẻ sau thất bại tại Australian Open 2026.

Trong lần xuất hiện tại một giải golf từ thiện ở Madrid, huyền thoại Rafael Nadal đã đưa ra những đánh giá thẳng thắn về hành trình chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 25 của kình địch Novak Djokovic. Theo tay vợt người Tây Ban Nha, thời gian dành cho sự thống trị của Nole đang dần khép lại trước quy luật đào thải khắc nghiệt của thể thao đỉnh cao.

Với tất cả những gì đã trải qua, Nadal không tin Djokovic có thể giành Grand Slam thứ 25.

Thực tế khắc nghiệt sau thất bại tại Melbourne

Rafael Nadal nhận định rằng thất bại của Novak Djokovic tại chung kết Australian Open 2026 là một bước ngoặt quan trọng. Dù Djokovic vẫn đang giữ kỷ lục 24 danh hiệu Grand Slam đơn nam, nhưng danh hiệu lớn gần nhất anh đạt được đã từ US Open 2023. Việc gục ngã sau bốn set trước Carlos Alcaraz tại Melbourne cho thấy biên độ sai số của tay vợt người Serbia hiện đã bằng không.

"Cơ hội ở Melbourne đã qua. Ở giai đoạn này của sự nghiệp, thành thật mà nói, cậu ấy không còn nhiều cơ hội nữa. Nhưng những gì Novak đang làm vẫn rất đáng ngưỡng mộ", Nadal chia sẻ. Ông nhấn mạnh rằng ở tuổi gần 40, việc đối đầu với cường độ bóng hiện đại và những đối thủ trẻ giàu tốc độ là thử thách cực đại mà ngay cả những huyền thoại vĩ đại nhất cũng khó lòng vượt qua.

Áp lực từ thế hệ kế cận

Theo phân tích của Nadal, sự trỗi dậy của lớp tay vợt trẻ như Carlos Alcaraz và Jannik Sinner đã thay đổi hoàn toàn cục diện quần vợt thế giới. Lịch thi đấu dày đặc cùng yêu cầu thể lực ngày càng cao khiến các lão tướng không còn nhiều đất diễn. Nadal đánh giá Sinner là mẫu tay vợt biết học hỏi từ thất bại, trong khi Alcaraz là đại diện tiêu biểu cho thế hệ mới đầy sức mạnh.

Nadal, người đã khép lại sự nghiệp năm 2024 với 22 Grand Slam, cho biết ông giờ đây theo dõi quần vợt với tâm thế nhẹ nhàng của một người hâm mộ. Tuy nhiên, với tư cách là người từng trải qua 60 lần đối đầu với Djokovic – kỷ lục của kỷ nguyên Mở – tiếng nói của Nadal mang sức nặng chuyên môn rất lớn về khả năng duy trì đỉnh cao ở tuổi tứ tuần.

Sự tôn trọng giữa hai kình địch vĩ đại

Dù đưa ra nhận định thực tế về sự đi xuống của Djokovic, Nadal vẫn không quên dành lời khen ngợi cho bản lĩnh và kinh nghiệm của đối thủ cũ. Ông đặc biệt ấn tượng với cách Djokovic lội ngược dòng trước Sinner ở bán kết Australian Open vừa qua, gọi đó là một "quỹ đạo đặc biệt".

Nhìn chung, quan điểm của Nadal không mang tính công kích mà phản ánh đúng quy luật tự nhiên. Khi kỷ nguyên của các bậc tiền bối dần khép lại, quần vợt thế giới đang chứng kiến sự chuyển giao quyền lực mạnh mẽ. Với Nadal, việc Djokovic có thể giành thêm một danh hiệu Major nữa hay không giờ đây phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, nhưng cánh cửa đó rõ ràng đang hẹp lại hơn bao giờ hết.