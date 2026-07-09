Nam Anh và Nam Em tiết lộ cuộc sống riêng sau Miss Cosmo TP.HCM 2026 Sau khi lần lượt đăng quang Hoa khôi và Á khôi 1 tại Miss Cosmo TP.HCM 2026, cặp chị em song sinh Nam Anh - Nam Em gây bất ngờ khi xác nhận không còn sống chung nhà.

Sau thành công vang dội tại cuộc thi Miss Cosmo TP.HCM 2026 với danh hiệu Hoa khôi và Á khôi 1, cặp chị em song sinh Nam Anh và Nam Em tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Trong lần xuất hiện mới nhất tại một sự kiện ở TP.HCM, nhan sắc rạng rỡ cùng những chia sẻ thẳng thắn về cuộc sống hậu đăng quang của cả hai đã thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Nam Anh và Nam Em nhận sự quan tâm từ khán giả khi lần lượt đạt thứ hạng cao tại cuộc thi Miss Cosmo TP.HCM.

Quyết định sống riêng để phát triển độc lập

Đáng chú ý nhất trong những chia sẻ của Nam Anh chính là việc hai chị em hiện không còn sống chung dưới một mái nhà. Theo tiết lộ của người đẹp, cô và Nam Em đã dọn ra ở riêng để phù hợp với định hướng công việc và nhịp sống cá nhân. Cụ thể, Nam Em hiện cư trú tại TP.HCM, trong khi Nam Anh cũng chọn một khu vực khác trong thành phố để ổn định cuộc sống.

Thông tin này gây bất ngờ cho nhiều khán giả, bởi từ lâu Nam Anh và Nam Em luôn được biết đến như một cặp bài trùng, thường xuyên đồng hành trong mọi hoạt động từ sự nghiệp đến đời thường. Tuy nhiên, Nam Anh khẳng định việc ở riêng không làm ảnh hưởng đến tình cảm chị em. Ngược lại, đây là lựa chọn cần thiết để mỗi người có không gian riêng phát triển bản thân sau những cột mốc quan trọng tại đấu trường nhan sắc.

Trạng thái tích cực của Nam Em sau biến cố

Bên cạnh câu chuyện về nơi ở, tinh thần của Nam Em sau thời gian dài hạn chế xuất hiện trước công chúng cũng là chủ đề được quan tâm. Tại sự kiện, người đẹp sinh năm 1996 xuất hiện với diện mạo tươi tắn, chủ động giao lưu và thể hiện phong thái tự tin. Hình ảnh tích cực này nhận được nhiều lời động viên từ cộng đồng mạng, cho thấy cô đã sẵn sàng cho những dự án mới trong tương lai.

Nam Anh và Nam Em thân thiết sau cuộc thi Miss Cosmo TP.HCM. (Ảnh từ TikTok Saigondaily)

Trước đó, trong đêm chung kết Miss Cosmo TP.HCM 2026, Nam Em từng gây xúc động khi bày tỏ mong muốn chị gái mình được đăng quang. Cô cho rằng chiến thắng của Nam Anh là hoàn toàn xứng đáng bởi sự nỗ lực không ngừng và độ chín muồi về nhan sắc của chị gái ở tuổi 30.

Hành trình khẳng định vị thế tại các đấu trường sắc đẹp

Nguyễn Thị Lệ Nam (Nam Anh) sở hữu chiều cao 1,75 m và bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực người mẫu. Trước khi trở thành Hoa khôi Miss Cosmo TP.HCM 2026, cô từng lọt Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và giành giải phụ Best Face. Kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp là yếu tố then chốt giúp cô tỏa sáng.

Trong khi đó, Nam Em cũng sở hữu bảng thành tích ấn tượng không kém với vị trí Top 8 Miss Earth 2016 và giải Người đẹp truyền thông tại Miss World Vietnam 2022. Việc cả hai cùng đạt thứ hạng cao tại một cuộc thi cấp thành phố không chỉ là dấu ấn cá nhân mà còn khẳng định sức hút bền bỉ của cặp chị em họ Nguyễn trong làng giải trí Việt.

Hiện tại, cả Nam Anh và Nam Em đều đang tích cực chuẩn bị cho các hoạt động trên cương vị mới, hứa hẹn mang đến nhiều đóng góp cho cộng đồng và nghệ thuật trong thời gian tới.