Nam Định chia điểm Hải Phòng 1-1: Màn rượt đuổi kịch tính ngày hạ màn V-League Hòa Hải Phòng 1-1 tại Thiên Trường, Nam Định kết thúc V-League 2025/26 ở vị trí thứ 6. Lâm Ti Phông mở tỷ số trước khi Minh Dĩ gỡ hòa kịch tính cho đội khách.

Trận derby Đông Bắc Bộ giữa Thép Xanh Nam Định và Hải Phòng tại vòng 26 V-League 2025/26 đã diễn ra với đúng tính chất kịch tính thường thấy. Dù không còn cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch, cả hai đội vẫn cống hiến một màn so tài mãn nhãn, kết thúc với tỷ số hòa 1-1 phản ánh đúng cục diện trên sân.

Nam Định hòa Hải Phòng 1-1.

Lâm Ti Phông khai thông bế tắc tại chảo lửa Thiên Trường

Với lợi thế sân nhà, đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sự cơ động của hàng tiền vệ giúp Nam Định kiểm soát hoàn toàn thế trận trong 30 phút đầu tiên. Tuy nhiên, hệ thống phòng ngự kỷ luật của đội bóng đất Cảng đã khiến các chân sút chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành.

Sự kiên trì của đội bóng thành Nam cuối cùng đã được đền đáp ở phút 40. Từ một pha phối hợp trung lộ sắc nét, Lâm Ti Phông đã có khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân với pha dứt điểm quyết đoán, mở tỷ số 1-0 cho Nam Định. Bàn thắng khiến khán đài sân Thiên Trường bùng nổ, tiếp thêm hưng phấn cho các cầu thủ chủ nhà trong những phút cuối hiệp một.

Minh Dĩ gỡ hòa và bản lĩnh của đội khách Hải Phòng

Tưởng chừng như Nam Định sẽ bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn, thì sự lơ là ở hệ thống phòng ngự đã khiến họ phải trả giá đắt. Đúng vào phút 45+1, Hải Phòng tổ chức một đợt phản công chớp nhoáng. Minh Dĩ chọn vị trí thông minh để đón đường bóng cuối cùng, dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn đội chủ nhà, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Bước sang hiệp hai, tốc độ trận đấu tiếp tục được đẩy lên cao. Cả hai huấn luyện viên liên tục thực hiện các điều chỉnh nhân sự và chiến thuật nhằm tìm kiếm trọn vẹn 3 điểm trong ngày hạ màn mùa giải. Nam Định tập trung khai thác các pha leo biên, trong khi Hải Phòng trung thành với lối chơi phòng ngự phản công đầy khó chịu. Dù có thêm một số cơ hội nguy hiểm, sự xuất sắc của thủ thành hai bên đã khiến trận đấu không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Cục diện bảng xếp hạng chung cuộc sau vòng 26

Kết quả hòa 1-1 giúp hai đội duy trì vị trí ổn định trong nhóm giữa bảng xếp hạng. Thép Xanh Nam Định kết thúc hành trình V-League 2025/26 với 35 điểm, đứng vị trí thứ 6. Trong khi đó, Hải Phòng cán đích ngay phía sau ở vị trí thứ 7 với 32 điểm.

Hải Phòng và Nam Định kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 6 và 7.

Thống kê bàn thắng trận đấu

Đội bóng Cầu thủ ghi bàn Thời điểm Nam Định Lâm Ti Phông Phút 40 Hải Phòng Minh Dĩ Phút 46

Dù mùa giải 2025/26 khép lại mà không có danh hiệu cho cả hai, nhưng màn trình diễn ổn định của Nam Định và bản sắc lỳ lợm của Hải Phòng hứa hẹn sẽ là tiền đề để họ cải thiện thứ hạng trong mùa giải tiếp theo.