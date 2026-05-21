Nam Định chia tay 4 ngoại binh, HLV Kim Sang-sik đối mặt lịch thi đấu dày đặc CLB Nam Định thanh lý hợp đồng với bộ tứ ngoại binh sau thất bại tại đấu trường châu lục. Trong khi đó, HLV Kim Sang-sik lo ngại về mật độ thi đấu khốc liệt giữa AFF Cup và FIFA ASEAN Cup.

Thị trường chuyển nhượng và các kế hoạch chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế đang trở thành tâm điểm của bóng đá Việt Nam. Đáng chú ý nhất là cuộc thanh lọc lực lượng tại Nam Định và những tính toán chiến thuật của HLV Kim Sang-sik trước lịch thi đấu dày đặc vào cuối năm 2026.

CLB Nam Định thanh lý bộ tứ ngoại binh

Sau khi chính thức trở thành cựu vương V-League và không đạt được kết quả như kỳ vọng tại các sân chơi châu lục, CLB Nam Định đã thực hiện cuộc cải tổ lực lượng quy mô lớn. Ban lãnh đạo đội bóng quyết định chấm dứt hợp đồng với 4 cầu thủ ngoại bao gồm: Walber Motta, Caique, Njabulo Blom và Kyle Hudlin.

Nam Định chia tay ngoại binh cao kều.

Động thái này cho thấy quyết tâm của đội bóng thành Nam trong việc làm mới đội hình, chuẩn bị cho mục tiêu lấy lại vị thế ở mùa giải kế tiếp. Việc chia tay các ngoại binh, đặc biệt là những cầu thủ có thể hình tốt như Kyle Hudlin, buộc đội bóng phải tìm kiếm những phương án thay thế chất lượng hơn để cạnh tranh ngôi vương.

Báo động vị thế của bóng đá Việt Nam trên bản đồ châu Á

Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) vừa công bố bảng xếp hạng các câu lạc bộ mùa giải 2025/2026 với những thông số đáng lo ngại cho bóng đá Việt Nam. Với tổng điểm tích lũy 38.020, Việt Nam hiện chỉ xếp vị trí thứ 15 tại khu vực châu Á.

Thứ hạng này đồng nghĩa với việc bóng đá Việt Nam chính thức mất suất tham dự Cúp C1 châu Á. Đáng chú ý, thành tích này đang bị tụt lại so với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia và Singapore. Đây là hồi chuông cảnh báo về sự sa sút phong độ của các đại diện V-League tại đấu trường quốc tế trong những năm gần đây.

Bài toán khó cho HLV Kim Sang-sik tại AFF Cup và FIFA ASEAN Cup

HLV Kim Sang-sik đang đối mặt với thử thách lớn về quản trị nhân sự khi lịch thi đấu quốc tế diễn ra quá sát nhau. Khoảng cách giữa AFF Cup và giải đấu mới FIFA ASEAN Cup chỉ vỏn vẹn chưa đầy một tháng.

HLV Kim Sang-sik phải có những tính toán kỹ lưỡng.

Cụ thể, sau khi kết thúc chiến dịch AFF Cup vào ngày 26/8, đội tuyển Việt Nam sẽ chỉ có chưa đầy 30 ngày để hồi phục trước khi bước vào FIFA ASEAN Cup khởi tranh từ ngày 21/9. Đây là giải đấu được đánh giá có sức hút và giá trị chuyên môn vượt trội nhờ được tổ chức trong chuỗi ngày FIFA Days.

Về mặt tài chính, FIFA ASEAN Cup có tổng quỹ tiền thưởng lên tới 4 triệu USD, do Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khởi xướng. Đội vô địch có thể nhận 1 triệu USD, gấp hơn 3 lần so với mức 300.000 USD tại AFF Cup. Với mức điểm thưởng lớn trên bảng xếp hạng FIFA, HLV Kim Sang-sik buộc phải cân nhắc ưu tiên lực lượng cho đấu trường mới này.

Ghi nhận kỳ tích của U17 Việt Nam và bóng đá nữ

Bên cạnh những nỗi lo về lịch thi đấu, bóng đá Việt Nam cũng đón nhận những tín hiệu tích cực từ công tác đào tạo trẻ. VFF đã chính thức vinh danh các đơn vị đóng góp nhân sự giúp U17 Việt Nam giành vé dự FIFA U17 World Cup 2026. Danh sách bao gồm các lò đào tạo tiêu biểu như CLB Hà Nội, PVF, Thể Công Viettel, SLNA, TP.HCM, SHB Đà Nẵng, Xuân Thiện Phú Thọ, Trung tâm Thể thao II Ninh Bình, Huế, Đông Á Thanh Hóa và Thái Sơn Bắc.

Ở đấu trường bóng đá nữ, giải Cúp Quốc gia 2026 đã xác định được 4 cái tên xuất sắc nhất vào bán kết bao gồm: Thái Nguyên T&T, TP.HCM, Hà Nội 1 và Phong Phú Hà Nam. Tại đấu trường châu lục, CLB Naegohyang FC của Triều Tiên cũng gây bất ngờ lớn khi ngược dòng hạ Suwon FC 2-1 để tiến vào chung kết AFC Women's Champions League.