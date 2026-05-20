Nam Định chia tay bộ tứ ngoại binh sau khi bị loại khỏi sân chơi châu lục CLB Nam Định chính thức thanh lý hợp đồng với 4 ngoại binh, bao gồm tiền đạo cao 2m06 Kyle Hudlin, trong nỗ lực tái cấu trúc đội hình sau mùa giải không như ý.

Chiều ngày 20/5, CLB Nam Định đã phát đi thông báo chính thức về việc điều chỉnh nhân sự quy mô lớn ở nhóm cầu thủ ngoại. Quyết định này được đưa ra ngay sau khi đội bóng thành Nam trải qua một giai đoạn thi đấu đầy khó khăn và không hoàn thành các mục tiêu trọng điểm đã đề ra từ đầu mùa giải.

Nam Định thanh lọc cực mạnh sau mùa giải không như mong đợi.

Cuộc thanh lọc lực lượng mạnh mẽ tại Thiên Trường

Theo thông tin từ đội bóng, bốn cái tên phải rời đi bao gồm: Walber Motta, Caique, Njabulo Blom và Kyle Hudlin. Đại diện ban lãnh đạo đã gửi lời cảm ơn chân thành đến những đóng góp của các cầu thủ này trong thời gian khoác áo đội chủ sân Thiên Trường, đồng thời gửi lời chúc thành công cho họ tại các bến đỗ mới.

Động thái này được giới chuyên môn đánh giá là tất yếu khi Nam Định hụt hơi ở nhiều đấu trường. Tại V-League, đội bóng hiện đã trở thành cựu vương khi để CLB Công An Hà Nội vượt mặt trong cuộc đua vô địch. Hiện tại, thầy trò HLV của đội chỉ còn mục tiêu duy nhất tại đấu trường quốc nội là Cúp Quốc gia.

Nỗi thất vọng tại sân chơi quốc tế

Không chỉ bế tắc ở giải quốc nội, hành trình vươn tầm châu lục của Nam Định cũng khép lại đầy cay đắng. Đội bóng sớm dừng bước ngay từ vòng bảng AFC Champions League Two. Gần đây nhất, thất bại chung cuộc 1-4 trước đại diện Malaysia - Selangor tại bán kết Shopee Cup 2025/26 đã chính thức chấm dứt hy vọng cuối cùng của đội bóng tại các giải đấu khu vực.

Chuỗi kết quả nghèo nàn này buộc ban lãnh đạo phải thực hiện những thay đổi quyết liệt để chuẩn bị cho lộ trình tương lai, bắt đầu từ việc làm mới hoàn toàn lực lượng ngoại binh.

Lời chia tay của "người khổng lồ" 2m06

Trong số các cầu thủ rời đi, trường hợp của Kyle Hudlin để lại nhiều sự tiếc nuối nhất. Chân sút sở hữu chiều cao vượt trội 2m06 từng gieo kỳ vọng rất lớn cho người hâm mộ thành Nam khi ghi cú đúp vào lưới CLB Công An Hà Nội trong trận tranh Siêu cúp Quốc gia đầu mùa.

Tuy nhiên, sau khởi đầu bùng nổ, tiền đạo người Anh dần đánh mất phong độ và không thể cạnh tranh suất đá chính thường xuyên. Sự thiếu hiệu quả của Hudlin trong các trận cầu lớn là một trong những lý do khiến hàng công Nam Định thiếu đi sự đột biến cần thiết.

Hiện tại, Nam Định đang tạm xếp ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng V-League với 31 điểm. Sau khi giải quyết xong bài toán nhân sự ngoại, toàn đội sẽ tập trung tối đa cho cuộc đối đầu quan trọng với Hà Nội FC tại vòng 24, dự kiến diễn ra vào ngày 24/5 tới.