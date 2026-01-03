Nam Định chính thức đăng ký "sát thủ" Bundesliga Chadrac Akolo cho lượt về V-League Tiền đạo Chadrac Akolo chính thức góp mặt trong danh sách thi đấu của Thép Xanh Nam Định tại giai đoạn lượt về V-League 2025/2026, mang theo hy vọng vực dậy đội bóng thành Nam.

Sau thời gian dài chờ đợi, CLB Thép Xanh Nam Định đã chính thức điền tên Chadrac Akolo vào danh sách đăng ký thi đấu giai đoạn lượt về V-League 2025/2026. Sự xuất hiện của chân sút từng chinh chiến tại Bundesliga được xem là phương án giải vây cấp thiết cho hàng công đang gặp bế tắc của đội chủ sân Thiên Trường.

Chadrac Akolo là bổ sung chất lượng cho Nam Định.

Mảnh ghép chiến thuật cho cuộc đua nước rút

Dù đã gia nhập đội bóng từ tháng 10 năm ngoái với bản hợp đồng kéo dài 3 năm, nhưng do các rào cản khách quan, Akolo chỉ mới có thể ra mắt người hâm mộ V-League ở giai đoạn hai này. Trước đó, anh chủ yếu thi đấu tại các đấu trường quốc tế như AFC Champions League Two và Cúp các CLB Đông Nam Á để duy trì cảm giác bóng.

Việc Nam Định đang tạm xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng khiến áp lực đặt lên vai tiền đạo người CHDC Congo là rất lớn. Tuy nhiên, màn khởi động 45 phút trong trận gặp Thể Công Viettel hồi đầu tháng 2 vừa qua cho thấy Akolo đang dần bắt nhịp với cường độ thi đấu và guồng quay khắc nghiệt của bóng đá Việt Nam.

Hồ sơ ấn tượng của ngoại binh định giá 750.000 Euro

Với mức định giá 750.000 Euro trên thị trường chuyển nhượng, Chadrac Akolo là một trong những ngoại binh có lý lịch ấn tượng nhất giải đấu. Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m72, cầu thủ này bù đắp bằng tốc độ xé gió, kỹ thuật cá nhân điêu luyện và khả năng chớp thời cơ trong vòng cấm.

Hành trình chuyên nghiệp tại châu Âu:

FC Sion (Thụy Sĩ): Ghi 18 bàn thắng, khẳng định tên tuổi tại giải vô địch quốc gia Thụy Sĩ.

Ghi 18 bàn thắng, khẳng định tên tuổi tại giải vô địch quốc gia Thụy Sĩ. VfB Stuttgart (Đức): Trải nghiệm đỉnh cao tại Bundesliga danh giá.

Trải nghiệm đỉnh cao tại Bundesliga danh giá. FC St. Gallen (Thụy Sĩ): Giai đoạn bùng nổ nhất với 100 trận ra sân và 27 pha lập công.

Giai đoạn bùng nổ nhất với 100 trận ra sân và 27 pha lập công. Đội tuyển quốc gia: 15 lần khoác áo CHDC Congo kể từ năm 2017.

Kỳ vọng vào sự hồi sinh của đội bóng thành Nam

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, kinh nghiệm trận mạc tại Pháp (Amiens SC) và Đức của Akolo sẽ là tài sản vô giá cho Nam Định trong bối cảnh họ đang sa sút phong độ thấy rõ. Khả năng săn bàn nhạy bén của cựu sao Stuttgart được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng cải thiện hiệu suất ghi bàn và tìm lại bản sắc tấn công vốn có.

Sự bổ sung chất lượng này không chỉ là cú hích về mặt tinh thần mà còn là lời khẳng định tham vọng của ban lãnh đạo Thép Xanh Nam Định trong việc xoay chuyển tình thế. Với Akolo trong đội hình, người hâm mộ thành Nam có quyền tin tưởng vào một màn bứt phá mạnh mẽ hơn trong phần còn lại của mùa giải.