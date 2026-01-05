Nam Định đánh bại CA TPHCM 2-0: Khẳng định sức mạnh chiều sâu và toan tính chiến thuật Dù cất chân sút chủ lực Xuân Son trên ghế dự bị, CLB Nam Định vẫn duy trì sức mạnh để đánh bại CA TPHCM 2-0, qua đó vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

CLB Nam Định vừa khẳng định chiều sâu đội hình bằng chiến thắng thuyết phục 2-0 trước CA TPHCM tại Thiên Trường. Dù chủ động cất giữ ngôi sao số một Nguyễn Xuân Son, đội bóng thành Nam vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận để giành trọn 3 điểm, qua đó vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng V.League.

Toan tính xoay tua và sự áp đảo tại Thiên Trường

Quyết định để Xuân Son dự bị của ban huấn luyện Nam Định được xem là nước cờ chiến thuật hợp lý trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc. Trong tháng 5, đội bóng này phải đối mặt với lịch trình thi đấu khốc liệt khi luân phiên đá bán kết cúp các CLB Đông Nam Á với Selangor FC và đại chiến CAHN tại đấu trường quốc nội. Việc bảo toàn thể lực cho các trụ cột trở thành ưu tiên hàng đầu.

Nam Định dễ dàng giành 3 điểm trước CA TPHCM. Ảnh: CLB Nam Định.

Bên cạnh đó, dù vắng mũi nhọn nguy hiểm nhất, hệ thống tấn công của Nam Định vẫn vận hành trơn tru. Với điểm tựa sân nhà, họ liên tục dồn ép đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sự cơ động của tuyến giữa giúp Nam Định xé toang hàng phòng ngự CA TPHCM, dù một bàn thắng của A Mít ở phút 26 đã bị từ chối do lỗi việt vị.

Khoảnh khắc đẳng cấp của Tuấn Anh và Brenner

Sau hiệp một áp đảo nhưng thiếu sự sắc bén, bước ngoặt của trận đấu đã đến ở phút 54. Từ hành lang trái, Nguyễn Phong Hồng Duy tung đường tạt bóng chính xác vào vòng cấm. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là pha xử lý bước một đầy tinh tế của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh, thu hút toàn bộ hàng thủ đối phương trước khi kiến tạo thuận lợi để Brenner đánh đầu cận thành mở tỷ số.

Ngược lại, nỗ lực thay đổi của HLV Lê Huỳnh Đức đã không mang lại hiệu quả. Việc tung tiền đạo Nguyễn Tiến Linh vào sân nhằm tìm kiếm bàn gỡ đã hoàn toàn phá sản. Cầu thủ mang áo số 22 thi đấu lạc lõng, thiếu sự liên kết với các vệ tinh xung quanh và gần như bị phong tỏa hoàn toàn bởi khối phòng ngự kỷ luật của đội chủ nhà.

Sai lầm hàng thủ và dấu chấm hết cho CA TPHCM

Sự bế tắc của hàng công kéo theo hệ lụy nơi hàng thủ CA TPHCM. Phút 82, trung vệ Nascimento mắc sai lầm nghiêm trọng khi để mất bóng ngay trong khu vực cấm địa. Tận dụng món quà từ đối thủ, tuyển thủ quốc gia Nguyễn Văn Vĩ lập tức tung cú dứt điểm hiểm hóc vào góc gần, trừng phạt đội khách và ấn định thắng lợi 2-0 cho Nam Định.

Nguyễn Văn Vĩ ấn định thắng lợi cho Nam Định. Ảnh: CLB Nam Định.

Có thể thấy, chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn khẳng định sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Nam Định cho các mục tiêu quan trọng sắp tới. Với 31 điểm và vị trí thứ 5, đại diện thành Nam đang sở hữu đà tâm lý hoàn hảo để bước vào cuộc đối đầu với Selangor FC tại đấu trường khu vực vào tuần tới.