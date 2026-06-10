Nam Định đấu CA TPHCM tại bán kết Cúp Quốc gia 2025/26: Trận chiến cứu vãn mùa giải Nam Định nỗ lực giành danh hiệu cuối cùng trước một CA TPHCM lỳ lợm tại bán kết Cúp Quốc gia 2025/26. Trận đấu tâm điểm diễn ra lúc 18h00 ngày 11/6 trên sân Thiên Trường.

Trận bán kết Cúp Quốc gia 2025/26 giữa Nam Định và CA TPHCM tại sân Thiên Trường được xem là "cứu cánh" duy nhất cho đội bóng thành Nam trong một mùa giải đầy biến động. Sau khi lần lượt chia tay các đấu trường châu lục và khu vực, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đang dồn toàn lực vào mặt trận quốc nội cuối cùng để tránh một năm trắng tay.

Cúp Quốc gia 2025/26 là hy vọng danh hiệu còn lại của Nam Định. Ảnh: CLB Nam Định.

Phong độ trái ngược và áp lực tại Thiên Trường

Nam Định đang rơi vào giai đoạn khủng hoảng về kết quả. Trong 5 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, đội chủ sân Thiên Trường chỉ giành được duy nhất 1 chiến thắng, để hòa 1 và nhận tới 3 thất bại. Việc phong độ sụt giảm nghiêm trọng tại V-League khiến áp lực đè nặng lên vai các trụ cột trước trận đánh quyết định này.

Ngược lại, CA TPHCM dưới sự dẫn dắt của HLV Phùng Thanh Phương đang cho thấy sự lỳ lợm đáng nể. Dù không sở hữu dàn sao rầm rộ, đại diện thành phố vẫn cán đích V-League ở vị trí thứ 5, xếp trên chính Nam Định. Chuỗi 4 trận hòa liên tiếp trước các đối thủ mạnh minh chứng cho khả năng chịu áp lực và tổ chức phòng ngự cực tốt của đội bóng này.

Phân tích chiến thuật: Kiểm soát đối đầu thực dụng

Về mặt chiến thuật, kịch bản tại Thiên Trường được dự báo sẽ là cuộc đấu trí giữa lối chơi áp đặt và phản công sắc lẹm. HLV Vũ Hồng Việt nhiều khả năng sẽ chỉ đạo Nam Định dâng cao, khai thác tối đa sức mạnh từ hai hành lang biên với sự cơ động của Hồng Duy và Văn Kiên. Mục tiêu tối thượng là cung cấp bóng cho trung phong Nguyễn Xuân Son.

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Phùng Thanh Phương thường xuyên ưu tiên khối đội hình lùi sâu và thu hẹp không gian ở khu vực trung lộ. CA TPHCM sẽ rình rập những sai lầm trong việc chuyển trạng thái của đối phương để tung ra những đòn hồi mã thương nhanh gọn.

Tình hình lực lượng và đội hình dự kiến

Nam Định có lợi thế lớn khi sở hữu đội hình mạnh nhất, không có ca chấn thương hay thẻ phạt nào đáng tiếc. Trong khi đó, CA TPHCM chịu tổn thất lớn khi hậu vệ phải Lê Quang Hùng bị treo giò do đã nhận đủ 2 thẻ vàng. Đây có thể là tử huyệt mà đội chủ nhà sẽ tập trung khoét sâu.

Nam Định: Nguyên Mạnh; Hồng Duy, Lucas, Văn Tới, Văn Kiên; Tuấn Anh, Caio Cesar; Văn Vĩ, Hoàng Anh, Brenner; Xuân Son.

Nguyên Mạnh; Hồng Duy, Lucas, Văn Tới, Văn Kiên; Tuấn Anh, Caio Cesar; Văn Vĩ, Hoàng Anh, Brenner; Xuân Son. CA TPHCM: Lê Giang; Gia Bảo, Matheus, Hoàng Phúc, Mạnh Cường; Đức Huy, Đăng Khoa; Ngọc Long, Makrilos, Thanh Bình; Williams.

Điểm nóng quyết định cục diện

Cuộc đối đầu trực tiếp giữa tiền đạo Nguyễn Xuân Son và thủ thành Patrik Lê Giang sẽ là chìa khóa mở ra kết quả trận đấu. Xuân Son vẫn là ngòi nổ nguy hiểm nhất bên phía Nam Định, nhưng anh đang có dấu hiệu bị bắt bài. Trong khi đó, phản xạ và sự ổn định của Patrik Lê Giang chính là điểm tựa vững chắc nhất để CA TPHCM mơ về một cú sốc ngay tại Thiên Trường.

Nguyễn Xuân Son là ngòi nổ quan trọng của Nam Định. Ảnh: CLB Nam Định.

Dù lịch sử đối đầu nghiêng về Nam Định với chuỗi 5 trận bất bại (2 thắng, 3 hòa), nhưng tính chất của một trận bán kết loại trực tiếp luôn tiềm ẩn bất ngờ. Nếu không thể sớm tìm được bàn thắng khai thông thế bế tắc, Nam Định hoàn toàn có thể bị cuốn vào lối chơi thực dụng của đối thủ và phải giải quyết thắng thua trên chấm luân lưu đầy may rủi.