Nam Định đối đầu CA TPHCM: Thử thách cho cựu vương tại Thiên Trường Trong bối cảnh sự tập trung đang dần chuyển dịch sang đấu trường châu lục, Nam Định đối mặt với nhiều hoài nghi về động lực thi đấu khi tiếp đón CA TPHCM tại vòng 21 V-League 2025/26.

Trận đấu giữa Nam Định và CA TPHCM tại vòng 21 V-League 2025/26 diễn ra vào lúc 18h00 ngày 1/5 trên sân vận động Thiên Trường. Đây là thời điểm nhạy cảm của mùa giải khi đội bóng thành Nam đã chính thức trở thành cựu vương sau những kết quả không như ý gần đây, đặc biệt là trận hòa trước Becamex TPHCM ở vòng đấu trước.

Sự chuyển dịch mục tiêu của đội chủ sân Thiên Trường

Hiện tại, Nam Định đang đứng ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 28 điểm. Khoảng cách 9 điểm với nhóm có huy chương trong khi giải đấu đang đi vào giai đoạn cuối khiến cơ hội lọt vào top 3 của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt trở nên rất mong manh. Đáng chú ý, đội bóng này dường như đang dồn toàn bộ tâm trí và lực lượng cho hai mặt trận đấu cúp là Cúp Quốc gia và Cúp C1 Đông Nam Á.

Nam Định gần như đã hết mục tiêu phấn đấu tại V-League. Ảnh: CLB Nam Định.

Việc phải tính toán phân phối sức lực cho trận gặp Selangor tại đấu trường châu lục sắp tới có thể khiến Nam Định không tung hết khả năng trước CA TPHCM. Bên cạnh đó, những biến động trên băng ghế huấn luyện trong thời gian qua cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự ổn định trong lối chơi của tập thể này.

CA TPHCM và cơ hội bứt phá trong top 5

Ngược lại với đội chủ nhà, CA TPHCM vừa tìm lại sự tự tin sau chiến thắng quan trọng trước Hà Tĩnh. Ba điểm này không chỉ chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp mà còn đưa đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức lên vị trí thứ 5 với 29 điểm. Dù kém top 3 khoảng cách 7 điểm, một kết quả khả quan tại Thiên Trường sẽ giúp đại diện ngành công an củng cố vị thế trong nhóm dẫn đầu.

Về mặt lực lượng, cả hai đội đều bước vào trận đấu này với đội hình mạnh nhất khi không có trường hợp chấn thương hay thẻ phạt nào đáng kể. Đây là cơ sở để người hâm mộ kỳ vọng vào một màn so tài chuyên môn cao, bất chấp những toan tính riêng của mỗi câu lạc bộ.

Thống kê đội hình dự kiến

Vị trí Nam Định (4-2-3-1) CA TPHCM (4-2-3-1) Thủ môn Nguyên Mạnh Lê Giang Hậu vệ Thanh Hào, Lucas, Kevin Phạm Ba, Văn Vĩ Quang Hùng, Việt Hoàng, Gia Bảo, Văn Luân Tiền vệ Hoàng Anh, Văn Vũ, Văn Đạt, Romulo, Brenner Đức Huy, Quốc Cường, Raphael, Nascimento, Lee Williams Tiền đạo Xuân Son Peter

Phân tích chiến thuật và nhân tố then chốt

Điểm nóng nhất của trận đấu sẽ nằm ở khu vực trung tuyến, nơi bộ đôi Hoàng Anh và Văn Vũ phải đối đầu với sự kinh nghiệm của Đức Huy và Quốc Cường. Lối chơi kiểm soát bóng của HLV Vũ Hồng Việt sẽ được thử thách bởi khối đội hình lùi sâu và khả năng chuyển trạng thái cực nhanh của CA TPHCM dưới thời HLV Lê Huỳnh Đức.

Nguyễn Xuân Son vẫn là niềm hy vọng số một trên hàng công của đội chủ nhà. Với khả năng săn bàn độc lập và thể hình vượt trội, tiền đạo này sẽ là bài toán khó giải cho cặp trung vệ Việt Hoàng và Gia Bảo của đội khách.

Nguyễn Xuân Son là nhân tố đáng chú ý của Nam Định. Ảnh: CLB Nam Định.

Phía bên kia chiến tuyến, tiền đạo Peter sẽ đóng vai trò làm tường, tạo khoảng trống cho các vệ tinh đầy tốc độ như Raphael hay Lee Williams khai thác những kẽ hở từ hàng thủ vốn không còn duy trì được sự tập trung tối đa của Nam Định.

Nhận định trận đấu

Mặc dù Thiên Trường luôn là điểm tựa vững chắc, nhưng động lực thi đấu hiện tại đang nghiêng về phía đội khách. CA TPHCM với tâm lý thoải mái sau khi giải tỏa được áp lực hoàn toàn có thể ra về với ít nhất 1 điểm. Một thế trận giằng co với kết quả hòa là kịch bản được nhiều chuyên gia dự đoán cho cuộc đối đầu này.

Dự đoán: Nam Định 1-1 CA TPHCM