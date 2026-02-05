Nam Định đối đầu JDT: Cuộc chiến ngôi đầu và sự tương phản giữa Xuân Son với dàn sao nhập tịch CLB Nam Định tạm dẫn JDT 1-0 tại vòng bảng ASEAN Club Championship trong trận cầu tâm điểm giữa Nguyễn Xuân Son và bộ ba ngôi sao nhập tịch đang gây tranh cãi.

Trong trận đại chiến phân định ngôi đầu bảng B giải vô địch CLB ASEAN 2025/2026 diễn ra tối 5/2, CLB Nam Định hiện dẫn trước Johor Darul Ta’zim (JDT) với tỷ số 1-0 sau khi hiệp một khép lại. Cuộc đối đầu tại Thiên Trường không chỉ mang ý nghĩa điểm số mà còn trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông khu vực nhờ màn so tài giữa các ngôi sao nhập tịch.

Xuân Son đang có phong độ rất cao dưới màu áo Nam Định.

Sự đối lập giữa Nguyễn Xuân Son và dàn sao JDT

Theo nhận định từ Astro Arena, mọi ánh mắt đang hướng về màn đối đầu trực diện giữa tiền đạo Nguyễn Xuân Son bên phía đội chủ nhà và bộ ba Hector Hevel, Joao Figueiredo, Jon Irazabal của đội khách. Truyền thông Malaysia ví von trận đấu này là cuộc chiến giữa hai thái cực đối lập về tính hợp pháp và minh bạch trong chính sách nhập tịch của hai nền bóng đá.

Nguyễn Xuân Son được truyền thông nước bạn ca ngợi là "ngòi nổ" nguy hiểm và là biểu tượng cho chính sách nhập tịch rõ ràng. Ngược lại, ba trụ cột phía JDT lại dính bê bối làm giả giấy tờ và từng bị FIFA đình chỉ thi đấu từ tháng 9 năm ngoái. Dù Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) mới đây đã tạm hoãn thi hành án, cho phép họ tái xuất, nhưng sự hiện diện của nhóm cầu thủ này vẫn gây ra nhiều tranh luận trái chiều về tính công bằng trong thể thao.

Phân tích chiến thuật và nhận định từ HLV Xisco Munoz

Trang Makanbola đánh giá sức mạnh của Nam Định nằm ở lối chơi trực diện và khả năng tận dụng sai lầm đối phương của các cá nhân xuất sắc. Trước thềm đại chiến, thuyền trưởng JDT, HLV Xisco Munoz đã tỏ ra thận trọng trước sức mạnh của đội bóng thành Nam:

“CLB Nam Định là đội bóng chơi rất trực diện, tốc độ và giàu năng lượng. Họ có một tiền đạo rất nguy hiểm là Xuân Son, người có thể tạo ra khác biệt chỉ trong một khoảnh khắc”, chiến lược gia của đội bóng Malaysia nhận định.

Lợi thế cho đại diện Việt Nam

Với kết quả tạm dẫn 1-0 sau 45 phút đầu tiên, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt đang nắm lợi thế lớn để kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu. Lối đá giàu năng lượng và sự cổ vũ cuồng nhiệt tại sân Thiên Trường đang giúp Nam Định phong tỏa hiệu quả các mũi tấn công của JDT.

Trong hiệp hai, JDT dự kiến sẽ đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ, điều này có thể mở ra những khoảng trống để Xuân Son và các đồng đội thực hiện những tình huống phản công sở trường. Kết quả chung cuộc của trận đấu này sẽ trực tiếp định đoạt thứ hạng tại bảng B giải vô địch CLB ASEAN mùa giải năm nay.