Nam Định đối đầu Selangor: Quyết tâm lật ngược thế cờ tại Thiên Trường Sau thất bại 1-2 ở lượt đi, Nam Định cần cải thiện hiệu suất dứt điểm để vượt qua đối thủ khó chịu đến từ Malaysia trong trận bán kết lượt về ASEAN Club Championship.

Vào lúc 17h30 ngày 13/5, Nam Định sẽ tiếp đón Selangor trên sân vận động Thiên Trường trong khuôn khổ trận bán kết lượt về ASEAN Club Championship 2025/26. Trận thua sát nút trên sân Petaling Jaya cách đây một tuần đã đẩy đại diện Việt Nam vào thế bám đuổi, nhưng cơ hội lội ngược dòng vẫn hoàn toàn rộng mở nhờ lợi thế sân nhà và chất lượng đội hình vượt trội.

Nam Định đặt mục tiêu quật ngã Selangor tại Thiên Trường. Ảnh: CLB Nam Định.

Bài toán hiệu quả từ bức tường thống kê

Mặc dù thất bại 1-2 ở lượt đi, màn trình diễn của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt được giới chuyên môn đánh giá là không hề lép vế. Các con số thống kê đã phác họa một bức tranh áp đảo: Nam Định tung ra tới 20 cú sút nhưng chỉ có được 1 bàn thắng. Sự kém duyên của các chân sút, tiêu biểu là những pha bỏ lỡ của Percy Tau, chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến kết quả bất lợi.

Trong khi đó, Selangor thể hiện phong cách thực dụng đáng kinh ngạc dưới thời HLV Kim Pan-gon. Đại diện Malaysia chỉ cần 7 pha dứt điểm để có được 2 bàn thắng. Tại Thiên Trường, Selangor nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì lối chơi lùi sâu, ưu tiên bảo toàn lợi thế một bàn trước khi nghĩ đến việc phản công. Tuy nhiên, việc không áp dụng luật bàn thắng sân khách giúp Nam Định giảm bớt phần nào áp lực tâm lý nếu chẳng may để thủng lưới.

Phân tích chiến thuật và nhân sự

HLV Vũ Hồng Việt dự kiến sẽ tiếp tục vận hành sơ đồ 3-4-3 mang tính tấn công tổng lực. Với sự hiện diện của những ngoại binh chất lượng như Lucas Araujo, Caio Cesar và đặc biệt là tiền đạo Xuân Son, Nam Định đủ khả năng duy trì cường độ pressing tầm cao để bóp nghẹt không gian chơi bóng của đối thủ. Những tình huống bắn phá từ tuyến hai của Arnaud Lusamba cũng sẽ là vũ khí quan trọng khi đối phương chủ động đổ bê tông.

Bên kia chiến tuyến, Selangor dựa rất nhiều vào khả năng chọn vị trí của Chrigor Moraes – người đã lập cú đúp ở lượt đi. Bên cạnh đó, tốc độ của Faisal Halim bên hành lang cánh là mối đe dọa thường trực trong các tình huống chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công. Nhiệm vụ của trung vệ Lucas Araujo là phải phong tỏa hoàn toàn Moraes để ngăn chặn những "nhát kiếm" sắc lẹm từ đại diện Malaysia.

Các chân sút Nam Định cần sắc sảo hơn trong màn tái đấu Selangor. Ảnh: CLB Nam Định.

Chờ đợi sự bùng nổ tại chảo lửa Thiên Trường

Điểm tựa lớn nhất của Nam Định chính là sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán đài Thiên Trường. Áp lực từ hàng vạn khán giả sẽ là thử thách cực đại cho bản lĩnh của các cầu thủ Selangor, những người vốn chưa thực sự ổn định khi phải thi đấu xa nhà. Mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào Percy Tau; cựu sao Al Ahly cần chỉnh lại thước ngắm để chuộc lỗi sau màn trình diễn thất vọng ở lượt đi.

Nhìn chung, với ưu thế về thực lực và sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt con người, Nam Định có đủ cơ sở để tin vào một chiến thắng cách biệt, qua đó ghi danh vào trận chung kết ASEAN Club Championship mùa giải năm nay.

Đội hình dự kiến